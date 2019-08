ATX fester -- DAX im Plus -- Asiens Börsen letztlich mit Verlusten

Der heimische Aktienmarkt kann am Dienstag in die Gewinnzone klettern. Der DAX erholt sich etwas von seinen Vortagesverlusten. In Asien ging es derweil weiter abwärts.

AUSTRIA

Die Wiener Börse zeigt sich am Dienstag mit Aufschlägen.

Der ATX bewegte sich am Vormittag noch um seinen Vortagesschluss, kann zuletzt aber zulegen.

Nach den deutlichen Verlusten zum Wochenstart stabilisieren sich die Märkte am Dienstag wieder etwas. Auch an den anderen europäischen Börsen bewegten sich die Leitindizes vorerst nur wenig, eine eindeutige Tendenz war dabei nicht zu beobachten. Nach der Reaktion Chinas auf neue US-Zölle mit der Abwertung des chinesischen Yuan zum Wochenstart hat sich die Lage an den Finanzmärkten wieder etwas beruhigt. Die Abwertung der chinesischen Währung hatte weltweit für starke Belastung der Börsenstimmung gesorgt.

Nun dürften weitere Impulse für den Handel Mangelware sein. Zum einen stehen kaum relevant Konjunkturdaten auf dem Kalender. Bereits in der Früh teilte das deutsche Statistische Bundesamt mit, dass sich die Auftragseingänge in der deutschen Industrie im Juni stärker entwickelt hatten als erwartet. Weitere wichtige Veröffentlichungen stehen nun weder in Europa noch in den USA an.

Die Berichtsaison legt in Wien einen Tag Pause ein, bevor zur Wochenmitte wieder voestalpine, Lenzing und Polytec Ergebnisse vorlegen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt bewegt sich am Dienstag auf grünem Terrain.

Der DAX startete 0,27 Prozent höher bei 11'690,27 Zählern und hält sich auch im Verlauf im positiven Bereich.

Nach dem Ausverkauf zum Wochenstart kann sich der deutsche Aktienmarkt am Dienstag wieder etwas erholen.

Der Handelskrieg zwischen den USA und China eskaliert derweil weiter: Die US-Regierung brandmarkte China offiziell als ein Land, das den Kurs seiner Währung manipuliert, um sich damit unfaire Vorteile im internationalen Wettbewerb zu sichern. China hatte am Montag seine Währung Yuan abgewertet.

Im Fokus der Anleger bleibt die Berichtssaison: Unter anderem legten die Deutsche Post und Beiersdorf Zahlen für das vergangene Quartal vor.

WALL STREET

Die jüngste Entwicklung im Handelsstreit zwischen den USA und China bescherte den US-Börsen am Montag weitere Verluste.

Der US-Leitindex Dow Jones startete mit einem Abschlag in den Montagshandel und rutschte anschließend tiefer in die Verlustzone. Er schloss 2,90 Prozent schwächer bei 25.717,74 Punkten. Daneben fiel der NASDAQ Composite zum US-Börsenstart unter die 8.000-Punkte-Linie und beendete den Tag schließlich 3,47 Prozent leichter bei 7.726,04 Zählern.

Schon zum Ausklang der vergangenen Woche hatten die Aktienmärkte unter der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump gelitten, neue Strafzölle auf Importe aus China zu erheben. Trump hatte dies damit begründet, dass China sein Versprechen, mehr US-Agrarprodukte zu kaufen, bislang nicht eingelöst habe.

In Asien gaben die Aktienkurse daraufhin am Montag kräftig nach, und die chinesische Währung wertete zum Dollar deutlich ab. Der schwache Yuan ist Präsident Trump ein Dorn im Auge; er sieht darin einen unfairen Wettbewerbsvorteil Chinas. Die chinesische Zentralbank (PBoC) konterte jedoch am Montag, die Schwäche der heimischen Währung sei die Folge der protektionistischen US-Handelspolitik und der höheren Zölle auf chinesische Waren. Gegen einen handelsgewichteten Währungskorb sei der Yuan stabil, so die PBoC, die zugleich versicherte, gegen kurzfristige Spekulationen im Yuan vorzugehen.

Marktteilnehmer befürchten, dass die Verluste der US-Börsen vom Freitag keine Kaufgelegenheit darstellen, sondern vielmehr den Auftakt eines länger andauernden Ausverkaufs bildeten. Der August könnte für Anleger zum Angst-Monat werde, befürchtet etwa Michael Hewson von CMC Markets.

Am Montag veröffentlichte Wirtschaftsdaten fielen schwächer aus als erwartet. Auf der Agenda stand der ISM-Einkaufsmanager-Index für Dienstleistungen. Der Index-Wert liege ungeachtet des Rückgangs noch deutlich im Wachstumsbereich, schrieb die Helaba. Zinssenkungsfantasien würden aber angesichts des unterhalb der Marktschätzung liegenden Niveaus wohl nicht reduziert, sondern eher verstärkt.

Unternehmensseitig startete die Woche relativ ruhig. Die Berichtssaison, die ihren Zenit in den USA überschritten hat, sorgte nur noch reduziert für Schlagzeilen.

ASIEN

Die Börsen in Fernost verbuchten auch am Dienstag Verluste.

In Japan gab der Leitindex Nikkei zum Handelsende 0,65 Prozent ab auf 20.585,31 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland ging es deutlicher bergab: Der Shanghai Composite verlor 1,56 Prozent auf 2.777,56 Zähler. In Hongkong notierte der Hang Seng letztlich 0,67 Prozent tiefer bei 25.976,24 Indexeinheiten.

Nochmals deutliche Verluste haben die Märkte am Dienstag in Asien verbucht, nachdem die Wall Street am Montag den stärksten Rückschlag des Jahres erlitten hatte. Im Blick stand weiter die Eskalation im US-chinesischen Handelsstreit, auch wenn es an einer wichtigen Teilfront eine Entspannung gab. Denn die chinesische Zentralbank hat den Renminbi wieder fester gestellt, so dass der Dollar unter 7 Yuan gefixt wurde.

Dies belegt nach Ansicht von Marktteilnehmern den Willen der chinesischen Führung, den Handelsstreit nicht weiter eskalieren zu lassen. Allerdings bewegte sich der Dollar im Handel bereits wieder über 7 Yuan. Derweil haben die USA Peking nun auch offiziell der Währungsmanipulation bezichtigt, was inzwischen von offizieller chinesischer Seite zurückgewiesen wurde. Das tiefe Fixing des Yuan am Montag war an den Märkten als Retourkutsche für neue Sonderzölle der US-Regierung auf chinesische Einfuhren gesehen worden.

