Asiens Börsen mehrheitlich schwächer

AUSTRIA

In Wien waren Anleger am Donnerstag zuversichtlich gestimmt.

Der ATX zeigte sich im Handelsverlauf fester und baute seine Zuschläge im Verlauf noch aus, nachdem er bereits mit grünen Vorzeichen in den Handel gestartet war. Sein Schlussstand: 3.418,22 Stellen (+1,2 Prozent).

Auch an anderen Börsen in Europa ging es nach oben. Die am Nachmittag gemeldeten Konjunkturdaten wirkten sich vorerst nicht merklich an den Märkten aus. Die veröffentlichten Verbrauchpreisdaten für Deutschland zeigten einen Anstieg der Inflationsrate auf 5,9 Prozent. Das ist die zweithöchste Teuerungsrate seit der Wiedervereinigung. Die am Vormittag gemeldeten Inflationsdaten einzelner deutscher Bundesländer hatten bereits ein Anziehen der Inflation erwarten lassen.

Die in den USA gemeldeten Arbeitsmarktdaten des privaten Arbeitsmarktdienstleisters ADP waren hingegen überraschend gut ausgefallen. Die Privatwirtschaft in den USA hat laut ADP im Dezember 164.000 Stellen geschaffen, Volkswirte hatten im Schnitt nur mit 125.000 neuen Arbeitsplätzen gerechnet. Gute Arbeitsmarktdaten werden derzeit ambivalent aufgenommen, da sie auch die erhofften Zinssenkungen unwahrscheinlicher machen.

Wichtige Unternehmensnachrichten gab es am Donnerstag nicht. Entsprechend hielten sich auch die meisten Kursbewegungen in engen Bandbreiten.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Markt stieg nach einigen Schwankungen am Donnerstag ins Plus.

Der DAX war mit einem minimalen Aufschlag in den neuen Handelstag gegangen. Im weiteren Verlauf wechselte er mehrmals das Vorzeichen, zeigte sich insgesamt aber wenig bewegt. Am späten Nachmittag erfolgte dann der nachhaltige Sprung in die Gewinnzone, wo er den Tag 0,48 Prozent höher bei 16.617,29 Punkten beendete.

Die Fed will ihre restriktive Haltung so lange beibehalten, bis die Inflation eindeutig und nachhaltig zurückgeht. Stimmungsdaten aus der Eurozone und Inflationsdaten vom Dezember aus Deutschland hatten wenig Einfluss auf die Kurse. Auch die Jobdaten des US-Dienstleisters ADP, einen Tag vor dem offiziellen Arbeitsmarktbericht für Dezember, sorgten kaum für Impulse. Marktexperten erwarten in der nächsten Zeit eine Korrektur an den Börsen, "mindestens aber mal eine Schaukelbörse", wie es Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst bei CMC Markets, formulierte. Aus technischer Sicht könnte der DAX ihm zufolge jetzt bis zu zwei Drittel der Jahresendrally korrigieren und so in die Region um 16.100 Punkte fallen. "Es muss abgewartet werden, ob die Anleger ihr Verhalten nun insofern ändern, sodass sie bei Erholungen verkaufen, anstatt wie bisher bei Korrekturen günstige Einstiege zu nutzen." Das könnte die bisher positive Stimmung an den Börsen seit Ende Oktober dann nachhaltig verändern.

WALL STREET

Die US-Börsen folgten am Donnerstag unterschiedlichen Tendenzen.

Der Dow Jones Index eröffnete marginal schwächer. Schon kurz darauf konnte er jedoch ins Plus drehen. Bis zum Handelsende schmolzen die Gewinne jedoch wieder etwas dahin, sodass es letztlich nur 0,03 Prozent aufwärts auf 37.440,34 Punkten ging. Der NASDAQ Composite startete leichter. Nach einem Ausflug in die Gewinnzone, gab er jedoch zum Handelsende doch wieder nach. Er beendete den Tag 0,56 Prozent schwächer bei 14.510,30 Zählern.

Im noch jungen Börsenjahr 2024 haben die im Vorjahr besonders stark gelaufenen Tech-Werte bisher einen schweren Stand. Dies hat auch damit zu tun, dass immer mehr Marktteilnehmer inzwischen Zweifel hegen, ob die US-Notenbank Fed die Zinsen tatsächlich schon bald senken wird.

Daten vom US-Arbeitsmarkt fielen am Donnerstag robust aus. Die Privatwirtschaft in den Vereinigten Staaten hatte im Dezember mehr Stellen geschaffen als erwartet. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fiel in der vergangenen Woche zudem stärker als angenommen. Ein robuster Arbeitsmarkt erschwert der US-Notenbank Fed den Kampf gegen die Inflation. Er stützt die Lohnentwicklung und so auch die Preise. Die Aufmerksamkeit richtet sich nun auf den offiziellen US-Arbeitsmarktbericht für den Monat Dezember am Freitag. Für die Zinsentscheidungen der Notenbank ist die Entwicklung am Arbeitsmarkt ein zentraler Punkt.

ASIEN

An den wichtigsten Börsen in Asien übernahmen am Freitag überwiegend die Bären das Ruder.

In Tokio gewinnt der Nikkei 225 verlor am Freitag zeitweise 0,27 Prozent auf 33.377,42 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite dagegen um 0,70 Prozent zurück auf 2.933,65 Zähler, während der Hang Seng in Hongkong zwischenzeitlich 0,61 Prozent auf 16.545,05 Einheiten verliert (MEZ: 07:30).

Insgesamt wenig tut sich am Freitag im Handelsverlauf an den Börsen in Ostasien. Überwiegend ist die Tendenz knapp behauptet, nachdem es auch an den US-Börsen leicht nach unten gegangen war. Eine Ausnahme macht Tokio. Unterstützung kommt weiter von der Währungsseite, denn der Yen ist nach seinem Aufwärtstrend zum Ende des Vorjahres weiter auf dem Weg nach unten und hat auch im Tagesvergleich wieder deutlich an Wert verloren. Das ist unter anderem günstig für japanische Exportunternehmen. Die Akteure warteten auf den monatlichen Arbeitsmarktbericht im späteren Tagesverlauf, heißt es, um davon Erkenntnisse für das weitere geldpolitische Vorgehen der US-Notenbank zu erlangen. Am Vortag hatten diverse Daten vom Arbeitsmarkt signalisiert, dass dieser weiter robust und widerstandsfähig ist nach den erfolgten Zinserhöhungen. Am US-Anleihemarkt waren die Renditen darauf gestiegen. Sollte auch der große Arbeitsmarktbericht positiv überraschen, könnte das die Zinssenkungsfantasie dämpfen und für Druck auf die Aktienmärkte sorgen.

Dass sich der von Caixin ermittelte Einkaufsmanagerindex für das chinesische Dienstleistungsgewerbe im Dezember verbesserte, sorgte an den Börsen der Region allenfalls für ein wenig Unterstützung, nachdem zuvor bereits der offizielle Index etwas gestiegen war. Beide Indizes liegen im Expansion anzeigenden Bereich. Die Anleger blieben angesichts der schleppenden wirtschaftlichen Erholung und der politischen Unsicherheit vorsichtig, kommentierte Saxo Markets-Chefstratege Redmond Wong.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX