ATX tief im Minus -- DAX fester -- Asiens Börsen uneinheitlich

Am heimischen Markt geht es am Freitag klar abwärts gehen. In Deutschland zeigt sich der DAX mit positiven Vorzeichen. Japan und Hongkong finden am Freitag keine gemeinsame Richtung, während an der Börse in China feiertagsbedingt kein Handel stattfindet.

AUSTRIA

Die Wiener Börse verbucht vor dem Wochenende deutliche Abgaben.

Der Leitindex ATX steht kurz nach Handelsstart rund drei Prozent tiefer.

Am frühen Nachmittag MESZ werden die viel beachteten US-Arbeitsmarktdaten für September veröffentlicht. Im Streit um Subventionen für Airbus plant die EU zunächst keinen Gegenschlag auf die von den USA angekündigten Strafzölle auf Importe aus der EU. Das könnte die Angst vor einer Eskalation des Handelsstreits lindern.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Markt präsentiert sich vor dem Wochenende etwas stärker.

Der DAX bewegt sich im frühen Handel oberhalb seines Schlusskurses von Mittwoch.

Der DAX startet zum Wochenschluss vor dem wichtigen US-Arbeitsmarktbericht einen Stabilisierungsversuch. Unterstützung kommt von der Wall Street, wo sich der US-Leitindex Dow Jones am Vortag - an dem in Frankfurt nicht gehandelt wurde - nach anfangs deutlicheren Verlusten berappelt hatte.

Für den DAX ging es in den ersten beiden Oktober-Handelstagen im Sog von Konjunktursorgen bereits um rund vier Prozent abwärts. Am Donnerstag zeigte sich in den USA zudem, dass die Industrieschwäche zunehmend auf die Dienstleister übergreift. Investoren setzen nun wieder stärker darauf, dass die US-Notenbank Fed der Wirtschaft und den Finanzmärkten mit weiteren Zinssenkungen unter die Arme greift.

Zum Wochenschluss richten sich die Blicke auf den US-Arbeitsmarktbericht und ob die zunehmend trüben Konjunkturaussichten bereits Spuren am Jobmarkt hinterlassen haben. Volkswirt Ulrich Wortberg von der Helaba gab sich gelassen: "Bislang gibt es keine Anzeichen für eine aufkommende Schwäche". Er rechnet mit einer soliden Zunahme der Beschäftigung im September.

WALL STREET

Nach kurzfristigen Abgaben konnte sich die Wall Street am Donnerstag wieder stabilisieren.

Der Dow Jones eröffnete 0,15 Prozent tiefer bei 26.039,02 Punkten und fiel nach der Veröffentlichung von Konjunkturdaten deutlich auf rotes Terrain. Im weiteren Handelsverlauf konnte sich der US-amerikanische Leitindex jedoch wieder erholen. Er schloss 0,47 Prozent fester bei 26.201,04 Punkten. Der Techwerteindex NASDAQ Composite ging 0,02 Prozent höher bei 7.787,02 Zählern in den Tag, verbuchte dann ebenfalls Abgaben. Sein Schlussstand: plus 1,12 Prozent bei 7.872,26 Punkten. Im Verlauf setzte sich Händlern zufolge die Einschätzung durch, dass durch die schwachen Konjunkturzahlen auch die Chancen auf eine baldige US- Zinssenkung gestiegen seien. Die Wahrscheinlichkeit für eine weitere Lockerung bereits auf ihrer nächsten US-Notenbanksitzung Ende Oktober stieg auf 90 Prozent.

ASIEN

Am Freitag weisen die asiatischen Aktienmärkte unterschiedliche Vorzeichen aus.

In Japan steht der Leitindex Nikkei gegen 8.00 Uhr MESZ 0,29 Prozent höher bei 21.404,60 Einheiten.

Auf dem chinesischen Festland findet wegen der "Goldenen Woche" weiterhin kein Handel statt. Zuletzt war der Shanghai Composite am Montag um 0,92 Prozent auf 2.905,19 Zähler gefallen. In Hongkong verliert der Hang Seng derzeit 0,60 Prozent auf 25.953,49 Punkte.

Die Aktienmärkte Asien zeigen sich zum Ende der Woche in einem zurückhaltenden Umfeld uneinheitlich. Von der Wall Street kamen zwar positive Vorgaben, doch dies nur aufgrund von Hoffnungen auf Zinssenkungen durch die US-Notenbanken, welche durch erneut schwache Konjunkturdaten ausgelöst wurden. Konjunktursorgen, die Hoffnung auf Zinssenkung der Fed und der US-China-Handelskonflikt sind an den Märkten die bestimmenden Themen.

Die in der Woche aus den USA kommenden Konjunkturdaten belegen, dass sich die US-Wirtschaft nicht von den negativen Folgen des seit Monaten andauernden Handelskonflikts abkoppeln kann. Unter den Anlegern macht sich zunehmend die Angst vor einer globalen Rezession breit. Die Blicke richten sich nun auf die im weiteren Tagesverlauf anstehenden Daten zum US-Arbeitsmarkt . An den Märkten sorgt dies für ein gewisses Maß an Zurückhaltung.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa