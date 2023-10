Anstieg der US-Zinsen belastet: ATX und DAX im Minus erwartet -- Asiens Börsen deutlich unter Druck

Am heimischen und am deutschen Aktienmarkt dürfte es am Mittwoch weiter abwärts gehen. Die asiatischen Indizes zeigen sich zur Wochenmitte in Rot. An der Wall Street gaben die Indizes am Dienstag nach.

AUSTRIA

Am Mittwoch werden an der Wiener Börse weiter fallende Kurse erwartet.

Der ATX steht vorbörslich zeitweise 0,65 Prozent tiefer bei 3.074 Punkten. Am Dienstag ging er 1,09 Prozent schwächer bei 3.093,89 Punkten in den Feierabend.

Der Abverkauf am heimischen Aktienmarkt dürfte auch am Mittwoch weitergehen. Für Verkaufsdruck sorgt der weltweit ungebremste Anstieg der Renditen, vor allem in den USA. Falkenhafte Aussagen von US-Notenbankern und überraschend starke Daten vom US-Arbeitsmarkt verderben zudem die Hoffnung auf baldige Zinserleichterungen. Für zusätzliche Verunsicherung an den Börsen sorgt, dass das US-Repräsentantenhaus seinen republikanischen Vorsitzenden Kevin McCarthy überraschend abgesetzt hat. Nachdem der sogenannte Shutdown gerade erst mittels einer Übergangslösung abgewendet wurde, droht damit nun Mitte November erneut das Risiko eines Ausgabenstopps.

Im Tagesverlauf stehen sowohl in der Eurozone als auch in den USA die Einkaufsmanagerindizes für die Dienstleister auf dem Programm. Die Unternehmensumfragen liefern einen Blick auf die konjunkturelle Lage. Außerdem veröffentlicht der Dienstleister ADP neue Zahlen vom US-Arbeitsmarkt. Aus den Zentralbanken melden sich einige Redner zu Wort, darunter EZB-Präsidentin Christine Lagarde.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt wird am Mittwoch leichter erwartet.

Der DAX notiert in vorbörslichen Indikationen zeitweise 0,2 Prozent tiefer bei 15.056 Punkten. Am Vortag beendete er die Sitzung 1,06 Prozent tiefer bei 15.085,21 Punkten.

Im DAX zeichnen sich zur Wochenmitte weitere Verluste ab, erwartet wird ein Rutsch auf ein weiteres Tief seit März. "Die Zinsen bleiben für die Aktienmärkte der große Spielverderber", erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. "Bei 20-jähriger Laufzeit steht bei US-Staatsanleihen jetzt die 5 vor dem Komma. Hierzulande bedeuten 3,2 Prozent bei den 20-Jährigen ein neues 12-Jahres-Hoch." Zudem herrsche mit dem nur temporär gelösten US-Haushaltsstreit "Unsicherheit zur Unzeit".

Trotz naher 15.000-Punkte-Marke macht Altmann nur geringe Kaufbereitschaft aus. "Die Anleger scheinen nach den Käufen in die letzten Rücksetzer jetzt deutlich weniger liquide zu sein. Zudem scheint das Vertrauen auf eine schnelle und steile Erholung diesmal deutlich geringer zu sein."

WALL STREET

An der Wall Street waren rote Vorzeichen zu beobachten.

Der Dow Jones Index verlor zum Auftakt nur leicht, fiel im Verlauf jedoch tiefer ins Minus. Zum Handelsende notierte er mit minus 1,29 Prozent bei 33.002,38 Punkten. Der technologielastige NASDAQ Composite stieg ebenfalls mit einem Abschlag in den Dienstagshandel ein. Im Laufe des Tages weitete er seine Verluste aus und gab letztlich 1,87 Prozent auf 13.059,47 Zähler nach.

Die Zinssorgen hatten die US-Börsen wieder fest im Griff. Angesichts der Furcht vor weiter steigenden Leitzinsen kletterte die Rendite zehnjähriger US-Anleihen auf den höchsten Stand seit 16 Jahren. Hohe Zinsen aber lassen Aktien im Vergleich zu verzinslichen Anlagen in einem schlechteren Licht erscheinen.

Das Mitglied der US-Notenbank Fed, Loretta Mester, sieht die Notwendigkeit einer weiteren Zinserhöhung bis zum Jahresende im Kampf gegen die hohe Inflation. "Ich fürchte, dass wir den Leitzins in diesem Jahr noch einmal anheben müssen", sagte die Präsidentin der regionalen Notenbank von Cleveland. Danach sollte das Zinsniveau für einige Zeit auf dem erhöhten Niveau gehalten werden, um die Teuerung wieder zurück auf das von der Notenbank anvisierte Ziel von zwei Prozent zu drücken.

Die Entscheidung sei aber datenabhängig, bekräftigte Mester. Zuletzt waren US-Konjunkturdaten unerwartet stark ausgefallen, was für die Notwendigkeit einer weiteren Zinserhöhung spricht. In das Bild passte die Meldung vom Dienstag, dass es im August überraschend viele offene Stellen in den USA gab. Daraufhin machten die Renditen noch einmal einen Sprung nach oben.

ASIEN

Am Mittwoch geht es an den Börsen in Japan und Hongkong klar nach unten.

In Tokio fällt der Nikkei 225 gegen 7:45 Uhr unserer Zeit um 1,84 Prozent auf 30.662 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland ruht der Handel feiertagsbedingt weiterhin. Der Shanghai Composite verharrte daher weiter auf seinem Schlussstand von Donnerstag bei 3.110,48 Zählern (+0,1 Prozent). In Hongkong sind zur Wochenmitte die Verkäufer in der Überzahl. Der Hang Seng verliert gegen 7:45 Uhr unserer Zeit 1,07 Prozent auf 17.146 Punkte.

Erneut mit deutlichen Verlusten zeigen sich die Aktienmärkte in Asien zur Wochenmitte. Der neuerliche kräftige Anstieg der US-Anleiherenditen lastet schwer. Überraschend starke Daten vom US-Arbeitsmarkt, wo das Angebot an offenen Stellen im August größer war als erwartet, hatten Zinserhöhungsspekulationen befeuert und zu einem Ausverkauf am Anleihemarkt geführt.

Dazu gesellt sich politische Unsicherheit, nachdem das US-Repräsentantenhaus seinen republikanischen Vorsitzenden in einem nie dagewesenen Schritt abgesetzt hat. McCarthy verlor damit den parteiinternen Machtkampf um die Haushaltspolitik und weitere Hilfen für die Ukraine. Damit dürfte nach der gerade erst gefundenen Übergangslösung im Haushaltsstreit zur Abwendung eines Ausgabenstopps zwischen Demokraten und Republikanern Mitte November die nächste Konfrontation und ein "Shutdown" drohen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX