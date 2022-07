Rezessionssorgen belasten: Asiens Börsen geben nach

An den größten Börsen in Asien geht es am Mittwoch abwärts. Am heimischen Aktienmarkt herrschte am Dienstag enormer Verkaufsdruck. Am deutschen Aktienmarkt dominierten am Dienstag ebenfalls die Verkäufer. Die US-Börsen zeigten sich uneinheitlich.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt schloss den Dienstagshandel mit erheblichen Verlusten ab.

Der ATX lag im frühen Verlauf noch in der Gewinnzone, drehte dann aber deutlich in die Verlustzone. Das Minus baute sich immer weiter aus, zuletzt betrug es satte 3,12 Prozent bei 2.779,26 Punkten.

Die Wiener Börse ging deutlich tiefer aus dem Handel. Auch an anderen Börsen in Europa ging es ebenfalls stark nach unten.

Nach einem freundlichen Start gaben die Märkte am Vormittag im Gleichschritt mit dem Euro deutlich nach. Die Gemeinschaftswährung Euro fiel zeitweise unter 1,030 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit dem Jahr 2002. Nach einer kurzen Stabilisierung ging es an den Börsen am Nachmittag dann ein weiteres Stück nach unten.

Marktbeobachter erklärten die Verluste mit den weiter kursierenden Zins- und Konjunkturängsten. Die am Vormittag gemeldeten Wirtschaftsdaten untermauerten dieses Bild. Im Jahresvergleich sank die französische Industrieproduktion im Mai um 0,4 Prozent. Analysten hatten im Vorfeld einen Anstieg um 0,3 Prozent prognostiziert. Schwachen Daten könnten auch den Spielraum der EZB einschränken mit Zinserhöhungen gegen die hohe Inflation vorzugehen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex rutschte am Dienstag auf ein neues Jahrestief.

Der DAX war mit einem erheblichen Plus gestartet. Jedoch ging es dann für den Leitindex während des Handelstages kontinuierlich nach unten. Ganze 2,91 Prozent tiefer bei 12.401,20 Punkten beendete das deutsche Börsenbarometer diesen äußerst schwachen Handelstag. Damit unterschritt der DAX das bisherige Jahrestief aus dem März.

Am deutschen Aktienmarkt haben Anleger am Dienstag die leichte Kurserholung im frühen Handel zum Ausstieg genutzt. Die wichtigsten Indizes drehten in die Verlustzone. Damit hatten wie schon zu Wochenbeginn frühe Gewinne nicht lange Bestand.

Abgesehen von kurzen Erholungen wagen sich die Anleger derzeit wegen der hohen Unsicherheit weiter nicht nachhaltig auf das Börsenparkett. "Geld- und geopolitisch stehen die Börsenampeln weiter auf Rot, zudem ist aus technischer Sicht der Abwärtstrend im DAX intakt", schrieb der Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von RoboMarkets. "Zu viele potenzielle Investoren stehen derzeit an der Seitenline und halten ihr Pulver trocken."

Anleger befürchten, dass die Leitzinserhöhungen großer Notenbanken im Kampf gegen die starken Preissteigerungen eine Rezession auslösen könnten. Zudem gibt es gerade in Deutschland die Gefahr vollständig ausbleibender Erdgaslieferungen aus Russland. Dies würde sowohl die Inflation weiter nach oben treiben als auch die Konjunktur massiv belasten.

WALL STREET

Nach dem gestrigen US-Feiertag konnten sich die amerikanischen Anleger am Dienstag nicht recht entscheiden.

Der Dow Jones verlor schon zum Handelsstart. Anschließend ging es weiter abwärts. Er beendete Handel letztlich 0,42 Prozent leichter bei 30.966,93 Punkten. Der technologielastige NASDAQ Composite fiel daneben anfänglich, konnte im Verlauf jedoch ins Plus drehen. Schlussendlich stieg er 1,75 Prozent auf 11.322,24 Zähler.

Die Belastungsfaktoren sind geblieben. Dies sind die Sorgen vor weiteren kräftigen Zinserhöhungen durch die US-Notenbank, um die hohe Inflation in den Griff zu bekommen, was gleichzeitig die Befürchtungen einer Rezession verstärkt. Dazu kommen die andauernden Bedenken vor einer Energiekrise, vor allem in Europa, die jedoch auch globale Konsequenzen haben dürfte. Denn Russland kann jederzeit mit einem Gas-Lieferstopp für eine deutliche konjunkturelle Belastung sorgen.

Nordea Asset Management geht davon aus, dass die Märkte weiterhin unter Druck stehen werden, da Investoren derzeit noch nicht vollständig auf eine Wachstumsverlangsamung vorbereitet seien. "Wir rechnen mit einer sehr flachen Rezession", hieß es von den Analysten. Aber sie dürfte auch nicht zu flach ausfallen.

Die Agenda der US-Konjunkturdaten war am Berichtstag übersichtlich. Übergeordnet sind die Blicke bereits auf das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung gerichtet, das am Mittwoch ansteht. Hier hoffen Anleger auf Hinweise über das weitere Zinstempo der US-Notenbank. Zuletzt hatten schwächere US-Daten immer wieder zu Spekulationen geführt, die Fed könnte bei den Zinserhöhungen etwas den Fuß vom Gas nehmen. Dazu kommt am Freitag der US-Arbeitsmarktbericht für Juni.

ASIEN

Die asiatischen Börsen verbuchen am Mittwoch Verluste.

In Tokio verliert der Nikkei gegen 07:00 MESZ 1,09 Prozent auf 26.134,47 Punkte.

Für den Shanghai Composite geht es derweil um 1,34 Prozent auf 3.358,54 Zähler nach unten. Der Hang Seng gibt unterdessen um 1,37 Prozent auf 21.554,32 Einheiten nach.

Negative Vorzeichen dominieren zur Wochenmitte an den Börsen in Asien. Händler sprechen von wiederaufgeflammten Rezessionssorgen. Viele Anleger wollten zudem die US-Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe und das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung abwarten, die am Mittwoch lange nach Börsenschluss in Asien veröffentlicht werden. Zudem steht am Freitag die Veröffentlichung des offiziellen US-Arbeitsmarktberichts an.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX