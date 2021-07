ATX dürfte kaum verändert starten -- DAX vorbörslich auf Richtungssuche -- Verluste an den asiatischen Börsen

AUSTRIA

Der Wiener Handel dürfte zunächst ohne große Ausschläge starten.

Der ATX war am Freitag mit einem minimalen Plus von 0,03 Prozent bei 3.472,69 Zählern ins Wochenende gegangen.

DEUTSCHLAND

Anleger in Deutschland üben sich im vorbörslichen Handel am Montag in Zurückhaltung.

Der DAX notiert kaum verändert um seine Freitagsstand von 15.650,09 Punkten.

Auch zu Beginn der neuen Woche zeichnet sich für den DAX damit zunächst wenig Bewegung ab. Seit dem leichten Rückschlag vom Rekordhoch Mitte Juni bei 15-802 Punkten pendelt der DAX richtungslos um seine 21-Tage-Linie. Das Barometer für den kurzfristigen Trend steht aktuell bei 15.622 Punkten. Dabei gab der US-Arbeitsmarktbericht am Freitag eigentlich eine gute Vorlage. Die Marktstrategen der Credit Suisse sprachen nach den Jobdaten vom für den Aktienmarkt idealen "Goldlöckchen"-Szenario: Die Erholung der US-Wirtschaft bleibe stark, sei aber auch nicht so dynamisch, um die US-Notenbank in Handlungszwang für eine straffere Geldpolitik zu zwingen, hiess es. In den USA wird nach dem Unabhängigkeitstags-Feiertag am Sonntag am heutigen Montag nicht gehandelt.

WALL STREET

Die US-Börsen verabschiedeten sich mit positiver Tendenz ins Wochenende.

Der Dow Jones legte nach einem kaum veränderten Start zu und beendete den Freitagshandel 0,45 Prozent stärker bei 34.787,93 Punkten. Der NASDAQ Composite vergrößerte seinen anfänglichen Gewinn noch und schloss 0,81 Prozent höher bei 14.639,33 Zählern.

Angesichts einer starken Arbeitsmarkterholung in den Vereinigten Staaten haben die US-Börsen am Freitag neue Höchststände erklommen. Zudem gingen im Mai im Vergleich zum April bei der Industrie etwas mehr Aufträge ein als erwartet. Das verhalf sowohl dem marktbreiten S&P 500 als auch den vor allem mit Technologieaktien gespickten NASDAQ-Indizes zu neuen Bestmarken.

"Der US-Arbeitsmarkt erholt sich kräftig, wenngleich die Konsensschätzung zur Arbeitslosenquote verfehlt wurde. Die Erwerbsquote stagnierte derweil", fasste Helaba-Analyst Ralf Umlauf die Entwicklung im Juni zusammen. Akuter Handlungsdruck für die US-Notenbank, von ihrer ultraexpansiven Geldpolitik abzuweichen, besteht ihm zufolge noch nicht, da weiterhin viele Millionen Arbeitsplätze fehlten. Zudem verwies er auf die gesunkene Zahl der durchschnittlich geleisteten Arbeitsstunden, während die Stundenlöhne gestiegen seien.

ASIEN

Die größten Börsen in Asien zeigen sich zum Wochenstart eher schwach.

Der japanische Leitindex Nikkei verliert gegen 07:45 Uhr MEZ 0,64 Prozent auf 28.599,14 Punkte.

In China rutscht Shanghai Composite unterdessen ebenfalls auf rotes Terrain ab und verliert 0,11 Prozent auf 3.514,75 Zähler. Abwärts geht es ebenfalls in Hongkong, wo der Hang Seng 0,66 Prozent auf 28.124,24 Indexpunkte verliert.

Freundliche US-Vorgaben verpuffen damit weitgehend, ebenso wie ein deutlich im Vergleich zum Vormonat gesunkener CAIXIN-Einkaufsmanagerindex für das Dienstleistungsgewerbe in China. In den USA hatten Dow & Co um 0,4 bis 1,2 Prozent zugelegt, nachdem dort im Juni deutlich mehr neue Arbeitsplätze geschaffen worden waren als erwartet. Trotz des starken Arbeitsmarktberichts zeigten die Marktzinsen aber keine Reaktion nach oben, sondern gaben im Gegenteil etwas nach.

Als Belastungsfaktor in Japan sehen Marktteilnehmer den im Vergleich zur gleichen Tageszeit am Freitag zum Dollar auf 111,15 von 111,60 gestiegenen Yen. Der Dollar leide unter den gesunkenen Marktzinsen, heißt es. Letztere seien auch der Grund, warum Aktien aus dem Finanzsektor schwächelten.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX