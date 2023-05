Nach EZB-Entscheid: ATX in Grün -- DAX erholt -- Chinesische Börsen schließen uneinheitlich

Am heimischen Markt werden am Freitag Pluszeichen beobachtet. Der DAX bewegt sich ebenfalls fester. An den chinesischen Märkten ging es vor dem Wochenende uneinheitlich zu. Für die Wall Street ging es im Donnerstagshandel abwärts.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag fester.

Der ATX notierte kurz nach dem Ertönen der Startglocke 0,75 Prozent fester bei 3.181,37 Punkten. Im Anschluss legt der Index weiter zu.

>Die Vorgaben aus den USA sind negativ - nachbörslich hatten zwar gute Apple-Zahlen für eine Stimmungsaufhellung gesorgt, aber die Aktien von Regionalbanken hatten am Donnerstag Federn lassen müssen. Sollten die Sorgen am Bankensektor auch nach Europa überschwappen, könnte das den Wiener Leitindex, in dem die Bankwerte stark gewichtet sind, deutlicher belasten.

Dagegen halten könnten aber wiederum gute Unternehmensnachrichten aus der Finanzbranche. Die Raiffeisen Bank International (RBI) hat am Donnerstag nach Börsenschluss Zahlen zum ersten Quartal vorgelegt. Das Konzernergebnis lag demnach mit 657 Mio. Euro höher als im Vergleichszeitraum 2022 mit damals 442 Mio. Euro. Sowohl der Zinsüberschuss als auch der Provisionsüberschuss verzeichneten im ersten Quartal Zuwächse.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex zeigt sich am Freitag auf grünem Terrain.

Der DAX begann die letzte Sitzung der Woche 0,66 Prozent im Plus bei 15.837,44 Punkten. Anschließend behält das Börsenbarometer sein grünes Vorzeichen.

Der Wochenabschluss hängt wohl vor allem vom US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag ab - dem letzten Highlight nach den Leitzinsentscheidungen der Fed und der EZB. "Das Idealszenario für die Börsen ist aktuell sicherlich ein Arbeitsmarkt, der stabil ist, aber nicht boomt oder gar überhitzt", erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. "Denn in diesem Szenario kann das nächste Meeting der Fed nach 10 Zinserhöhungen in Serie das erste Meeting ohne Anhebung werden." Den erwarteten freundlichen Handelsstart führt Altmann vor allem auf die Geschäftszahlen von Apple zurück. "Apple ist eines der Schwergewichte, die an der Börse immer unter besonderer Beobachtung stehen. Da wiegen gute Zahlen doppelt."

WALL STREET

Die Wall Street präsentierte sich am Donnerstag in Rot.

Der Dow Jones Index verlor 0,86 Prozent auf 33.127,94 Punkte. Auch der NASDAQ Composite büsste Zähler ein und schloss 0,49 Prozent tiefer bei 11.966,40 Punkten.

Hauptthema am Markt war weiter die am Vortag wie erwartet ausgefallene Zinserhöhung der US-Notenbank. Die Fed hatte ihren Leitzins am Mittwoch um weitere 25 Basispunkte erhöht und zudem signalisiert, dass sie eine Pause im Zinserhöhungskurs einlegen könnte, um die Wirkungen der bisherigen Straffung der Geldpolitik zu beobachten. In Europa war die EZB der US-Notenbank am Donnerstag gefolgt und hat ihren Leitzins ebenfalls um 25 Basispunkte angehoben. Zudem hat sie weitere Zinserhöhungen in Aussicht gestellt. Auch dies war am Markt weithin erwartet worden.

Die US-Bankenkrise rückte zudem wieder verstärkt in den Blickpunkt. So suchen zwei weitere Regionalbanken nach Alternativen für ihr Geschäft. Dies befeuerte die Bedenken, dass die Bankenkrise noch längst nicht ausgestanden ist. Deutlich unter Abgabedruck standen die Papiere von PacWest Bancorp und Western Alliance Bancorporation. Die Aktien der PacWest Bancorp wurden belastet von Sorgen über eine mögliche Schieflage der Regionalbank. Berichten zufolge prüft die Geschäftsleitung Alternativen und denkt über einen möglichen Verkauf nach. PacWest teilte indessen mit, dass die Einlagen der Bank zuletzt gestiegen seien. Zudem würden Gespräche mit Partnern und Investoren geführt.

Konjunkturseitig war die Zahl der Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe etwas stärker als von Ökonomen erwartet gestiegen. Das US-Handelsbilanzdefizit ist im März derweil deutlich gesunken. Und die Produktivität außerhalb der Landwirtschaft ist im ersten Quartal etwas deutlicher als prognostiziert gegenüber dem Vorquartal zurückgegangen. Wie das US-Arbeitsministerium zudem mitteilte, stiegen die Lohnstückkosten im Berichtszeitraum um 6,3 Prozent. Volkswirte hatten einen Anstieg nur um 5,5 Prozent erwartet.

ASIEN

In China nahmen die Börsen am Freitag unterschiedliche Richtungen ein.

Der japanische Leitindex Nikkei bleibt am Freitag erneut feiertagsbedingt geschlossen, zuletzt zeigte er sich um 0,12 Prozent fester bei 29.157,95 Punkten.

Der Shanghai Composite notierte zuletzt 0,50 Prozent im Plus bei 20.049,31 Zählern. Der Hang Seng verlor hingegen 0,48 Prozent auf 3.334,50 Einheiten.

Der vom chinesischen Wirtschaftsmagazin "Caixin" ermittelte Einkaufsmanager-Index für den Dienstleistungssektor sei im April zum Vormonat leicht gesunken, merkten die Marktstrategen der Deutschen Bank an. Allerdings bewege er sich auf weiterhin hohem Niveau. Am Vortag war der entsprechende Index für das Verarbeitenden Gewerbe überraschend unter 50 Punkte gefallen. Dies deutet auf einen Rückgang der wirtschaftlichen Aktivitäten hin.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX