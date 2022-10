ATX etwas höher -- DAX gibt leicht nach -- Asiens Börsen in Grün

Der heimische Markt kann zur Wochenmitte leicht hinzugewinnen. Der deutsche Leitindex verzeichnet am Mittwoch eine leichte Negativtendenz. An den Märkten in Fernost geht es zur Wochenmitte aufwärts.

AUSTRIA

Am heimischen Aktienmarkt werden am Mittwoch leichte Gewinne eingefahren.

Der ATX zeigt sich kurz nach Handelsbeginn 0,12 Prozent fester bei 2.817,83 Zählern.

Die Sorgen an den Finanzmärkten werden nicht kleiner, schreiben die Helaba-Analysten. Viel Negatives ist nach Einschätzung der Experten aber mittlerweile wohl eingepreist. Am heimischen Aktienmarkt gestaltet sich die Meldungslage auf Unternehmensseite noch sehr dünn und so orientiert sich der ATX an der Stimmung des internationalen Umfeld.

DEUTSCHLAND

Anleger in Deutschland schalten am Mittwoch einen Gang zurück.

Der DAX steht zur Eröffnung 0,47 Prozent tiefer bei 12.611,07 Punkten.

Nach zweitägiger Erholungsrally legt der DAX am Mittwoch zunächst eine Verschnaufpause ein. Händler sprachen von Gewinnmitnahmen. In der Vorwoche war der DAX mit 11.862 Punkten auf den tiefsten Stand seit November 2020 gefallen. Von diesem Niveau aus konnte er sich jüngst um fast sieben Prozent erholen. "Wie nachhaltig diese Bewegung ist, wird sich noch zeigen müssen", erläuterten die Experten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Viel Negatives sei wohl eingepreist. Zudem seien deutsche Standardwerte inzwischen unterbewertet. Das schließe zwar neuerliche Kursverluste nicht aus, doch die Hoffnungen auf eine Bodenbildung stiegen.

WALL STREET

Am amerikanischen Aktienmarkt ging es am Dienstag bergauf.

Der Dow Jones kletterte kräftig und verabschiedete sich 2,80 Prozent höher bei 30.316,98 Punkten. Beim technologielastigen NASDAQ Composite betrugen die Gewinne 3,34 Prozent auf 11.176,41 Punkte.

Nach der Vortagesrally zum Start ins neue Quartal liefen die US-Aktien am Dienstag nochmals deutlich nach oben. Teilnehmer verwiesen darauf, dass das vierte Quartal saisonal besonders stark ausfällt und nach dem extrem schwachen September eine Gegenbewegung nicht ungewöhnlich ist. Vor allem aber ging die Hoffnung um, dass die Zentralbanken ihre Leitzinserhöhungen weniger aggressiv angehen werden. Jim Reid, Stratege bei der Deutschen Bank, verwies auf die überverkaufte Lage an den Aktienmärkten, "aber der wichtigste Faktor ist die zunehmende Spekulation, dass die Zentralbanken bald zu einer taubenhafteren Haltung übergehen könnten, insbesondere nach den Marktturbulenzen der vergangenen Wochen."

Gestützt wurde diese Spekulation von einem schwachen ISM-Index zum verarbeitenden Gewerbe am Montag, der laut Barclays einen nachlassenden Kostendruck bei geringeren Lieferverzögerungen und Auftragsbeständen erkennen ließ. Der ISM-Index "gab dem Markt einen positiven Impuls", sagt Ipek Ozkardeskaya, Senior Analystin der Swissquote Bank. "Ich glaube, dass dies ein wichtiges Zeichen dafür ist, dass viele Investoren trotz der stark falkenhaften Rhetorik der US-Notenbank nicht mehr glauben, dass die Fed die Straffung im derzeitigen Tempo fortsetzen wird. Das ist eine gute Voraussetzung für eine Erholung der globalen Märkte", fügte Ozkardeskaya hinzu.

ASIEN

Am Mittwoch legen die Märkte Asiens zu.

Der Nikkei in Japan steigt zeitweise 0,37 Prozent auf 27.091,71 Punkte. (Stand: 7.06 Uhr MEZ)

Auf dem chinesischen Festland wird feiertagsbedingt aufgrund der "Goldenen Woche" bis einschließlich Freitag nicht gehandelt. Der Shanghai Composite verharrte daher auf seinem Schlussstand von Freitag. Da ging es 0,55 Prozent auf 3.024,39 Zähler runter. In Hongkong gewinnt der Hang Seng am Mittwoch derweil kräftige 5,47 Prozent auf 18.013,24 Zähler.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX