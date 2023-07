Angst vor Zinserhöhungen: ATX und DAX mit Verlusten erwartet -- Asiens Börsen auf Talfahrt

Der heimische und der deutsche Aktienmarkt dürften am Donnerstag weiter fallen. Die asiatischen Börsen bewegen sich am Donnerstag tief im Minus. An den US-Börsen ging es am Mittwoch abwärts.

AUSTRIA

Am Wiener Aktienmarkt zeichnet sich vorbörslich ein roter Handelsstart ab.

Der ATX wird vorbörslichen zeitweise um 0,77 Prozent schwächer bei 3.134 Punkten erwartet. Am Mittwoch verabschiedete er sich 1,5 Prozent tiefer bei 3.158,00 Punkten aus dem Handel.

Am Donnerstag richtet sich die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer auf zahlreiche Konjunkturdaten. Am Vormittag werden Auftragszahlen aus der deutschen Industrie erwartet. Das verarbeitende Gewerbe leidet seit einiger Zeit unter einer schwachen Nachfrage, die auf die trübe Weltkonjunktur zurückgeht.

In den USA stehen am Nachmittag unter anderem Daten vom Arbeitsmarkt an, die für die Geldpolitik der amerikanischen Notenbank Fed von Bedeutung sind. Außerdem veröffentlicht das ISM-Institut seine monatliche Stimmungsumfrage unter Dienstleistern.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt dürfte es am Donnerstag weiter nach unten gehen.

Der DAX verliert in vorbörslichen Indikationen zeitweise 0,54 Prozent auf 15.851 Punkte. Am Vortag ging es für ihn 0,63 Prozent runter auf 15.937,58 Punkte.

Im DAX geht es wohl auch am Donnerstag abwärts. Die nächste Orientierungsmarke nach unten ist das Juni-Tief bei 15.713 Punkten.

In ihrem am Mittwochabend veröffentlichten Protokoll (Minutes) signalisierte die US-Notenbank nach der Zinspause Mitte Juni erneute Leitzinserhöhungen. "Fast alle" Mitglieder im geldpolitischen Ausschuss würden weitere Anhebungen im Jahr 2023 erwarten, hieß es. Eine Mehrheit ist sogar für mindestens zwei weitere Anhebungen in diesem Jahr. Seit März 2022 führte der laufende Zinserhöhungszyklus den Leitzins von knapp über die Nulllinie bereits in die aktuelle Spanne zwischen 5,0 und 5,25 Prozent.

Der Markt muss sich auf für längere Zeit steigende Zinsen einstellen. In den Zinsfutures werde aktuell eine kleine Anhebung um 0,25 Prozentpunkte Ende Juli mit einer Wahrscheinlichkeit von 85 Prozent eingepreist, heißt es im Marktkommentar der Commerzbank. Insgesamt sei für 2023 ein Plus von 0,29 Prozentpunkten in den Kursen. Bei der Credit Suisse rechnet man nicht vor Juni 2024 mit wieder sinkenden Zinsen.

WALL STREET

Am Mittwoch präsentierten sich die US-Börsen nach der Feiertagspause leichter.

Der Dow Jones Index notierte zum Handelsstart etwas tiefer und gab im Verlauf weiter nach. Er beendete die Sitzung 0,37 Prozent im Minus bei 34.289,43 Punkten. Der technologielastige NASDAQ Composite startete ebenfalls im Minus und behielt seine negative Tendenz anschließend bei. Letztlicht notierte er 0,18 Prozent leichter bei 13.791,65 Zählern.

Die US-Aktienmärkte haben nach einer Feiertagspause am Mittwoch kaum auf die Bekanntgabe des Protokolls zur letzten US-Notenbanksitzung reagiert. Demnach erwarten fast alle Mitglieder des Fed-Offenmarktausschusses weitere Zinserhöhungen im laufenden Jahr.

Am Dienstag hatte wegen des US-Nationalfeiertags "Independence Day" kein Börsenhandel in den USA stattgefunden. Im verkürzten Handel zu Wochenbeginn waren die Indizes mit minimalen Gewinnen in die zweite Jahreshälfte gestartet, nachdem das erste Halbjahr teils spektakulär zu Ende gegangen war.

Im weiteren Wochenverlauf stehen noch der ISM-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor und der monatliche Arbeitsmarktbericht der US-Regierung auf der Agenda. Vor allem letzterer gilt als wichtiger Faktor für die Geldpolitik der US-Währungshüter.

Wie zuletzt blieb auch am Mittwoch der Handelsstreit zwischen den USA und China ein Thema - dieses Mal wegen der Entscheidung Pekings, den Export seltener Metalle einzuschränken. Tags zuvor hatte es geheißen, die USA wollten den Zugang Chinas zu Cloud-Diensten begrenzen. In diesem Spannungsfeld rücken einmal mehr die Aktien der großen US-Chipkonzerne ins Blickfeld, für die Metalle wie Gallium und Germanium wichtig sind.

ASIEN

Die wichtigsten Börsen in Fernost sacken am Donnerstag deutlich ab.

In Tokio rutscht der japanische Leitindex Nikkei gegen 7:40 Uhr unserer Zeit um 1,68 Prozent auf 32.779 Punkte ab.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite zur gleichen Zeit 0,63 Prozent auf 3.203 Zähler. In Hongkong sackt der Hang Seng gleichzeitig um 3,02 Prozent nach unten auf 18.534 Stellen.

Aus dem am späten Mittwoch veröffentlichten Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung war hervorgegangen, dass die Fed die Zinsen weiter erhöhen dürfte. Daraufhin waren die US-Anleiherenditen kräftig gestiegen.

Daneben gibt es Befürchtungen, dass sich der Handelsstreit zwischen Peking und Washington verschärfen könnte. US-Finanzministerin Janet Yellen wird sich ab Donnerstag zu einem viertägigen Besuch in China aufhalten, um über eine Reihe von Themen zu sprechen, darunter die Lage der Weltwirtschaft, den Klimawandel und die Schuldenlast ärmerer Länder. Die Ausgangslage für eine Wiederannäherung der USA und Chinas dürfte schwierig sein, nachdem Peking am Montag Exportbeschränkungen für Gallium und Germanium verhängt hat, zwei seltene Metalle, die in der Chipproduktion eine wichtige Rolle spielen.

