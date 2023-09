Zinspolitik weiter im Fokus: ATX und DAX im Plus erwartet -- Asiens Börsen in Grün

Der heimische und der deutsche Aktienmarkt dürften den Montagshandel höher beginnen. Die Märkte in Fernost legen zum Wochenauftakt zu. An den US-Börsen ging es am Freitag in verschiedene Richtungen.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt wird zum Wochenauftakt mit Gewinnen erwartet.

Der ATX steigt in vorbörslichen Indikationen zeitweise um 0, Prozent auf 3.187 Punkte. Vor dem Wochenende ging es 0,53 Prozent auf 3.170,81 Punkte aufwärts.

Zum Wochenauftakt stehen in der Eurozone zum einen Zahlen vom deutschen Außenhandel auf dem Programm. Außerdem veröffentlicht das Institut Sentix sein monatliches Konjunkturbarometer. Aus der EZB will sich unter anderem Präsidentin Christine Lagarde zu Wort melden. In den USA herrscht wegen eines Feiertags überwiegend Ruhe.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt dürfte der Wochenauftakt positiv verlaufen.

Der DAX legt vorbörslich zeitweise um 0,26 Prozent auf 15.881 Punkte zu. Am Freitag ging es für ihn 0,67 Prozent runter auf 15.840,34 Punkte.

Die Hängepartie am deutschen Aktienmarkt geht zum Start in die neue Woche wohl erst einmal weiter. Es herrscht weiter Unsicherheit, ob die US-Notenbank Fed und die Europäische Zentralbank den Zinserhöhungskurs im September fortsetzen werden. Insgesamt könnte der Handel aber in ruhigen Bahnen verlaufen, da die Wall Street wegen eines Feiertages geschlossen bleibt und daher Impulse aus den USA fehlen. Die Zinsunsicherheit - sowie Konjunktursorgen mit Blick auf China - hatten den DAX im August teils deutlich belastet und unter die Marke von 15.500 Punkten gedrückt. Es folgte zwar eine Erholung, die Marke von 16.000 Punkten erwies sich aber bislang als eine zu hohe Hürde.

WALL STREET

Die US-Börsen fanden am Freitag keine gemeinsame Richtungen.

Der Dow Jones Index notierte zum Ertönen der Startglocke höher und behielt seine positive Tendenz im Verlauf bei. Er beendete die Sitzung 0,33 Prozent im Plus bei 34.837,71 Punkten. Der NASDAQ Composite startete derweil ebenfalls im Plus, fiel im Verlauf jedoch an seinen Vortagesschluss und ging schließlich marginale 0,02 Prozent tiefer bei 14.031,81 Zählern aus dem Handel.

Die US-Wirtschaft hat im August zwar etwas mehr Arbeitsplätze geschaffen als erwartet. Allerdings wurde der Beschäftigungsaufbau in den beiden Vormonaten massiv nach unten revidiert. Zudem stieg die Arbeitslosenquote deutlich an - Experten hatten mit einer Stagnation gerechnet. Der Anstieg der Stundenlöhne schwächte sich etwas stärker ab als prognostiziert.

Der ersehnten Zinspause der US-Notenbank Fed im September stehe nun sicherlich nichts im Weg, kommentierte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners die Daten. Das 18-Monats-Hoch bei der Arbeitslosenquote könnte zwar "auch daran liegen, dass wieder mehr Amerikanerinnen und Amerikaner dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen". Doch mehr verfügbare Arbeitskräfte brächten dem Arbeitsmarkt zwangsläufig Entlastung. "Es ist aber noch zu früh, um ein Ende der Zinserhöhungen auszurufen", so Altmann weiter. Denn auch die Lohnsteigerung sei wohl noch nicht ganz dort, wo die Währungshüter sie haben wollten.

ASIEN

Die Börsen in Fernost legen am Montag zu.

In Tokio zeigt sich der japanische Leitindex Nikkei gegen 7:55 Uhr unserer Zeit um 0,49 Prozent höher bei 32.871 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite zur gleichen Zeit um 1,08 Prozent auf 3.167 Zähler. In Hongkong klettert der Hang Seng derweil um 2,28 Prozent auf 18.801 Einheiten.

Für neue Zuversicht sorgen positive Meldungen aus dem Immobiliensektor. Chinesische Großstädte im ganzen Land, darunter Peking und Schanghai, haben die Hypothekenanforderungen für einige Hauskäufer verringert und damit die Hürde für den Hauskauf gesenkt. "Diese landesweite politische Maßnahme stellt einen bedeutenden Schritt zur Stimulierung des Immobiliensektors dar, weil die politischen Entscheidungsträger zunehmend besorgt sind über den Zusammenbruch des Immobiliensektors, die Abwärtsspirale und eine steigende Anzahl von Kreditrisikoereignissen bei großen Bauträgern und Finanzinstituten seit Mitte August", so die Analysten von Nomura dazu.

In Hongkong sind daneben Technologieaktien gesucht. Hier sprechen Marktbeobachter auch mit Blick auf die Technologiewerte an der Wall Street von Nachholbedarf, nachdem in Hongkong am Freitag wegen eines Taifuns nicht gehandelt werden konnte.

In Japan sorgt für Unterstützung, dass die Erwartungen einer neuerlichen Zinsanhebung in den USA weiter gesunken sind, nachdem diverse Konjunkturdaten wie zuletzt der Arbeitsmarktbericht eher mau ausfielen, damit aber zugleich Entspannung an der Inflationsfront signalisierten.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX