Ungewisser US-Wahlausgang: ATX und DAX drehen ins Plus -- Märkte in Fernost letztlich vorwiegend fester

Anleger am heimischen Markt greifen am Mittwoch nach anfänglichen Bedenken zu. Der deutsche Leitindex bewegt sich ebenso auf positivem Terrain. An den Börsen in Asien standen die Zeichen am Mittwoch mehrheitlich auf Grün.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt bewegt sich im Mittwochshandel im Plus.

Der Leitindex ATX gab kurz nach Handelsbeginn 1,43 Prozent auf 2.113,91 Punkte ab, holte seine Verluste anschließend jedoch vollständig auf und legt nun zu.

"Amerika hat gewählt, und es scheint so, als würde Donald Trump erneut ein Überraschungssieg gelingen", kommentierten die Experten der Helaba in der Früh die bisher vorliegenden Ergebnisse in den Vereinigten Staaten. Der Sieger stehe bisher nicht fest und die hohe Briefwahlbeteiligung verzögere die finale Bekanntgabe eines solchen.

An den Finanzmärkten habe man auf einen Sieg des demokratischen Herausforderers Joe Biden gesetzt, schrieben die Helaba-Analysten weiter. Zuletzt seien der Euro und die US-Renditen wegen der US-Umfrageergebnisse solide gestiegen; nun geben sie wieder nach. "Gleichzeitig erschüttert das Ergebnis aber nicht die Weltbörsen", kommentierten die Finanzexperten die Aufschläge im asiatischen Handel.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch mit Zuschlägen.

Der DAX eröffnete den Tag mit einem Verlust von 1,6 Prozent auf 11.896,11 Punkte, zeigt sich mittlerweile jedoch im Plus.

Nach der US-Präsidentschaftswahl ist in den USA noch immer nichts entschieden. Das Rennen zwischen Amtsinhaber Donald Trump und seinem demokratischen Herausforderer Joe Biden ist knapp. "Jetzt ist genau das passiert, was vor der Wahl so ganz und gar nicht das Wunsch-Szenario der Börsen war, es zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Trump und Biden ab", erklärte Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets.

Bis ein klares Ergebnis im Rennen zwischen Trump und dem Demokraten Biden feststehe, müssten sich die Anleger auf größere Schwankungen an den Finanzmärkten einstellen, sagte der Chefanlagestratege der Vermögensverwaltung der schweizerischen Bank UBS, Mark Haefele.

WALL STREET

An der Wall Street dominierten am Tag der US-Präsidentschaftswahl die Bullen.

Dabei eröffnete der Dow Jones mit einem Gewinn und vergrößerte den Abstand zur Nulllinie zusehends. Letztlich wies der US-amerikanische Leitindex einen Aufschlag von 2,06 Prozent auf 27.480,03 Punkte aus. Der technologielastige NASDAQ Composite legte um 1,85 Prozent auf 11.160,57 Einheiten zu, nachdem er bereits zum Ertönen der Startglocke höher notiert hatte.

Mit Gewinnen präsentierte sich die Wall Street am Dienstag, dem letzten Handelstag vor dem Ergebnis der US-Präsidentschaftswahl. Laut Umfragen besitzt der demokratische Herausforderer Joe Biden weiterhin einen komfortablen Vorsprung auf US-Präsident Donald Trump . Doch ob es wirklich zu einem Sieg reicht, wird von vielen Faktoren abhängen. Nicht zuletzt, ob der Amtsinhaber eine Niederlage akzeptieren wird. Die Sorge vor "chaotischen Verhältnissen" in den Tagen nach der Wahl geht weiter um, so ein Beobachter. Zudem ist die Frage, wann ein belastbares Ergebnis feststeht.

"Der Markt sieht einen Biden-Sieg als den sichersten Weg, um die COVID-19-Pandemie zu besiegen und einen positiven Ausgang der Konjunkturgespräche zu erreichen", sagte Analyst Paul Sandhu von BNP Paribas Asset Management. "Sollten die Demokraten als Gewinner aus der Wahl hervorgehen, dann könnte die Regierung weitere 3 Billionen Dollar ausgeben, um die US-Wirtschaft zu stärken", so Stephane Monier, Chief Investment Officer bei Lombard Odier. Das verliehe der in den vergangenen Wochen abgeschwächten Aktienmarktrally neuen Schwung.

Der Auftragseingang der US-Industrie im September fiel derweil besser als erwartet aus: Er hat sich im September um 1,1 Prozent gegenüber dem Vormonat erhöht. Volkswirte hatten dagegen mit einem Anstieg von 1,0 Prozent gerechnet.

ASIEN

In Asien ging es am Mittwoch vorwiegend aufwärts.

Nachdem der Handel in Japan am Dienstag aufgrund eines Feiertags geruht hat, konnte der japanische Leitindex am Mittwoch Nikkei letztlich kräftig zulegen und notierte 1,72 Prozent im Plus bei 23.695,23 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland ging es für den Shanghai Composite derweil lediglich marginale um 0,19 Prozent auf 3.277,44 Zähler hoch. In Hongkong präsentierte sich der Hang Seng daneben mit einem Abschlag von 0,21 Prozent auf 24.886,14 Indexeinheiten.

Asiens wichtigste Börsen haben am Mittwoch mehrheitlich Gewinne nach den wichtigen US-Wahlen verzeichnet - trotz des engen Rennens um die Präsidentschaft. Beobachter sind sich einig, dass das zuletzt an den Märkten gespielte Szenario einer sogenannten "blauen Welle" - also eines Durchmarschs der Demokraten im Kampf um das US-Präsidentenamt und die Mehrheit im Kongress - der Erwartung eines langwierigen Prozesses Platz gemacht hat. Zuletzt sorgte der republikanische Präsident Donald Trump mit Vorwürfen eines angeblichen Wahlbetrugs für Unruhe. Er kündigte an, angesichts der Verzögerung des Wahlergebnisses vor das Oberste US-Gericht zu ziehen, um eine weitere Auszählung der Stimmen zu stoppen.

