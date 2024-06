Asiens Börsen ohne gemeinsame Richtung

An den asiatischen Märkten sind am Mittwoch unterschiedliche Vorzeichen zu sehen. Der heimische Aktienmarkt zeigte sich in der Dienstagssitzung tiefer. Der deutsche Aktienmarkt verlor ebenso. An den US-Börsen ging es am Dienstag leicht freundlich zu.

AUSTRIA

Am heimischen Aktienmarkt herrschte am Dienstag Zurückhaltung.

Der ATX notierte kurz nach Handelsbeginn bereits leichter und notierte auch im weiteren Verlauf unterhalb der Nulllinie. Er verabschiedete sich letztlich 1,57 Prozent niedriger bei 3.642,51 Zählern.

Am Markt dürften die Anleger bereits zur Wochenmitte auf die Zinsentscheidung der EZB warten, die am Donnerstag auf dem Programm steht. Dann dürfte die Notenbank erstmals seit Herbst 2019 die Zinsen senken. Aller Voraussicht nach wird der geldpolitisch relevante Einlagensatz um 0,25 Prozentpunkte auf 3,75 Prozent reduziert. Das erwarten nahezu alle der rund 60 von Bloomberg befragten EZB-Experten.

Im Tagesverlauf könnten aber auch Konjunkturdaten für etwas mehr Bewegung sorgen. Auf dem Programm stehen Daten zur Stimmung in den Dienstleistungsunternehmen der Eurozone, die am Vormittag erwartet werden.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex schloss am Dienstag klar im Minus.

Der DAX startete nahezu unbewegt in die Sitzung, fiel anschließend jedoch deutlich in die Verlustzone. Er ging letztlich 1,09 Prozent niedriger bei 18.405,64 Punkten in den Feierabend.

Den Rückschlag im DAX vom Vortag dürften am Mittwoch wieder einige Käufer nutzen, nachdem der deutsche Leitindex tags zuvor mit 18.365 Punkten zeitweise auf den tiefsten Stand seit vier Wochen gesunken war. Zurückhaltung vor der Leitzinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag dürfte jedoch spürbar sein. Etwas Auftrieb dürften aber leichte Zuwächse der US-Indizes nach dem europäischen Handelsende geben.

WALL STREET

Die Wall Street schloss am zweiten Handelstag der Woche fester.

Der Dow Jones Index legte schlussendlich 0,36 Prozent zu und schloss bei 38.711,09 Zählern. Der NASDAQ Composite beendete den Handel 0,17 Prozent fester bei 16.857,05 Zählern.

Die US-Aktienmärkte wagten sich am Dienstag aufgrund von Bedenken über den Zustand der US-Wirtschaft nur leidlich aus der Deckung. Die schwachen Zahlen vom Vortag ließen die Märkte an der Dauerhaftigkeit der wirtschaftlichen Stärke in den USA zweifeln, konstatierte Vermögensverwalter Patrick Armstrong von Plurimi Wealth LLP. Er werde die Arbeitsmarktdaten in dieser Woche im Auge behalten, um diese Ansicht zu bestätigen oder um sie neu zu bewerten. Die Stimmung in der US-Industrie hatte sich am Vortag unerwartet eingetrübt. Zudem waren die Bauausgaben erneut gefallen.

ASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte entwickeln sich zur Wochenmitte unterschiedlich.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 verliert gegen 7:50 Uhr unserer Zeit 1,14 Prozent auf 38.394 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite zur gleichen Zeit um 0,52 Prozent runter auf 3.075 Zähler. In Hongkong gewinnt der Hang Seng derweil 0,34 Prozent auf 18.507 Stellen.

Von der Wall Street kamen freundliche Vorgaben. Hier hatten die Börsen moderat fester geschlossen, gestützt von weiter sinkenden Marktzinsen. Belastet wird das Sentiment in Japan jedoch von Daten zur Lohnentwicklung. Die Arbeitseinkommen sind im April stärker gestiegen als erwartet, was am Markt Sorgen vor einer strafferen Geldpolitik der Bank of Japan schürt.

Die Daten der japanischen Arbeitsmarktumfrage für April bestätigen, dass der allmähliche Anstieg des Lohnwachstums anhält, so Volkswirte der ING. Die April-Zahlen dürften die jüngsten Frühjahrslohnverhandlungen nicht vollständig widerspiegeln, die im Sommer einsetzen und sich im Mai und Juni deutlicher bemerkbar machen dürften. "Wir gehen davon aus, dass das Reallohnwachstum bis dahin positiv sein wird, was der BoJ mehr Vertrauen für eine weitere Zinserhöhung gibt", so die Analysten.

In China ist der von Caixin und S&P Global veröffentlichte Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor für Mai deutlich auf 54,0 von 52,5 im April gestiegen. Dies ist bereits der 17. Anstieg in Folge. Der Index erreichte damit den höchsten Stand seit Juli 2023. Auch die Exportaufträge verzeichneten den vierten Monat in Folge ein schnelleres Wachstum.

