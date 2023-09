Stimmung weiter eingetrübt: ATX vor leichterem Start -- DAX mit kleinen Verlusten erwartet -- Asiens Börsen uneins

Der heimische Aktienmarkt wird am Mittwoch tiefer erwartet und auch der deutsche Leitindex dürfte zum Start etwas nachgeben. Die asiatischen Börsen weisen zur Wochenmitte eine uneinheitliche Tendenz auf. An der Wall Street ging es am Dienstag leicht abwärts.

AUSTRIA

Am heimischen Aktienmarkt deuten die Indikationen zur Wochenmitte auf einen schwächeren Handelsstart hin.

Der ATX fällt vorbörslich zeitweise um 0,37 Prozent auf 3.181 Punkten. Am Dienstag ging der ATX 0,45 Prozent fester bei 3.193,31 Punkten aus dem Handel.

Bremsend wirkt am Mittwoch nach wie vor der kräftige Anstieg der Ölpreise am Dienstagnachmittag nach der überraschenden Verlängerung der Förderkürzung durch Saudi-Arabien um gleich drei Monate. "Bei steigenden Ölpreisen ist kein Ende des Renditeanstiegs am langen Ende in Sicht, und das drückt auch am Aktienmarkt auf die Stimmung", so ein weiterer Marktteilnehmer. Am Abend könnten die API-Daten zu den Rohöllagerbeständen Hinweise geben, inwieweit die höhere US-Förderung die Kürzung Saudi-Arabiens ausgleicht. Zunächst stehen aber der deutsche Auftragseingang im Blick und am Nachmittag der ISM-Index für das nicht-verarbeitende Gewerbe in den USA.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt wird am Mittwoch mit kleinen Verlusten erwartet.

Der DAX gibt in vorbörslichen Indikationen zeitweise um 0,14 Prozent auf 15.750 Punkten nach. Am Vortag schloss er bei 15.771,71 Punkten um 0,34 Prozent tiefer.

Der DAX dürfte am Mittwoch leicht nachgeben und so an seine jüngsten Verluste anknüpfen. Tags zuvor war der DAX wieder unter seine exponentielle 100-Tage-Linie gerutscht. Das Barometer für den mittelfristigen Trend läuft seitwärts.

Steigende Ölpreise und Anleiherenditen hätten nach dem langen Feiertagswochenende in den USA das Bild geprägt, hieß es bei der Commerzbank. An Chinas Börsen zeigten derweil die tags zuvor veröffentlichten, schwachen Caixin-Daten aus dem Dienstleistungssektor vom August Nachwirkungen. Dies alles dürfte nun auch diesseits des Atlantiks noch etwas nachhallen.

WALL STREET

Die US-Börsen tendierten am Dienstag etwas schwächer.

Der Dow Jones Index verabschiedete sich 0,56 Prozent leichter bei 34.642,10 Punkten. Der NASDAQ Composite verlor unterdessen 0,08 Prozent auf 14.020,95 Punkte.

Zu Wochenbeginn fand aufgrund des "Labor Day" kein Handel statt. Erneute Konjunktursorgen drückten am Dienstag etwas auf die Stimmung, hieß es in Marktkreisen. So war in China der Caixin-Einkaufsmanager-Index der privaten Unternehmen deutlicher gefallen als erwartet. Auch der Dienstleistungsbereich schwächte sich stärker ab. Allerdings erhöhte dies die Hoffnungen, dass damit auch weitere Konjunkturspritzen in China zu erwarten sind.

"Die Stimmung in Bezug auf China hat sich erneut verschlechtert, da das Bild der sich verlangsamenden Wirtschaft des Landes neu gezeichnet wird", sagt Susannah Streeter, Head of Money and Markets bei Hargreaves Lansdown. "Die Daten haben die Erleichterung darüber überschattet, dass es dem angeschlagenen Immobilienriesen Country Garden gelungen ist, wichtige Zinszahlungen für seine Schulden zu leisten, was die Sorgen über eine Ansteckung des Finanzsektors vorerst verringert. China scheint einen Schritt vorwärts, aber zwei Schritte zurück zu machen, da der Optimismus am einen Tag in Pessimismus am nächsten umschlägt", fügt Streeter hinzu.

ASIEN

Die wichtigsten Börsen in Asien finden am Mittwoch keine gemeinsame Richtung.

In Tokio legt der japanische Leitindex Nikkei gegen 7:45 Uhr unserer Zeit um 0,53 Prozent auf 33.210 Punkte zu.

Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der Shanghai Composite hingegen zur gleichen Zeit bei 3.154 Einheiten nahezu unbewegt (-0,02 Prozent). In Hongkong gibt der Hang Seng gleichzeitig ebenfalls um minimale 0,02 Prozent auf 18.454 Zähler nach.

Die Stimmung an den asiatischen Börsen bleibt eingetrübt, nachdem am Dienstag der jüngste Einkaufsmanagerindex deutlich rückläufig ausgefallen war und die maue Lage der chinesischen Konjunktur unterstrichen hatte. Dazu kommt eine etwas leichtere Vorgabe der Wall Street. Daneben dürfte der Ölpreis eher bremsend wirken. Er stieg am Vortag auf ein Zehnmonatshoch, nachdem Saudi-Arabien und Russland ihre Förderkürzung bis Ende des Jahres verlängert hatten.

Unter den Einzelwerten zeigen sich Immobilienaktien in Hongkong gegen die leichtere Tendenz des Gesamtmarktes sehr fest. Marktteilnehmer verweisen auf mehr als verdoppelte Immobilienverkäufe in Schanghai und Peking am vergangenen Wochenende, nachdem in der Vorwoche weitere Erleichterungen für Immobilienkäufer beschlossen worden waren. Dazu kursiert ein Bericht, wonach Peking neue Maßnahmen zur Stützung des Sektors ergreifen könnte. Wie die staatliche "Securities Times" schreibt, sind die Maßnahmen zur Beschränkung des Erwerbs von Wohneigentum und der Vergabe von Immobilienkrediten "veraltet".

