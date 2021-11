ATX vorbörslich freundlich -- DAX mit Rekordhoch erwartet -- Asiatische Indizes mit Gewinnen

Der Wiener Aktienmarkt und der deutsche Leitindex dürften am Donnerstag zulegen. Die Märkte in Fernost können am Donnerstag Aufschläge verbuchen. An den US-Börsen ging es aufwärts.

AUSTRIA

In Wien dürfte es am Donnerstag weiter nach oben gehen.

Der ATX zeigt sich vorbörslich um 0,5 Prozent fester bei 3.849 Punkten. Den Mittwochshandel beendete er 1,39 Prozent stärker bei 3.830,30 Punkten.

Die Börsen dürften sich am Donnerstag erleichtert zeigen über den Ausgang der US-Notenbanksitzung. Nach den letztlich beruhigenden Signalen der US-Notenbank hatten auch die wichtigsten US-Indizes auf weiteren Höchstständen geschlossen. Wie erwartet beginnt die Fed mit dem Ausstieg aus ihren zur Konjunkturbelebung aufgelegten Wertpapierkäufen - dem sogenannten Tapering. Mit Zinsanhebungen will man sich jedoch noch Zeit lassen. Der Leitzins liegt seit langer Zeit an der Nulllinie, wo ihn die US-Notenbank auch weiterhin beliess. Den Inflationsanstieg bewertet die Federal Reserve nach wie vor als übergangsweise Angelegenheit.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex wird am Donnerstag höher erwartet.

Der DAX gewinnt vorbörslich 0,54 Prozent auf 16.046 Einheiten. Den Mittwoch beendete er mit einem minimalen Plus von 0,03 Prozent bei 15.959,98 Zählern.

Im DAX zeichnet sich nach den 16.030 Punkten im August am Donnerstag ein neuer Höchststand ab. Die Signale der US-Notenbank vom Vorabend waren nach dem Geschmack der Anleger. Die wichtigsten US-Indizes hatten darauf mit weiteren Höchstständen reagiert. Börsianer seien nun erleichtert, dass endlich Klarheit über den künftigen geldpolitischen Kurs der Fed herrsche, schrieb Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Die guten Vorgaben aus den USA kämen dem Dax nun zugute, die Rally laufe weiter.

Die Fed beginnt wie erwartet mit dem Ausstieg aus ihren zur Konjunkturbelebung aufgelegten Wertpapierkäufen - dem sogenannten Tapering. Mit Zinsanhebungen will man sich jedoch noch Zeit lassen. Den Inflationsanstieg bewertet die Federal Reserve nach wie vor als übergangsweise Angelegenheit.

Die Berichtssaison steuert an diesem Donnerstag hierzulande allmählich auf ihren Höhepunkt zu. Sie verlief bislang erfreulich. Aber genau deshalb warnen Marktbeobachter angesichts der gestiegenen Aktienbewertungen vor möglichen Gewinnmitnahmen. Die Börsenweisheit "Sell on good news" - also gute Nachrichten zum Verkauf nutzen - könnte sich bei positiven Überraschungen der Unternehmen einmal mehr bewahrheiten.

WALL STREET

An den US-Märkten war die Stimmung am Mittwoch nach den Fed-Daten gut.

Der Dow Jones eröffnete kaum höher, fiel dann jedoch in die Verlustzone. Zuletzt konnte er aber zulegen und die Sitzung 0,29 Prozent fester bei 36.157,58 Punkten beenden. Der Techwerteindex NASDAQ Composite legte zum Start ebenfalls nur wenig zu. Anschließend verblieb er zunächst knapp über der Nulllinie, konnte nach den Fed-Beschlüssen aber Gewinne verbuchen. So ging er 1,04 Prozent stärker bei 15.811,58 Zählern in den Feierabend.

Die Blicke der Anleger richteten sich auf den Leitzinsentscheid der Fed. Die Währungshüter haben den Ausstieg aus ihren milliardenschweren Wertpapierkäufen zur Stützung der Konjunktur angekündigt. Die Käufe wurden zu Beginn der Corona-Krise aufgelegt und haben die Bilanz der Fed auf einen Rekordwert steigen lassen. Gründe für den angepeilten Ausstieg sind das wieder solide Wirtschaftswachstum und die erhöhte Inflation. Den Leitzins haben die Notenbanker nicht angetastet.

Vor dem Handelsstart wurde der ADP-Arbeitsmarktbericht veröffentlicht, der als Indikator für den offiziellen Arbeitsmarktbericht am Freitag dient. So wurden in der Privatwirtschaft deutlich mehr Stellen geschaffen als erwartet.

Weiter ging es außerdem auch heute mit der Bilanzsaison. So öffneten unter anderem T-Mobile und Amgen ihre Bücher.

ASIEN

An den Börsen in Asien geht es am Donnerstag nach dem Fed-Zinsentscheid aufwärts.

In Japan zieht der japanische Leitindex Nikkei nach dem gestrigen Feiertag an. Gegen 6:50 Uhr unserer Zeit gewinnt er 0,73 Prozent auf 29'736 Stellen.

Auf dem chinesischen Festland weist der Shanghai Composite zur gleichen Zeit einen Gewinn in Höhe von 0,75 Prozent aus und klettert auf 3'525 Punkte.

Der Hang Seng in Hongkong steht derweil nur 0,15 Prozent höher bei 25'061 Zählern.

Die Beschlüsse und Aussagen der US-Notenbank werden positiv aufgenommen. Sie wird wie vom Markt erwartet ihr Anleihe-Kaufprogramm zunächst um monatlich 15 Milliarden Dollar reduzieren und im Juni 2022 auslaufen lassen. Das Tempo könne dabei aber angepasst werden, erklärte die Fed.

"Die Fed kann bei Zinserhöhungen geduldig sein", so Fed-Chef Jerome Powell. Die US-Notenbanker wollen die Zinsen erst anheben, wenn sie die Anleihekäufe beendet haben.

