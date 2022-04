Krieg in der Ukraine bleibt bestimmendes Anleger-Thema: Börse in Japan gewinnt leicht

Leichte Gewinne werden aus Japan gemeldet, die China-Börsen sind weiter in der Feiertagspause.

AUSTRIA

Die Wiener Börse gab am Montag nach.

Der ATX drehte nach einem sehr freundlichen Start ins Minus und schloss am Abend 0,37 Prozent tiefer bei 3.308,07 Punkten.

Der Fortgang des Ukraine-Kriegs stand an den Finanzmärkten weiterhin im Mittelpunkt. Nach den Kriegsgräueln in der ukrainischen Stadt Butscha bereitet der Westen noch schärfere Sanktionen gegen Russland vor. Beteiligt ist neben der EU die Gruppe der sieben führenden Industrienationen (G7). Einen Stopp von Gas-, Öl- und Kohlelieferungen aus Russland lehnt die Bundesregierung aber weiter ab.

Neben der Lage in der Ukraine blickten Analysten und Anleger auf neue Konjunkturdaten. Zahlen vom deutschen Außenhandel überraschten am Morgen klar positiv. Die sentix-Konjunkturerwartungen verschlechterten sich dagegen den zweiten Monat in Folge deutlich. Sowohl für die Eurozone als auch für Deutschland sei mit einer Rezession zu rechnen, erwartet sentix.

DEUTSCHLAND

Anleger in Deutschland griffen am Montag letztlich zu.

Der DAX konnte seine anfänglichen Gewinne nach einem zwischenzeitlichen Ausflug ins Minus letztlich doch verteidigen und ging 0,5 Prozent fester bei 14.518,16 Zählern in den Feierabend.

Im Fokus stand nach wie vor der Krieg Russlands gegen die Ukraine. Nach den Gräueln in der ukrainischen Stadt Butscha bereitet der Westen noch schärfere Sanktionen gegen Russland vor. Einen Stopp von Gas-, Öl- und Kohlelieferungen aus Russland lehnt die deutsche Bundesregierung aber weiter ab.

"Die Forderungen nach einem kompletten Energieboykott gegen Russland, mit sicherlich verkraftbaren, aber dennoch massiven wirtschaftlichen Effekten für Europa und speziell die deutsche Wirtschaft, werden immer lauter. Und in rezessive Tendenzen der Wirtschaft hinein waren Anleger noch nie gut beraten, bei Aktien zuzugreifen", schrieb Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von Robomarkets. Solange die Unsicherheit die Oberhand behält, rechnet er für den DAX daher nicht mit "großen Sprüngen nach oben".

WALL STREET

An den US-Börsen ging es zum Wochenstart nach oben.

So eröffnete der Dow Jones legte schlussendlich 0,30 Prozent auf 34.922,07 Punkte zu. Dagegen zog der NASDAQ Composite 1,90 Prozent auf 14.532,55 Zähler an.

Bei den technologielastigen NASDAQ-Indizes sorgte unter anderem für Rückenwind, dass Peking im Streit mit den USA um die Bilanzierung von an den US-Börsen notierten chinesischen Unternehmen offenbar zum Einlenken bereit sei, heisst es. Das schob bereits den Technologie-Sektor in Hongkong an.

Händler sehen derweil in der begonnenen geldpolitischen Straffung nicht unbedingt ein Problem für den US-Aktienmarkt. Eine langfristig hartnäckige Inflation sei stattdessen Gift für die Ökonomie, heisst es. Volkswirtin Aneta Markowska von Jefferies argumentiert, dass sich die US-Wirtschaft fest in der Mitte des Zyklus befinde. "Die Gewinnspannen haben erst begonnen zu schrumpfen und befinden sich immer noch in der Nähe der Höchststände des Zyklus. Dies sieht nicht nach einem Unternehmenssektor aus, der sich auf eine Kostensenkungskampagne einlassen wird. Im Gegenteil: Nachfrageüberhang, Preissetzungsmacht und niedrige Lagerbestände schaffen einen starken Anreiz für Investitionen und Neueinstellungen".

Die jüngsten Schockbilder wahrscheinlicher russischer Kriegsverbrechen in der Ukraine dämpften die Kauflaune bislang kaum, auch wenn sie für Spekulationen über weitere Sanktionen gegen den Aggressor Russland sorgten mit allen Konsequenzen für Inflation und Handelsbedingungen.

"In Anbetracht all der Unsicherheit, die immer noch herrscht, bin ich etwas überrascht, wie stark der Aktienmarkt sich zeigt. Die langfristigen Folgen des Krieges werden eine höhere Inflation bedeuten", warnt Marktstratege Altaf Kassam von State Street Global Advisors.

ASIEN

An den asiatischen Börsen sind auch am Dienstag mehrheitlich Gewinne zu sehen.

Der japanische Leitindex Nikkei legt zwischenzeitlich 0,11 Prozent auf 27.768,20 Indexpunkte zu.

Auf dem chinesischen Festland befindet sich der Shanghai Composite bis einschliesslich Dienstag in einer Feiertagspause. Am vergangenen Freitag ging es 0,94 Prozent hoch auf 3.282,72 Zähler. In Hongkong stieg der Hang Seng um 2,1 Prozent auf 22.502,31 Indexpunkte, auch hier wird am Dienstag nicht gehandelt.

Zunächst hatten an den asiatischen Börsen die positiven Vorgaben der Wall Street für leicht steigende Indizes gesorgt, doch im Verlauf bröckelten die Kurse wieder ab. Die anhaltenden Kämpfe im Ukraine-Krieg und die weiter steigenden Ölpreise dämpfen jedoch die Risikofreude der Investoren, heißt es. Für Brent und WTI geht es nach den kräftigen Vortagesgewinnen weiter nach oben, was die Sorgen vor einer weiter steigenden Inflation erneut anheizt. Die Weltbank hat zudem ihre Wachstumsprognose für Ostasien und die Pazifik-Region gesenkt, zu der auch China gehört.

In Japan sorgten neueste Daten zu den Ausgaben der japanischen Haushalte im Februar für einen kleinen Dämpfer. Hier wurde lediglich eine Zunahme um 1,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr verzeichnet, während Ökonomen von einem Plus um 2,6 Prozent ausgegangen waren.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX