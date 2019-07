ATX mit leichten Verlusten -- DAX unverändert -- Börsen in Fernost leicht im Plus

AUSTRIA

Nach jüngsten Gewinnen ist der Wiener Börse am Freitag im Frühhandel die Luft ausgegangen. Anleger halten sich vor dem US-Arbeitsmarktbericht zurück. Der ATX gibt im Freitagshandel leicht nach. Das europäische Umfeld präsentierte sich ebenfalls mit leichten Verlusten. Für etwas Belastung sorgte ein Auftragseinbruch der deutschen Industrie. Das Neugeschäft sank im Mai um 2,2 Prozent zum Vormonat. Ökonomen hatten lediglich ein leichtes Minus von 0,1 Prozent erwartet. "Die heutigen Zahlen unterstreichen noch einmal unsere Erwartung, dass die deutsche Wirtschaft im zweiten Quartal geschrumpft ist, und die Hoffnungen auf eine spürbare Besserung im dritten Quartal schwinden", kommentiert der Commerzbank-Experte Ralph Solveen die Zahlen.

DEUTSCHLAND

Am letzten Handelstag einer bislang starken Börsenwoche tun sich die Kurse auch in Deutschland mit weiteren Gewinnen schwer. Der DAX startete praktisch unverändert in den Handelstag. Um knapp zwei Prozent ist der DAX in dieser Woche bereits gestiegen. Nun aber fehlen die Impulse, da am Vortag in den USA wegen des "Independence Day" nicht gehandelt wurde.

Investoren halten sich auch aus taktischen Gründen noch bedeckt. Denn am Nachmittag wird in den USA der Arbeitsmarktbericht für den Juni veröffentlicht. Die sogenannten "Payrolls" sind das konjunkturelle Highlight der Woche. Sollten die Zahlen zu Beschäftigung und Löhnen und Gehältern enttäuschen, könnte das die Erwartung sinkender Leitzinsen in den USA befeuern. Das wiederum könnte die Aktienkurse weiter nach oben treiben, profitieren doch viele Unternehmen von niedrigen Zinsen. Auch nimmt die Attraktivität von Aktien gegenüber Anleihen bei sinkenden Zinsen tendenziell zu.

WALL STREET

Am Donnerstag blieben die US-Börsen wegen des Unabhängigkeitstages geschlossen.

Der Dow Jones hatte am Vortag mit einem Plus von 0,67 Prozent bei 26.966,00 Punkten geschlossen. Daneben wies der NASDAQ Composite ebenfalls einen Aufschlag aus und beendete den Handel 0,75 Prozent höher bei 8.170,23 Zählern. Der marktbreite S&P 500 markierte im Handelsverlauf sogar ein neues Allzeithoch und verabschiedete sich mit einem Gewinn von 0,77 Prozent bei 2.995,82 Indexpunkten aus dem Handel.

ASIEN

Die Aktienmärkte in Asien haben am Freitag bei dünnen Handelsumsätzen leichte Kursgewinne verzeichnet. Insgesamt prägte Zurückhaltung das Geschehen. Denn aus den USA kamen keine Impulse, da dort der Handel wegen des Unabhängigkeitstages am Donnerstag ruhte. Zudem warteten die Anleger lieber den wichtigen US-Arbeitsmarktbericht ab, der am Nachmittag veröffentlicht wird.

Der japanische Leitindex Nikkei beendete den Tag 0,2 Prozent im Plus bei 21.746 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite aktuell 0,18 Prozent auf 3.010 Punkte. Zeitgleich gewinnt der Hang Seng derzeit 0,05 Prozent auf 28.808 Punkte.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa