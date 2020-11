Noch kein Ergebnis bei US-Wahl: ATX wenig bewegt erwartet - DAX dürfte klar zulegen -- Asiens Börsen legen kräftig zu

Der heimische Markt dürfte am Donnerstag kaum verändert in den Handel gehen, beim deutschen Leitindex werden hingegen klare Aufschläge erwartet. An den asiatischen Börsen sind am Donnerstag dicke Pluszeichen zu sehen. An den US-Börsen ging es am Mittwoch aufwärts.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt wird am Donnerstag nahezu unverändert erwartet.

Der Leitindex ATX steht in vorbörslichen Indikationen kaum verändert bei 2.143 Punkten. Am Mittwoch ging er mit plus 0,09 Prozent bei 2.146,51 Punkten in den Feierabend.

Der Markt wartet weiterhin auf ein Ende des Wahlkrimis in den USA. Derzeit werden Joe Biden wieder gute Chancen auf einen Sieg eingeräumt. Sollten gleichzeitig die Republikaner den Senat verteidigen, wäre das laut Marktteilnehmern für die Börse positiv, weil Biden dann nicht "durchregieren" könnte und die Republikaner die geplanten Steuererhöhungen verhindern könnten. Allerdings haben die Demokraten auch bei den Wahlen zum Senat aufgeholt, aktuell sieht es nur noch nach einer Mehrheit von 53 zu 52 für die Republikaner aus.

Impulse dürfen zunächst neben der Berichtssaison vom deutschen Auftragseíngang ausgehen. Von den Notenbanksitzungen in Oslo, London und Washington wird nichts erwartet.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt dürfte sich am Donnerstag von seiner freundlichen Seite zeigen.

Der DAX wird in vorbörslichen Indikationen um 0,91 Prozent fester bei 12.437 Zählern gesehen. Am Mittwoch legte er bis zum Handelsende um 1,95 Prozent auf 12.324,22 Zähler zu.

Mit der Aussicht auf einen neuen US-Präsidenten Joe Biden dürfte der Dax am Donnerstag seine jüngste Erholung fortsetzen. Am Markt herrscht Gelassenheit. "Grundsätzlich können die Börsen sowohl mit Donald Trump als auch mit Joe Biden leben, so unterschiedlich die Charaktere und die Wahlprogramme der beiden auch sind", erklärte Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

Nach dem Trubel am Vortag rund um die US-Präsidentenwahl schauen die Anleger an diesem Donnerstag wieder stärker auf die Berichtssaison in Deutschland, die angesichts der grossen Menge an Unternehmenszahlen für Bewegung sorgen dürfte.

WALL STREET

Die Wall Street verzeichnete am Mittwoch kräftige Zuwächse.

Der Dow Jones konnte seinen anfänglichen Gewinn von 0,12 Prozent bei 27.512,83 Punkten im weiteren Handelsverlauf deutlich vergrößern und überstieg sogar die Marke von 28.000 Punkten. Letztlich ging er 1,34 Prozent höher bei 27.847,93 Punkten aus dem Handel. Auch der technologielastige NASDAQ Composite zog zum Börsenschluss 3,85 Prozent an auf 11.590,78 Zähler, nachdem er zum Start schon kräftig geklettert war.

US-Präsident Donald Trump und sein demokratischer Herausforderer Joe Biden liefern sich noch immer ein Kopf-an-Kopf-Rennen uns Weiße Haus. Schon vor dem Ende der Stimmauszählung hat sich der Amtsinhaber zum Sieger erklärt. Sollte er tatsächlich im Amt bestätigt werden, so dürften davon Technologiewerte profitieren, denn die Gefahr einer stärkeren Regulierung wäre dann für sie geringer.

Viele Marktteilnehmer sorgen sich derzeit jedoch vor einer langen Hängepartie bis ein endgültiges Wahlergebnis feststeht. "Wir haben eine lange Phase der Unsicherheit vor uns", sagte etwa Jon Jonsson, Portfoliomanager für festverzinsliche Wertpapiere bei der Neuberger Berman Group und ergänzt: "Dem Markt wird dies nicht gefallen."

ASIEN

In Asien legen die Börsen am Donnerstag deutlich zu.

Der japanische Leitindex Nikkei schloss um 1,73 Prozent stärker bei 24'105,28 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gewann der Shanghai Composite bis Handelsschluss 1,30 Przoent auf 3'320,13 Zähler hinzu. In Hongkong schiesst der Hang Seng gegen 8:30 Uhr unserer Zeit um 2,95 Prozent nach oben auf 25'621 Indexpunkte.

An den asiatischen Börsen bewegen sich die Börsen auf die höchsten Stände seit Anfang 2018 zu. Die Rally wird befeuert von der US-Politik. Zum einen setzen Anleger auf einen Sieg des demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden. Dessen Siegchancen haben sich noch einmal deutlich verbessert. Darüber hinaus erwarten Händler keinen radikalen Kurswechsel in den USA, weil die Demokraten in den USA im Repräsentantenhaus künftig die Mehrheit stellen werden, während der Senat weiter von den Republikanern kontrolliert werden dürfte. Allerdings, so die Markthoffnung, dürften die Chancen mit Biden als künftigem Präsidenten auf ein üppiges Konjunkturpaket in den USA gestiegen sein. An den chinesischen Börsen hofft man mit einem möglichen Präsidenten Biden außerdem auf bessere Wirtschaftsbeziehungen mit den USA.

