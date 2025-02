Asiens Börsen uneins - Nikkei stabil

An den Märkten in Asien geht es überwiegend nach unten, lediglich der Nikkei zeigt sich minimal fester.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag unentschlossen.

Der ATX notierte kurz nach Handelsstart minimal im Minus und wechselte anschließend häufiger die Vorzeichen. Letztendlich ging er 0,03 Prozent schwächer bei 3.789,97 Einheiten in den Feierabend.

Die angekündigten - aber teilweise wieder zurückgezogenen - US-Zölle auf Waren aus Kanada, Mexiko und China dominierten weiter das Marktgeschehen. Im Handelsstreit der USA mit den beiden Nachbarländern Mexiko und Kanada gab es zuletzt eine Beruhigung. So sollen die Zölle vorerst einen Monat lang doch nicht gelten, im Gegenzug sollen die zwei Staaten mehr tun, um den Drogenschmuggel in die USA zu unterbinden.

Der deutsche Leitindex verzeichnete leichte Gewinne.

Der DAX startete etwas höher, fiel anschließend jedoch ins Minus zurück. Gegen Nachmittag konnte er jedoch wieder auf positives Terrain vordringen, wo er den Handelstag auch 0,36 Prozent fester bei 21.505,70 Zählern abschließen konnte.

Die anhaltenden Sorgen über US-Importzölle standen einer DAX-Erholung am Dienstag zeitweise im Wege. Die Märkte hatten am Montag ihre Verluste etwas eingedämmt, nachdem US-Präsident Donald Trump die Zölle auf Waren aus Mexiko und Kanada vorerst ausgesetzt hatte. Dennoch blieb die Verunsicherung hoch, kommentierte Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. "Denn im Moment ist nicht klar, wie es beim Thema Zölle weitergeht. Ob diese in 30 Tagen tatsächlich in Kraft treten oder ob Donald Trump bis dahin weitere Zugeständnisse der beiden Nachbarstaaten erreichen möchte, bleibt offen." In der EU sei es ebenfalls "für jedes Aufatmen zu früh", denn "auch hier bleiben US-Zölle jederzeit möglich", so Altmann weiter.

WALL STREET

Die US-Börsen schlossen am Dienstag mit Gewinnen.

Der Dow Jones konnte am zweiten Handelstag der Woche 0,30 Prozent auf 44.555,73 Punkte zulegen.

Der NASDAQ Composite verabschiedete sich daneben 1,35 Prozent höher bei 19.654,02 Indexpunkten.

An den New Yorker Börsen ging es am Dienstag angesichts der Zollstreitigkeiten der USA mit den Nachbarländern dennoch eher gedämpft zu. Neue Nahrung erhielten diese Sorgen durch die Ankündigung Chinas, als Reaktion Importzölle auf bestimmte Güter aus den USA zu erheben, vor allem fossile Energieträger. Trump hatte am Samstag ein Dekret über Zollaufschläge für chinesische Produkte unterzeichnet. Es sieht einen zusätzlichen Satz von zehn Prozent auf bereits bestehende Zölle vor. Trump kündigte jedoch baldige Gespräche mit China an.

Von der Konjunkturseite gab es am Berichtstag kaum Impulse, es wurde nach der Startglocke lediglich der Auftragseingang Industrie für Dezember veröffentlicht.

Bei den Einzelwerten sorgte die Berichtssaison für Kursbewegungen.

ASIEN

An den asiatischen Aktienmärkten herrscht zur Wochenmitte Uneinigkeit.

In Tokio kann der Nikkei 225 derzeit noch leicht um 0,02 Prozent zulegen auf 38.804,46 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite nach der Pause wegen der Neujahrsfeierlichkeiten 0,64 Prozent auf 3.229,80 Einheiten.

Daneben fällt der Hang Seng in Hongkong um 1,12 Prozent zurück auf 20.558,14 Zähler.

Nach der Erholungsbewegung am Dienstag zeigen sich die Aktienmärkte in Asien zur Wochenmitte uneinheitlich.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX