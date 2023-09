Asiens Börsen in Rot

An den asiatischen Börsen zeigen sich am Dienstag negative Vorzeichen.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenauftakt freundlich.

Der ATX stand kurz nach Handelsbeginn höher. Anschließend verteidigte der österreichische Leitindex seine Gewinne weitgehend, die Ausschläge waren dabei aber minimal. Letztlich schloss der ATX 0,26 Prozent fester bei 3.179,13 Punkten.

Da die Börsen in den USA am Feiertag "Labor Day" geschlossen bleiben, verlief auch der Handel diesseits des Atlantiks in ruhigen Bahnen. Etwas stützten unterdessen positive Asien-Vorgaben. Die Marktteilnehmer setzen darauf, dass die jüngsten Stützungsmaßnahmen im chinesischen Immobiliensektor der Wirtschaft auf die Sprünge helfen, hieß es.

Datenseitig stand in Europa lediglich das sentix-Investorenvertrauen auf der Agenda, dieses hatte jedoch keinen Einfluss auf das Geschehen am Devisenmarkt. Nach einer Aufhellung im Vormonat fiel der Konjunkturindikator um 2,6 Punkte auf minus 21,5 Zähler und damit etwas stärker als im Vorfeld von Analysten erwartet. Sowohl die aktuelle Lage als auch die Konjunkturaussichten wurden ungünstiger bewertet.

Unternehmensseitig gestaltete sich die heimische Nachrichtenlage zu Wochenbeginn sehr dünn.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt verlief der Wochenauftakt leicht negativ.

Der DAX eröffnete stärker, fiel dann aber im Späthandel zurück und ging 0,10 Prozent leichter bei 15.824,85 Zählern aus dem Handel.

Spekulationen auf ein Ende der Zinserhöhungen in den USA nach eher durchwachsenen US-Arbeitsmarktdaten hätten die Märkte in Asien nach oben geschoben, schrieb Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Handelshaus Robomarkets. Zudem sende der angespannte chinesische Immobiliensektor leichte Entspannungssignale. Der Projektentwickler Country Garden hat Medienberichten zufolge einen Zahlungsaufschub durch die Gläubiger erhalten. Zunächst sei also ein drohendes Übergreifen der Krise auf den Finanzsektor ein bisschen weiter nach hinten geschoben worden.

Am Montag änderte sich an der DAX-Lage wenig. Weiterhin bewege sich der DAX in seiner bewährten "Ping-Pong-Zone" zwischen 15.750 und 16.000 Punkten, fuhr Molnar fort. "Es fehlt einfach an den nötigen Impulsen, um den Index aus dieser Verankerung zu heben."

WALL STREET

Die US-Börsen blieben am Montag wegen eines Feiertages geschlossen. Am Freitag fanden sie keine gemeinsame Richtung.

Der Dow Jones Index notierte zum Ertönen der Startglocke höher und behielt am Freitag seine positive Tendenz im Verlauf bei. Er beendete die Sitzung 0,33 Prozent im Plus bei 34.837,71 Punkten. Der NASDAQ Composite startete derweil ebenfalls im Plus, fiel im Verlauf jedoch an seinen Vortagesschluss und ging schließlich marginale 0,02 Prozent tiefer bei 14.031,81 Zählern aus dem Handel.

Die US-Wirtschaft hat im August zwar etwas mehr Arbeitsplätze geschaffen als erwartet. Allerdings wurde der Beschäftigungsaufbau in den beiden Vormonaten massiv nach unten revidiert. Zudem stieg die Arbeitslosenquote deutlich an - Experten hatten mit einer Stagnation gerechnet. Der Anstieg der Stundenlöhne schwächte sich etwas stärker ab als prognostiziert.

Der ersehnten Zinspause der US-Notenbank Fed im September stehe nun sicherlich nichts im Weg, kommentierte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners die Daten. Das 18-Monats-Hoch bei der Arbeitslosenquote könnte zwar "auch daran liegen, dass wieder mehr Amerikanerinnen und Amerikaner dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen". Doch mehr verfügbare Arbeitskräfte brächten dem Arbeitsmarkt zwangsläufig Entlastung. "Es ist aber noch zu früh, um ein Ende der Zinserhöhungen auszurufen", so Altmann weiter. Denn auch die Lohnsteigerung sei wohl noch nicht ganz dort, wo die Währungshüter sie haben wollten.

ASIEN

An den Börsen in Asien geht es am Dienstag nach unten.

In Tokio verliert der japanische Leitindex Nikkei zeitweise 0,13 Prozent auf 32.909,58 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite indes 0,63 Prozent auf 3.157,16 Indexpunkte ab. In Hongkong notiert der Hang Seng derweil 1,51 Prozent bei 18.559,92 Einheiten tiefer.

Nach den festeren Kursen zum Wochenstart - insbesondere an den chinesischen Börsen - geben die Indizes am Dienstag nach.

Die Neigung zu Gewinnmitnahmen wird verstärkt durch den Einkaufsmanagerindex der chinesischen Dienstleister, der im August deutlich unter dem Juli-Wert ausgefallen ist. Er blieb aber den achten Monat in Folge zumindest über der Marke von 50, was auf Wachstum hindeutet. Pekings jüngste Lockerungsmassnahmen zur Unterstützung des Immobiliensektors und des Konsums seien zwar wichtig, aber noch nicht ausreichend, befinden die Analysten von Nomura. Auch andere Marktteilnehmer berichten von abebbendem Optimismus bezüglich der jüngsten Wirtschaftsstimuli.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX