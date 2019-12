ATX freundlich erwartet -- DAX vorbörslich stabil -- Börsen in Fernost in Grün

Angesichts der freundlicheren Töne im US-chinesischen Handelsstreit dürfte der heimische Aktienmarkt mit positiver Tendenz in den Tag starten. Auch der deutsche Leitindex wird stabil erwartet. Die asiatischen Indizes können am Donnerstag zulegen.

AUSTRIA

Die Wiener Börse dürfte am Donnerstag mit positiver Tendenz in den Handel gehen.

Der Leitindex ATX präsentiert sich vorbörslich mit positiven Vorzeichen.

Der wieder freundlichere Ton im US-China-Handelsstreit hatte am Vortag bereits für eine Erholung gesorgt. Aktuell befinde sich der Markt auf Richtungssuche, daher stelle man sich auf wenig veränderte Kurse zum Start ein, heißt es im Handel. Marktteilnehmer verlieren jedoch immer mehr die Lust, jede Stimmungsäußerung von Donald Trump per Twitter mit Kursreaktionen begleiten zu müssen. "Das Hin und Her in der Nachrichtenlage ermüdet und gefährdet vor allem so kurz vor Jahresende die Performance", kommentierte ein Händler. Schließlich gebe es gerade einmal noch zwei liquide Handelswochen bis zum Jahresende. Kaufinteressenten gingen daher dazu über, nur noch die nötigsten Anpassungen vorzunehmen, um nicht auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften nach der jüngsten Erholung abwarten.

Der DAX hält sich vorbörslich nahe seines Vortagesschlusskurses.

Abwarten lautet am Donnerstag das Motto am deutschen Aktienmarkt. Nach dem kräftigen Vortagesplus dank des wieder aufgekommenen Optimismus im Handelsstreit zwischen den USA und China wird der deutsche Leitindex zum Auftakt stabil erwartet. US-Präsident Donald Trump sei es "wieder einmal gelungen, die Kursverluste am Aktienmarkt zu stoppen und den Markt nach oben zu drehen", sagte Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Wie nahe die USA und China tatsächlich an einem Deal seien, lasse sich aber nur schwer beurteilen. Die Zeit dränge, denn am 15. Dezember drohten neue Strafzölle der USA auf Importwaren aus China.

Wegen des jüngsten Hin und Her im internationalen Zollstreit hat der Dax in dieser Woche bislang eine Achterbahnfahrt hinter sich. Von seinem Tief bei 12.927 am Dienstag hat er sich dank der Gewinne vom Mittwoch aber wieder merklich erholt.

WALL STREET

Neuer Optimismus im Handelsstreit sorgte zur Wochenmitte für Kauflaune an der Wall Street.

Der Dow Jones konnte den Mitwochshandel 0,54 Prozent fester bei 27.651,67 Punkten beenden. Der NASDAQ Composite ging daneben ebenfalls mit einem Plus von 0,54 Prozent bei . 8.566,67 Zählern aus dem Handel.

Neue Meldungen weckten wieder Zuversicht beim Dauerthema Handelsstreit mit China. Laut Bloomberg dürften sich Peking und Washington noch vor dem 15. Dezember auf ein "Phase-Eins-Abkommen" einigen. An diesem Tag drohen im Fall einer Nichteinigung neue US-Strafzölle auf chinesische US-Importe.

Kreisen zufolge befinden sich die Handelsgespräche trotz der jüngsten Aussagen von US-Präsident Donald Trump nicht in einer Sackgasse. Trump hatte am Dienstag noch gesagt, dass es möglicherweise erst nach den US-Wahlen 2020 zu einer Einigung kommen werde.

Die das Verhältnis belastenden US-Initiativen zur Unterstützung der Proteste in Hongkong sowie der ethnischen Minderheit im äußersten Westen Chinas traten dagegen zunächst in den Hintergrund.

ASIEN

Die Berg- und Talfahrt an den Börsen in Fernost geht weiter - diesmal nach oben.

Der Nikkei in Japan notiert derzeit (gegen 07.50 Uhr MEZ) 0,71 Prozent im Plus bei 23.300,09 Einheiten.

Während der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland 0,66 Prozent zulegt auf 2.897,16 Punkte, gewinnt der Hang Seng in Hongkong 0,50 Prozent auf 26.192,08 Zähler.

Erneuter Stimmungswechsel an den asiatischen Finanzmärkten: Nach dem Pessimismus in Sachen Handelsstreit zwischen den USA und China herrscht am Donnerstag wieder Optimismus. Hintergrund sind laut Bloomberg Kreisemeldungen, wonach es noch vor am 15. Dezember drohenden neuen US-Strafzöllen auf chinesische Importprodukte zu einem sogenannten "Phase-eins-Deal" kommen könnte. Daneben sprach US-Präsident Donald Trump wieder einmal von guten Fortschritten bei den Gesprächen, nachdem er tags zuvor noch den Eindruck vermittelt hatte, dass eine Einigung nicht sonderlich dringlich sei.

Für etwas Rückenwind sorgt auch, dass an der Wall Street am Mittwoch eine dreitägige Verlustserie beendet wurde.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa