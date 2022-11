Warten auf US-Arbeitsmarktdaten: ATX legt kräftig zu -- DAX im Plus -- Asiatische Börsen schließen mit gemischten Vorzeichen - Kurssprung in Hongkong

Der heimische wie auch der deutsche Aktienmarkt zeigen sich am Freitag höher. Die asiatischen Börsen zeigten sich zum Wochenausklang uneinheitlich, kräftig nach oben ging es jedoch an den chinesischen Märkten.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt steigt am Freitag kräftig.

Der ATX gewann kurz nach Handelsbeginn 0,5 Prozent auf 2.965,60 Punkte hinzu und klettert im Anschluss noch deutlich höher. Dabei überwindet er die Marke von 3.000 Punkten.

Der Wiener Aktienmarkt zeigt sich am Freitag mit Aufschlägen. Die Vorgaben aus Übersee und Asien sind zwar überwiegend negativ, dennoch verläuft der Handelsauftakt in Europa freundlich. Insgesamt dürfte das Geschäft bis zum Nachmittag aber in ruhigeren Bahnen verlaufen, denn dann steht mit dem US-Arbeitsmarktbeicht für Oktober ein absolutes Datenhighlight an - von den Zahlen erhofft sich der Markt Hinweise, wie es mit den Zinserhöhungen in den kommenden Monaten weitergehen könnte.

Die Zahlen werden allgemein solide erwartet, und auch US-Notenbank Chef Powell hatte die Situation am US-Arbeitsmarkt noch als sehr robust bezeichnet, "was nahelegt, dass höhere Zinsen als erforderlich angesehen werden", schreiben die Experten der Helaba. "Ein moderates Plus der Beschäftigung von 200 Tsd. sollte daher nicht überraschen, zumal der ADP mit einem Plus von 239 Tsd. Stellen gegenüber September sogar Raum für etwas mehr Fantasie bietet. Demzufolge sollte auch die Arbeitslosenquote ungeachtet eines möglichen Anstiegs niedrig bleiben, während die Stundenlöhne weiter zulegen. Allerdings dürfte hier die Jahresrate nachgeben, sodass die Zinserhöhungsängste nicht noch forciert werden sollten", fasst die Helaba zusammen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt verbucht am Freitag Gewinne.

Der DAX eröffnete mit einem Plus von 0,54 Prozent bei 13.201,24 Punkten und zeigt sich auch im weiteren Verlauf fest.

Sich verdichtende Spekulationen über eine baldige Lockerung der Null-COVID-Politik in China haben dem deutschen Aktienmarkt am Freitag positive Impulse geliefert. Die Anleger warten zugleich mit Spannung auf den US-Arbeitsmarktbericht für Oktober. Die überraschend schwachen Auftragseingänge für Deutschlands Industrie wurden indes kaum beachtet.

"Die Investoren richten ihre Blicke stur nach vorne. Nachlaufende Indikationen wie die Aufträge für die deutsche Industrie im September, werden nur beiläufig beachtet", kommentierte Marktexperte Andreas Lipkow. Viel wichtiger seien an diesem Tag die Daten zum Arbeitsmarkt in den USA. "Insbesondere die durchschnittlichen Stundenlöhne dürften durch den sehr engen Arbeitsmarkt im Fokus stehen." Daraus ließen sich Hinweise für eine potenzielle Lohn-Preisspirale ableiten. Zudem dürften Anleger laut Lipkow auch die Entwicklungen der Öl- und Gaspreise im Auge behalten.

Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners glaubt außerdem, dass ein mögliches Jahrestief bei den neu geschaffenen Stellen in den USA eines der Puzzleteile für die US-Notenbank Fed sein könnte, um bereits im Dezember langsamer an der Zinsschraube zu drehen. Derlei Zins-Hoffnungen hatten den Dax im Oktober von einem Niveau um 12.000 Punkte aus bis Anfang November auf über 13.400 Zähler nach oben getrieben. Zuletzt hatte der Leitindex jedoch geschwächelt, denn die jüngsten geldpolitischen Signale der Fed mit der Aussicht auf langfristig hohe Zinsen nahmen den Börsen den Wind aus den Segeln.

WALL STREET

Die US-Märkte präsentierten sich am Donnerstag mit negativer Tendenz.

Der Dow Jones notierte zum Ertönen der Startglocke bereits tiefer, konnte sich zwar zeitweise an die Nulllinie vorkämpfen, gab letztlich jedoch 0,46 Prozent auf 31.999,34 Punkte ab. Der NASDAQ Composite eröffnete die Sitzung im Minus und verharrte anschließend auf rotem Terrain. Sein Schlussstand: 10.342,94 Zähler (-1,73 Prozent).

Nach der steilen Talfahrt der Wall Street nach den geldpolitischen Verlautbarungen von US-Notenbankchef Jerome Powell am Vortag setzt sich die Abwärtstendenz am Donnerstag fort. Powell signalisierte zwar einerseits, dass das Tempo der Zinserhöhungen nun nachlassen könnte, andererseits deutete er an, dass der Zinsgipfel am Ende höher ausfallen könnte als bislang vom Markt veranschlagt.

Der Zinserhöhungszyklus könnte also länger dauern und auf einem höheren Niveau enden, weil die US-Notenbank "fest entschlossen" an ihrem Ziel festhalten will, die viel zu hohe Inflation auf 2 Prozent zurückzubringen und dabei auch Rezessionsgefahren in Kauf nimmt. Für dieses Szenario gebe es am Markt noch Anpassungsbedarf, kommentieren Händler die anhaltenden Kursverluste bei Aktien. Am Zinsterminmarkt ist die Wahrscheinlichkeit weiterhin etwa gleich verteilt zwischen einer Zinserhöhung um 50 und 75 Basispunkte beim nächsten Zinstreffen am 14. Dezember.

ASIEN

An den Börsen in Fernost waren am Freitag unterschiedliche Vorzeichen zu sehen.

In Tokio schloss der Nikkei nach seiner gestrigen Feiertagspause 1,68 Prozent tiefer bei 27.199,74 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland ging der Shanghai Composite um 2,43 Prozent höher bei 3.070,80 Einheiten ins Wochenende. In Hongkong zündete der Hang Seng den Turbo und schoss bis zum Handelsschluss um 5,36 Prozent auf 16.161,14 Zähler nach oben.

An den Börsen in Asien ließ sich am Freitag keine einheitliche Tendenz feststellen. Die negativen Vorgaben der US-Börsen wurden meist ignoriert. Deutlich nach oben ging es in China. Beobachter verwiesen auf neue Spekulationen über einen Ausstieg Chinas aus der Null-COVID-Politik. Wenn dieser erst einmal offiziell bestätigt werde, dürfte es zu Zweitrunden-Effekten kommen und auch die Preise für Industriemetalle und Öl sowie die Währungen anderer asiatischer Länder nach oben treiben, die enge Handelsbeziehungen mit China unterhielten, merkte Stephen Innes von SPI Asset Management an. Neben der Hoffnung auf ein Ende der Lockdowns stützte auch die Annahme, dass die Gefahr eines Delistings chinesischer Aktien an den US-Börsen abgewendet wurde. Einem Bericht zufolge kommt die Überprüfung der betroffenen chinesischen Unternehmen durch US-Inspektoren gut voran; die Vorort-Überprüfungen seien schon abgeschlossen.

In Tokio überwog die Vorsicht vor den US-Arbeitsmarktdaten, die im späteren Tagesverlauf veröffentlicht werden, wenn die Börsen der Region längst geschlossen sind. Händler sprachen außerdem von Nachholbedarf. Der japanische Aktienmarkt war am Donnerstag wegen eines Feiertags geschlossen, so dass die Anleger erst mit einem Tag Verspätung auf die als falkenhaft interpretierten Aussagen der US-Notenbank vom späten Mittwoch reagieren konnten.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX