ATX vorbörslich im Plus -- DAX fester erwartet -- Asiens Börsen in Grün

Der heimische Aktienmarkt wird am Donnerstag mit Aufschlägen erwartet. Der deutsche Leitindex dürfte ebenfalls mit Gewinnen starten. Asiens Börsen zeigen sich am Donnerstag mit positiver Tendenz.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt dürfte am Donnerstag zulegen.

Der ATX tendiert rund eine Stunde vor Handelsstart in der Gewinnzone.

Gestützt werden dürfte die Stimmung von günstigen Vorlagen aus den USA, einem günstigen Verlauf der Berichtssaison und dem kräftigen Rückgang der Ölpreise. Im Blick steht auch am Donnerstag weiterhin die Berichtssaison. Daneben steht die Bank of England im Blick, sie wird die Leitzinsen voraussichtlich um einen weiteren halben Prozentpunkt erhöhen. Der deutsche Auftragseingang könnte Aufschlüsse über die konjunkturelle Entwicklung vermitteln und die US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe könnte die Zinsspekulationen beeinflussen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex wird am Donnerstag fester erwartet.

Der Leitindex DAX bewegt sich vorbörslich auf grünem Terrain.

Der Leitindex steht mittlerweile wieder deutlich über der 50-Tage-Linie als Indikator für den mittelfristigen Trend. Von seinen in der Zeit von Anfang Juni bis Anfang Juli verbuchten Verlusten hat er bereits wieder mehr als 50 Prozent aufgeholt.

In den USA hatten am Vortag die Börsen dank erfreulicher Konjunkturdaten kräftige Gewinne verzeichnet. Rezessionsängste lassen derzeit etwas nach, bei gleichzeitiger Hoffnung auf ein nicht mehr ganz so flottes Tempo bei den Zinsanhebungen der Notenbank. Auch die Spannungen zwischen China und den USA um Taiwan rücken wieder in den Hintergrund.

Am deutschen Aktienmarkt steht den Anlegern ein heißer Tag der Berichtssaison bevor, mit Quartalszahlen allein aus dem DAX von Merck, Zalando, Bayer und Beiersdorf sowie detaillierten Zahlen von adidas.

WALL STREET

An der Wall Street waren am Mittwoch positive Vorzeichen zu beobachten.

Der Dow Jones verbesserte sich um 1,28 Prozent auf 32.812,00 Punkte. Auch der NASDAQ Composite gewann und schloss mit einem Plus von 2,59 Prozent auf 12.668,16 Zählern.

An den jüngsten Rücksetzer am US-Aktienmarkt schloss sich zur Wochenmitte eine Erholungsbewegung an. Nach überwiegend positiv aufgenommen Quartalsberichten zahlreicher Unternehmen sowie besser als erwartet ausgefallenen US-Konjunkturdaten legten die US-Indizes zu.

In den zwei vorangegangenen Tagen hatten die US-Indizes nach einem ungewöhnlich starken Monat Juli geschwächelt. Während sie sich am Montag aber noch recht stabil zeigten, war es am Dienstag etwas deutlicher abwärts gegangen. Drohungen Chinas angesichts des Besuchs von Nancy Pelosi, der Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses in Taiwan sowie Aussagen zum Thema Inflation von regionalen US-Notenbank-Präsidenten hatten belastet.

Das Augenmerk der Investoren an diesem Tag galt vor allem den frisch veröffentlichten Daten zur konjunkturellen Entwicklung der Vereinigten Staaten. So verbesserte sich im Juli die Stimmung im US-Dienstleistungssektor überraschend und ausserdem liegt der ISM Dienste auch deutlich im Wachstumsbereich. "Damit gibt es keine Hinweise auf eine Schrumpfung des Sektors und Wachstumssorgen sollten vor diesem Hintergrund tendenziell kleiner werden", sagte Volkswirt Ulrich Wortberg von Helaba. Zudem stieg der Auftragseingang für die US-Industrie im Juni, verglichen mit dem Monat Mai, viel deutlicher als prognostiziert.

ASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte präsentieren sich am Donnerstag freundlich.

In Tokio gewinnt der japanische Leitindex Nikkei gegen 07:00 MESZ 0,63 Prozent auf 27.916,48 Punkte.

Der Shanghai Composite verbucht ein kleines Plus von 0,15 Prozent auf 3.168,39 Zähler. Der Hang Seng klettert derweil um 1,45 Prozent auf 20.054,46 Einheiten.

Dank sehr fester Vorgaben der US-Börsen geht es am Donnerstag auch an den meisten Aktienmärkten in Asien nach oben. Die Indizes kommen jedoch vielerorts von ihren Hochs zurück, nachdem bekannt wurde, dass chinesische Flugkörper - mutmaßlich Drohnen - in die Sicherheitszone der zu Taiwan gehörenden Kinmen-Inseln eingedrungen sind. Die Flugkörper seien mit Leuchtraketen vertrieben worden, teilte das taiwanische Militär mit. China hatte Militärübungen als Reaktion auf den Besuch der Sprecherin des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi in Taiwan angekündigt. Peking betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz; der Besuch Pelosis dort war in China als Affront aufgefasst worden.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX