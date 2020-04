Dow Jones mit festem Start -- ATX kräftig im Plus -- DAX springt kurzzeitig über 10.000-Punkte-Marke -- Nikkei und Hang Seng legen bis Handelsende zu

An der Wall Street setzt am Montag zunächst Optimismus ein. Am heimischen und am deutschen Aktienmarkt geht es bergauf. In Asien war teilweise Feiertag.

AUSTRIA

Der Wiener Handel verbucht am Montag Gewinne.

Der Leitindex ATX klettert kurz nach dem Ertönen der Startglocke deutlich ins Plus und hält sich auf diesem Niveau.

Weiterhin sehr fest zeigte sich auch das europäische Umfeld. Marktbeobachter verwiesen auf gute Asien-Vorgaben sowie auf den Rückgang der neuen Covid-19-Opferzahlen in einigen europäischen Ländern. Allerdings sind die wirtschaftlichen Folgen der Virus-Pandemie nach wie vor kaum abschätzbar.

Die Coronavirus-Pandemie trifft die Wirtschaft im Euroraum laut einer Umfrage härter als die Finanzkrise vor mehr als zehn Jahren. Die Investment-Beratungsfirma Sentix meldete am Montag ein Rekordtief ihres Konjunkturbarometers: Es sackte im April um 25,8 Punkte auf minus 42,9 Zähler ab. Den zweiten Monat in Folge wurde damit ein Negativrekord beim Konjunktureinbruch erreicht.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt verläuft der Handel am Montag grün.

Der DAX sprang zum Ertönen der Startglocke 3,81 Prozent auf 9.889,03 Punkte hoch und baut die Gewinne noch weiter aus. Zwischenzeitlich übersprang das Börsenbarometer die psychologisch wichtige 10.000-Punkte-Marke.

Ein Rückgang der neuen COVID-19-Opferzahlen in einigen Brennpunkten Europas sorge für eine leichte Entspannung am Aktienmarkt, erklärte Experte Michael McCarthy vom Broker CMC Markets. Allerdings nehmen gleichzeitig die Infektionszahlen etwa in der japanischen Hauptstadt Tokio zu und in den USA bleibt die Lage äußert angespannt. Die weltweiten wirtschaftlichen Folgen der Virus-Pandemie bleiben schwer abschätzbar. Auch daher dürften viele weitere Unternehmen ihre Jahresprognosen zurückziehen. Unklar ist auch, wann sich das öffentliche Leben zumindest schrittweise wieder normalisiert.

WALL STREET

Auch an der Wall Street nehmen am Montag die Bullen das Ruder in die Hand.

Der Dow Jones ging mit einem Aufschlag von 3,05 Prozent bei 21.693,63 Zählern in die Sitzung. Der Nasdaq Composite gewann zur Startglocke 3,89 Prozent auf 7.660,17 Punkte.

Hoffnung machen erste Anzeichen, dass das Herunterfahren des öffentlichen Lebens zu einer allmählichen Verlangsamung bei der Coronavirus-Ausbreitung führt. Allerdings steht gerade den Amerikanern noch eine schwere Woche mit neuen Rekordständen bei den Infektionen bevor. Immerhin wurde aus New York, dem Epizentrum in den USA, erstmals bei der Zahl der Toten ein Rückgang zum Vortag berichtet. Allerdings warnte Gouverneur Andrew Cuomo vor eiligen Rückschlüssen. Aktuell ist mindestens ein Viertel der US-Wirtschaft stillgelegt.

Vor allem die Entwicklung in Europa stimmt optimistisch und könnte ein Vorreiter für die USA sein. In den stark betroffenen Ländern Italien und Spanien zeigen sich Hoffnungszeichen einer Verlangsamung. "Der Markt wird von dem heftigen Verlangen getrieben, Zeichen einer Wende bei der Ausbreitung des Virus zu erkennen", sagt Govinda Finn von Aberdeen Standard Investments. Im Übrigen bleiben viele Investoren vorsichtig, und es ist mit andauernd hoher Volatilität zu rechnen.

ASIEN

An den Aktienmärkten in Asien wurde am Montag nur teilweise gehandelt.

Der Nikkei kletterte um 4,24 Prozent auf 18.576,30 Indexpunkte. In Hongkong gewann der Hang Seng 2,21 Prozent auf letztlich 23.249,12 Einheiten.

Auf dem chinesischen Festland herrschte dagegen Feiertagspause: Am Freitag schloss der Shanghai Composite um 0,60 Prozent tiefer bei 2.763,99 Zählern.

Der Handel in China ruhte teilweise am Montag feiertagsbedingt. Anleger schöpften Hoffnung, dass die Coronavirus-Pandemie ihren Höhepunkt überschritten haben könnte, nachdem immer mehr Länder zuletzt langsamer steigende Neuerkrankungen und Sterberaten gemeldet hatten.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa - AFX