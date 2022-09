Gaskrise: ATX vorbörslich mit Abschlägen -- DAX tiefer erwartet -- Börsen in Asien in Rot

Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt werden am Montag mit Verlusten erwartet. Asiens Börsen zeigen am Montag in der Verlustzone.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt wird voraussichtlich mit deutlichen Verlusten in den Montagshandel starten.

Der ATX zeigt sich vorbörslich in Rot.

Stützte zunächst die späte Erholung der US-Börsen vom Donnerstag, kam am Nachmittag ein weiterer Schub nach oben, ausgelöst von einem solide, aber etwas schwächer als erwartet ausgefallenen US-Arbeitsmarktbericht. Er dämpfte zum einen Sorgen vor einer noch stärker als mit 75 Basispunkten erwartet kommenden Zinserhöhung Ende des Monats, zum anderen aber auch Sorgen vor einem Abgleiten in die Rezession. Unterstützung kam daneben vom deutlich sinkenden Gaspreis, nachdem GAZPROM angekündigt hatte, wie geplant ab Samstagmorgen nach dreitägiger Unterbrechung wieder Gas durch die Pipeline Nord Stream 1 nach Deutschland zu liefern. Erst nach Handelsende hieß es dann, dass wegen eines entdeckten Fehlers, die Lieferung bis auf Weiteres ausgesetzt bleibe, worauf die Index-Futures massiv nachgaben.

DEUTSCHLAND

Der DAX dürfte zum Handelsstart am Montag im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs vom Freitag deutlich verlieren.

Der DAX wird am Montag mit eindeutigen Verlusten erwartet. Damit würde der Leitindex die Kursgewinne vom Freitag, ausgelöst durch den US-Arbeitsmarktbericht, egalisieren.

Der russische Energiekonzern GAZPROM hat angekündigt, die Erdgaspipeline Nord Stream 1 nach Deutschland nach Wartungsarbeiten vorerst nicht wieder in Betrieb zu nehmen. Der Staatskonzern verwies auf ein technisches Problem, das bei der Wartung festgestellt worden sei. Die Gaslieferung durch die Pipeline werde bis zur Behebung des Problems vollständig eingestellt. Die notwendigen Reparaturen könnten nur "unter den Bedingungen einer spezialisierten Reparaturwerkstatt" durchgeführt werden. Das Bundeswirtschaftsministerium teilte mit, man habe die Meldungen zur Kenntnis genommen. "Wir kommentieren diese in der Sache nicht, aber die Unzuverlässigkeit Russlands haben wir in den vergangenen Wochen bereits gesehen und entsprechend haben wir unsere Maßnahmen zur Stärkung der Unabhängigkeit von russischen Energieimporten unbeirrt und konsequent fortgesetzt", erklärte eine Sprecherin des Ministeriums. "Dadurch sind wir jetzt wesentlich besser gerüstet als noch vor einigen Monaten."

Die Spitzen der Ampel-Koalition haben sich auf ein drittes Entlastungspaket mit einem Gesamtvolumen von 65 Milliarden Euro geeinigt. Die anvisierten Maßnahmen "entlasten alle Haushalte - auch Rentnerinnen und Rentner, Studierende, Fachschülerinnen und Fachschüler sowie Auszubildende", heißt es in dem Beschlusspapier.

WALL STREET

Die neuerliche Eskalation der Gaskrise in Europa hat die US-Börsen am Freitag nach anfänglichen Gewinnen deutlich ins Minus gedrückt.

Der Dow Jones startete zwar mit Gewinnen in die Sitzung, verlor allerdings zum Handelschluss 1,07 Prozent auf 31.318,44 Punkte. Auch der NASDAQ Composite drehte im Sitzungsverlauf ins Minus und ermäßigte sich um 1,31 Prozent auf 11.630,86 Zähler.

Die zunächst freundliche Stimmung an der Wall Street ist am Freitagmittag New Yorker Zeit jäh gekippt. Auslöser für den Stimmungswechsel war die zu dieser Zeit über die Ticker laufende Meldung, wonach der russische Energieriese Gazprom die unterbrochene Gaslieferung nach Deutschland am Samstagmorgen nicht wieder aufnehmen wird. Grund sei ein Leck, wegen dem die Pipeline bis auf Weiteres lahmgelegt werde.

Das schürte Rezessionsängste, denn eine vollständige Abschaltung würde die europäischen Regierungen dazu zwingen, ihre Bemühungen um Unabhängigkeit von russischem Gas zu verstärken und Energie zu rationieren - ein Schritt, der Industrieunternehmen schaden und die ohnehin schon schwache Wirtschaft in eine Rezession stürzen würde.

Dabei hatte anfangs noch ein zwar robuster, aber gleichwohl knapp unter den Erwartungen ausgefallener US-Arbeitsmarktbericht für Zuversicht gesorgt. Die Daten untermauerten einerseits nämlich weitgehend die bereits herrschende Einschätzung, dass die US-Notenbank am Ende des Monats wie angekündigt den Leitzins zum dritten Mal in Folge um 75 Basispunkte anheben dürfte; andererseits sprachen sie nicht für eine drohende noch stärkere Anhebung und ebenso nicht für eine heraufziehende Rezession in den USA.

Am Zinsterminmarkt sank die Wahrscheinlichkeit für einen großen Zinsschritt um 75 Basispunkte nach dem Jobbericht auf 58 Prozent und im weiteren Verlauf auf 56 Prozent. Dahinter dürften Spekulationen gestanden haben, dass der Jobbericht und die Rezessionsgefahr in Europa die US-Notenbanker vielleicht doch vorsichtiger agieren lassen könnte.

Entsprechend fiel die Reaktion am Anleihemarkt aus, dort kamen die Renditen zurück, im Zehnjahresbereich um 6 Basispunkte auf 3,20 Prozent und im Zweijahresbereich, der die Zinserwartung am stärksten spiegelt, sogar um 11 Basispunkte auf 3,40 Prozent.

Der schon vor den Arbeitsmarktdaten etwas nachgebende Dollar kam auf breiter Front zunächst noch etwas weiter zurück. Mit der Gazprom-Meldung erholte er sich aber wieder, weil der Dollar von seinem Ruf als sicherer Hafen profitierte. Der Euro fiel so wieder unter die Parität zurück.

ASIEN

Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Montag in rot.

In Tokio dreht der Nikkei ins Minus und verliert zeitweise marginale 0,06 Prozent auf 27.634,53 Punkte (8:00 Uhr MEZ).

Der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland notiert derweil 0,07 Prozent tiefer bei 3.184,23 Zählern. An der Börse in Hongkong verliert der Hang Seng zweitweise deutliche 1,56 Prozent auf 19.148,73 Einheiten.

Zum Start in die neue Woche pendeln die Börsen Asien meist um die Schlusskurse vom Freitag. Etwas Unterstützung kommt vom chinesischen Caixin-Einkaufsmanagerindex für den Servicesektor, der im August stabil im Expansion anzeigenden Bereich geblieben ist. Positiv wirken auch die am Freitag veröffentlichten US-Arbeitsmarktdaten. Sie zeigten einem immer noch soliden, aber nicht mehr ganz so rasanten Beschäftigungsaufbau und untermauern zwar die Erwartung, dass die US-Notenbank den Leitzins zum dritten Mal in Folge um 75 Basispunkte erhöhen dürfte, sprechen aber gegen eine noch stärkere Erhöhung.

Gleichwohl lasten in Asien Rezessionsängste auf der Stimmung, nachdem am Freitag der russische Gaskonzern Gazprom mitgeteilt hat, dass er die Gaslieferungen nach Deutschland - anders als angekündigt - bis auf Weiteres aussetzt - angeblich wegen eines Lecks. Die US-Börsen gaben daraufhin ihre Gewinne ab und schlossen mit deutlichen Verlusten.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX