Ukraine-Krieg belastet: ATX und DAX tiefer erwartet -- Asiens Börsen im Minus

Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex dürften den Mittwochshandel schwächer beginnen. Die Märkte in Fernost müssen am Mittwoch Verluste hinnehmen.

AUSTRIA

Der Handel in Wien dürfte am Mittwoch von Verluste geprägt sein.

Der ATX zeigt sich vorbörslich schwächer

Für den Mittwoch deuten sich Verluste an den europäischen Aktiemärkten wie auch für die Staatsanleihen aus dem Euroraum an. Einen Grund liefert die Schwäche an der Wall Street, hier belasteten falkenhafte Aussagen aus dem Hause der US-Notenbank. Denn für steigende US-Zinsen sorgten am Dienstagabend die falkenhaft auftretenden US-Notenbankerinnen Lael Brainard und Esther George, die von weiter viel zu hoher Inflation und einer potenziellen grossen Zinserhöhung um 50 Basispunkte im Mai gesprochen hatten. Unverändert sorgt der Angriffskrieg Russlands auf den Nachbarn Ukraine für Ungewissheit. Aber auch der zunehmende Lockdown in China auf Grund der hohen Zahl an Corona-Neuinfektionen dürfte mittelfristig belasten, da hier mit einer Verschlechterung der Lieferkette aus der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt zu rechnen ist.

DEUTSCHLAND

Auch am Mittwoch dürften Anleger in Frankfurt auf die Bremse treten.

Der DAX

Der DAX dürfte seine Vortagesverluste am Mittwoch zunächst etwas ausweiten. Am Vortag war der DAX zunächst bis auf 14.603 Punkte geklettert, letztlich schaffte er es aber nicht über seine 50-Tage-Linie zurück. Sie gilt als Gradmesser für den mittelfristigen Trend. Auch an der Wall Street ging es bergab - vor allem für die zum Wochenauftakt noch so starken Technologiewerte.

WALL STREET

Anleger an den US-Börsen trennten sich am Dienstag vermehrt von ihren Investments.

Der Dow Jones verlor am zweiten Handelstag der Woche 0,80 Prozent und schloss bei 34.642,36 Punkten. Der NASDAQ Composite sackte daneben noch deutlicher ab und verlor 2,26 Prozent auf 14.204,17 Zähler.

Steigende Erdölpreise und die Möglichkeit weiterer Sanktionen gegen den Aggressor Russland drückten die Stimmung. Die Bilder der Gräueltaten in der Ukraine nach der Vertreibung der russischen Besatzer im Norden des Landes beschäftigen weiterhin die westlichen Regierungen und machen weitere Sanktionen wahrscheinlich. Damit dürften Öl- und Rohstoffpreise weiter anziehen und somit die Inflation befeuern, was keine rosigen Aussichten für die Aktienmärkte bedeutet.

Der Ukraine-Krieg wird an der Börse ganz stark von Inflationssorgen begleitet. "Wir wissen, dass die Fed die Zinsen anheben wird - über das Tempo können wir diskutieren - und sich das Wachstum verlangsamt", warnt Investmentstrategin Kara Murphy von Kestra Holdings. Die inverse Zinsstrukturkurve ist für sie daher ein "Warnsignal". Eine Inversität zwischen zwei- und zehnjährigen Staatsanleihen gilt als Vorbote einer heraufziehenden Rezession. Die Weltbank hat ihre Wachstumsprognose für Ostasien und die Pazifik-Region gesenkt. Auch für China reduzierte die Institution ihre Wachstumsprojektion.

Die jüngsten Schockbilder wahrscheinlicher russischer Kriegsverbrechen in der Ukraine dämpften die Kauflaune, auch wenn sie für Spekulationen über weitere Sanktionen gegen den Aggressor Russland sorgten mit allen Konsequenzen für Inflation und Handelsbedingungen. "In Anbetracht all der Unsicherheit, die immer noch herrscht, bin ich etwas überrascht, wie stark der Aktienmarkt sich zeigt. Die langfristigen Folgen des Krieges werden eine höhere Inflation bedeuten", warnt Marktstratege Altaf Kassam von State Street Global Advisors.

ASIEN

An den Börsen in Fernost geht es zur Wochenmitte abwärts.

Der japanische Leitindex Nikkei gibt aktuell (7.11 Uhr MEZ) 1,57 Prozent auf 27.350,43 Punkte ab.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite nach seiner zweitägigen Feiertagspause nun 0,22 Prozent runter auf 3.275,45 Zähler. In Hongkong verbucht der Hang Seng ein Minus von 1,42 Prozent auf 22.181,86 Stellen.

Mit teils kräftigen Abgaben zeigen sich die Aktienmärkte in Asien zur Wochenmitte. Teilnehmer verweisen auf die schwachen Vorgaben der Wall Street, wo die weitere Eskalation des Ukraine-Kriegs und ein starker Anstieg der Marktzinsen für deutlich fallende Kurse gesorgt hatten. Letzteres drückte vor allem die Technologiewerte ins Minus, die sich auch in Asien mit Kursverlusten zeigen. Daneben belastet die chinesischen Märkte die weiter kräftig steigende Zahl an Corona-Neuinfektionen. China hat erstmals seit Pandemie-Beginn mehr als 20.000 Neuinfektionen vermeldet.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX