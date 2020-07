ATX klar in der Gewinnzone -- DAX legt kräftig zu -- Märkte in Fernost mit Aufschlägen

Der heimische Markt präsentiert sich am Montag mit grünen Vorzeichen. Der DAX klettert weit ins Plus. Die Märkte in Fernost verbuchen am Montag starke Aufschläge.

AUSTRIA

Am heimischen Aktienmarkt geht es zum Wochenstart aufwärts.

Der ATX tendiert nach Handelsstart zeitweise 1,87 Prozent höher bei 2.315,26 Punkten.

Die Wiener Börse eröffnet am Montag deutlich fester. Auch an den europäischen Leitbörsen kommt es zu klaren Kursgewinnen.

Begründet wurde die gute Stimmung von einem Analysten mit vermehrt positiven Medienberichten über Fortschritte bei einem Impfstoff gegen das Coronavirus, zuletzt wieder aufgehellte Konjunkturdaten und der weiter sehr lockeren Geldpolitik.

Am Datenkalender dürfte zu Wochenbeginn vor allem dem ISM-Einkaufsmanagerindex für den US-Dienstleistungssektor Aufmerksamkeit zu kommen. In Europa stehen das sentix-Investorenvertrauen und Zahlen zu den Einzelhandelsumsätzen im Euroraum am Programm. Bereits veröffentlicht sind Daten aus der deutschen Industrie. Diese hat im Mai nach dem Einbruch in der Corona-Krise wieder deutlich mehr Aufträge erhalten.

Auf Unternehmensseite blieb es in Wien vor Handelsbeginn dagegen ruhig.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt kann zum Wochenstart kräftig zulegen.

Der DAX startet am Montag 1,97 Prozent höher bei 12.774,77 Zählern in den Handel.

Getrieben von Notenbankliquidität und der Hoffnung auf einen baldigen Durchbruch bei der Suche nach einem Impfstoff gegen das Coronavirus ziehen die Aktienmärkte weiter an. Nach einem Vorwochenplus von mehr als dreieinhalb Prozent startet der DAX am Montag mit kräftigem Rückenwind aus Asien mit Gewinnen.

Die vermehrt positiven Medienberichte über Fortschritte bei einem Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus, zuletzt wieder aufgehellte Konjunkturdaten und nicht die Geldpolitik lieferten den Börsen Rückenwind, sagte Analyst Stephen Innes vom Broker AxiCorp. Das schiere Ausmaß und die Geschwindigkeit von Konjunkturmaßnahmen der Regierungen und Währungshüter nach dem Corona-Schock legten die Hürde mittlerweile recht hoch, damit negative Nachrichten die Laune der Anleger verderben könnten.

So steigt weltweit gesehen die Zahl der nachgewiesenen Neuinfektionen immer weiter an. Gerade in den USA gab es zuletzt viele neue Brennpunkte. Allerdings hatten die Investoren an den Börsen auch zu Jahresbeginn die Risiken durch die Virusausbreitung lange unterschätzt, bis die Märkte dann im Februar einbrachen.

Auf der Konjunkturseite werden die Anleger zum Wochenstart Auftragszahlen der deutschen Industrie sowie die Stimmung im US-Dienstleistungssektor auf Signale einer fortgesetzten wirtschaftlichen Erholung abklopfen.

WALL STREET

Am Freitag blieb der US-Handel wegen der Feierlichkeiten rund um den "Independence Day" am Samstag, 4. Juni geschlossen.

Der US-Leitindex Dow Jones legte am Donnerstag zum Sitzungsstart um 0,78 Prozent auf 25.936,45 Punkte zu und kletterte zwischenzeitlich weiter, gab einen Teil seiner Gewinne jedoch wieder ab. Bis zum Handelsende blieb ein Aufschlag von 0,36 Prozent bei 25.828,45 Einheiten an der Kurstafel stehen. Der NASDAQ Composite startete ebenfalls freundlich und ging 0,52 Prozent höher bei 10.207,63 Punkten ins lange Wochenende.

Eine überraschend starke Erholung am US-Arbeitsmarkt lieferte der Wall Street am Donnerstag neuen Aufwind. "Nachdem die Corona-Beschränkungen gelockert wurden und sich Stimmungsindikatoren zuletzt aufgehellt haben, kann auch der Arbeitsmarkt überzeugen", schrieb Helaba-Analyst Ralf Umlauf.

Die Lage auf dem krisengeschwächten Arbeitsmarkt entspannte sich deutlich. Die Arbeitslosenquote fiel in den USA im Juni von 13,3 Prozent im Vormonat auf 11,1 Prozent und damit deutlich kräftiger als erwartet. Die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft stieg ebenfalls sehr viel deutlicher.

ASIEN

Am Montag legen die wichtigsten asiatischen Indizes kräftig zu.

In Tokio klettert der Nikkei gegen 07:00 MESZ um 1,75 Prozent auf 22.696,37 Punkte.

Der Shanghai Composite schießt derweil um 4,24 Prozent auf 3.286,60 Zähler hoch. In Hongkong belaufen sich die Zuschläge des Hang Seng auf 3,45 Prozent bei 26.248,19 Einheiten.

Kräftige Gewinne auf breiter Front prägen am Montag das Bild an den asiatischen Aktienmärkten. Angeführt werden sie von Schanghai und Hongkong, wo es zu einem regelrechten Kursfeuerwerk kommt. Allen Plätzen ist gemein, dass sie im Handelsverlauf deutlich zulegen können.

Marktteilnehmer tun sich mit Erklärungen für die kräftigen Zuwächse schwer, zumal mit Blick auf die Corona-Pandemie insbesondere aus den USA eher negative Nachrichten in Gestalt rekordhoher Neuinfektionszahlen kommen. Etwas Rückenwind für den koreanischen Aktienmarkt kommt von politischer Seite, nachdem am Freitag das Parlament den dritten Nachtragshaushalt genehmigt hat, der die Konjunktur in Zeiten der Corona-Pandemie ankurbeln soll.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX