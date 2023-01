Feiertagshandel: ATX vor Handelsstart fester -- DAX vorbörslich in Grün -- Asiens Börsen uneins

Der heimische wie auch der deutsche Aktienmarkt werden am letzten Tag der ersten Handelswoche 2023 freundlich erwartet. Die asiatischen Börsen tendieren am Freitag in unterschiedliche Richtungen.

AUSTRIA

An der Wiener Börse zeichnet sich am Freitag ein freundlicher Handelsstart ab.

Der ATX wird vorbörslich höher erwartet.

Im Tagesverlauf wird eine Fülle von Konjunkturdaten veröffentlicht, die es an den Börsen einzuordnen gilt. Dabei ragt der US-Arbeitsmarktbericht am frühen Nachmittag sicher als wichtiges Ereignis heraus. Nach dem ADP-Bericht sowie den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe am Vortag wird mit einer positiven Überraschung gerechnet.

DEUTSCHLAND

Zum Ende der ersten Börsenwoche 2023 zeichnen sich am deutschen Aktienmarkt erneut Kursgewinne ab.

Der DAX wird vorbörslich höher taxiert.

Damit summieren sich die Gewinne der vergangenen Tage auf mehr als vier Prozent - der Jahresauftakt wäre mithin gelungen.

Durchkreuzen könnten dies allerdings noch Konjunkturdaten aus den USA. "Mit dem US-Arbeitsmarktbericht steht in den USA das erste Börsen-Highlight des noch jungen Jahres an", schrieb Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Ein unerwartet robuster Arbeitsmarkt könne die Notenbank Fed dazu veranlassen, die Zinsen länger und insgesamt stärker zu erhöhen und sie anschließend längere Zeit auf erhöhtem Niveau zu belassen.

WALL STREET

An den US-Märkten ging es am Donnerstag abwärts.

Der Dow Jones eröffnete mit einem kleinen Abschlag, vergrößerte diesen jedoch im Anschluss deutlich und ging schließlich 1,02 Prozent tiefer bei 32.929,72 Punkten in den Feierabend. Der NASDAQ Composite gab zum Start ebenfalls nach und weitete seine Verluste im Verlauf aus. Letztlich verlor er 1,47 Prozent auf 10.305,24 Zähler.

Ein nach wie vor robuster US-Arbeitsmarkt hat am Donnerstag die Furcht der Anleger vor einem weiter aggressiven geldpolitischen Kurs der Notenbank Fed verstärkt. Laut dem privaten Dienstleister ADP wurden in der Privatwirtschaft der USA im Dezember 235.000 Arbeitsplätze geschaffen. Analysten hatten nur mit 150.000 neuen Stellen gerechnet. Ein robuster Jobmarkt kann steigende Löhne bedeuten und in der Folge eine weiter hohe Inflation. Dies könnte die US-Notenbank veranlassen, die Zinsen stärker als bisher erwartet zu erhöhen. Maßgeblich für die Fed ist nun der offizielle US-Arbeitsmarktbericht für Dezember, der am Freitag veröffentlicht wird.

Am Vortag war dem veröffentlichten Protokoll der Fed-Zinssitzung im Dezember zu entnehmen, dass die Währungshüter die Inflation weiter entschlossen bekämpfen wollen. "Die allgemeine Erkenntnis ist, dass die Zinsen länger erhöht bleiben sollten, als manche erwartet haben", kommentierte der Analyst Ricardo Evangelista vom Broker Activtrades.

ASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte zeigen sich mit unterschiedlichen Vorzeichen.

Der japanische Leitindex Nikkei gewinnt zu Handelsende 0,59 Prozent auf 25.973,85 Zähler.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite derweil um 0,08 Prozent auf 3.157,65 Zähler. Der Hang Seng in Hongkong verliert währenddessen 0,43 Prozent auf 2.962,43 Einheiten (7.55 Uhr MEZ).

Die Aktienmärkte in Asien zeigen sich zum Wochenausklang unbeeindruckt von der schwachen Tendenz an der Wall Street und legen zumeist weiter zu. Dabei war der Start im Vorfeld des möglicherweise richtungweisenden monatlichen US-Arbeitsmarktberichts am Nachmittag (MEZ) noch verhalten gewesen. Der Bericht könnte neue Hinweise liefern, wie die US-Notenbank in ihrem Zinserhöhungszyklus weiterfährt.

Die Marktteilnehmer setzten auf einen konjunkturellen Schub, wenn China am Sonntag nach dreijähriger Sperrung im Zuge der Lockerungen seiner COVID-Politik seine Grenzen wieder öffne, heißt es. Positiv, insbesondere für chinesische Immobilienwerte, wirkt daneben ein Bericht, wonach Peking Immobilienunternehmen eine höhere Kreditaufnahme erlauben und die tilgungsfreie Zeit verlängern will. Außerdem verlängerte die Zentralbank ihre Erleichterungen bei der Vergabe von Hypothekenkrediten. Lokale Behörden dürfen in manchen Regionen demnach weiter die Hypothekenzinsen für ortsansässige Immobilien-Erstkäufer senken. Am Devisenmarkt zieht die Landeswährung Yuan vor dem Hintergrund dieser Nachrichtenlage deutlich an.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX