ATX und DAX stabil -- Asiens Börsen uneinig

Der heimische aber auch der deutsche Markt weisen im frühen Handel zunächst wenig Bewegung auf. Im Donnerstagshandel bewegen sich die Indizes in Fernost in unterschiedliche Richtungen.

AUSTRIA

Die Wiener Börse zeigt sich am Donnerstag knapp behauptet.

Der ATX hält sich nahe seines Vortagesschlusskurses, nachdem er wenig verändert gestartet ist.

In Wien sowie an den europäischen Leitbörsen etablierte sich nach negativen Vorgaben von der Wall Street noch kein klarer Richtungstrend. Die Corona-Pandemie ist noch nicht vorüber, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. In den USA und Asien nehmen die Infektionen deutlich zu und die vierte Welle hat auch Europa fest im Griff. Dies könnte international weiterhin belasten.

Auf Unternehmensebene liegt am heimischen Aktienmarkt noch eine dünne Meldungslage vor.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt halten sich am Morgen zurück.

Der DAX notierte zur Eröffnung quasi unverändert bei 15.691,74 Punkten. Auch im weiteren Verlauf tritt er mehr oder weniger auf der Stelle.

Der Leitindex aus Deutschland bewegt sich am Donnerstag an einem weiteren Höhepunkt der Berichtssaison zunächst weiter um die 15.700 Punkte. Am Mittwoch hatte der DAX die Marke erneut nicht nachhaltig überwinden können, der Weg zurück zum bisherigen Rekord von 15.810 Punkten bleibt damit steinig. Von den internationalen Börsen kommen am Donnerstag eher gemischte Vorgaben, aus der die Anleger hierzulande wenig ableiten können. Verluste an der Wall Street standen mit der erneuten Diskussion über bald steigenden Zinsen in Zusammenhang, in Fernost verzeichneten die Börsen aber meist eine solide Kursentwicklung. Zahlreiche Geschäftszahlen könnten nun zur Richtungsfindung des DAX beitragen.

Ansonsten hieß es am Markt, warteten die Anleger bereits jetzt gespannt auf den offiziellen US-Arbeitsmarktbericht, der zu Wochenschluss erwartet wird. Enttäuschende Jobdaten des Arbeitsmarktdienstleisters ADP vom Vortag werfen eher einen Schatten auf diese. Die Experten der Commerzbank merkten am Morgen jedoch an, dass die Daten des privaten Dienstleisters zuletzt volatil gewesen seien.

WALL STREET

Die Anleger an den US-Börsen zeigten sich Mittwoch etwas vorsichtiger.

Der Dow Jones hab zur Startglocke leicht nach und baute die Verluste stetig aus. Letztendlich verbuchte das Börsenbarometer einen Abschlag von 0,92 Prozent auf 34.792,67 Punkte. Auch der NASDAQ Composite begann den Tag leichter, schlug dann aber den Weg nach oben ein. Er ging 0,13 Prozent höher bei 14.780,53 Zählern in den Feierabend.

Ein besser als erwartet ausgefallener Einkaufsmanagerindex für den Service-Bereich in China stützte nicht, denn zu groß sind die Sorgen über die Corona-Lage dort. Die Neuinfektionen in China haben die höchsten Stände des Jahres erreicht. Es drohen neue drastische Maßnahmen. Für etwas Beunruhigung sorgten auch nachgebende Impfraten in vielen westlichen Ländern und schwache Arbeitsmarktdaten in den USA. Zwar bleibe die Konjunkturerholung in der Spur, doch das Tempo dürfte langsamer ausfallen als erhofft, hieß es. Der Höhepunkt des kurzfristigen Wachstums gilt als überschritten. "Wir treten in eine Phase ein, in der das Wachstum immer noch stark ist, aber nicht mehr so stark wie in der Anfangsphase des Aufschwungs", sagte Fondsverwalter Sebastian Mackay von Invesco. Auch die Gewinnentwicklung der Unternehmen dürfte in eine neue Zyklusphase eintreten und der Schwung nachlassen. Darunter könnte mittelfristig auch die Dynamik am Aktienmarkt leiden, hieß es weiter. Ob der konjunkturelle Schwung anhält, darf angesichts des ADP-Arbeitsmarktberichts in Frage gestellt werden. Denn der Privatsektor schaffte weitaus weniger Stellen als vorausgesagt.

ASIEN

Die Börsen in Fernost tendieren am Donnerstag uneinheitlich.

In Tokio legte der japanische Leitindex Nikkei schlussendlich um 0,52 Prozent auf 27.728,12 Punkte zu.

Auf dem chinesischen Festland stand der Shanghai Composite zum Handelsende 0,31 Prozent tiefer bei 3.466,55 Zählern, während der Hang Seng in Hongkong um 0,84 Prozent abgibt auf 26.205,12 Indexeinheiten.

Am Donnerstag haben sich die Börsen in Asien in unterschiedliche Richtungen bewegt. Die weiter steigenden Corona-Fallzahlen dämpften die Stimmung. Dazu kamen negative Vorgaben aus den USA. Dort hatten enttäuschende Arbeitsmarktdaten und falkenhafte Äusserungen eines hochrangigen Vertreters der US-Notenbank die Kurse am Vortag unter Druck gesetzt.

Unter den Märkten der Region ragte die Tokioter Börse heraus, nachdem der Yen zum Dollar wieder deutlicher nachgegeben hatte. Grund dafür war die Einschätzung des Vize-Chairman der US-Notenbank, Richard Clarida, dass eine Normalisierung der Geldpolitik in den USA bis 2023 nahe liege.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX