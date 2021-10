ATX unter Druck -- DAX im Minus -- Börsen in Fernost geben nach

Während es am heimischen Markt steil bergab geht, zeigt sich auch der deutsche Leitindex deutlich tiefer. An den asiatischen Märkten werden zur Wochenmitte ebenfalls Abschläge verzeichnet.

AUSTRIA

Am heimischen Markt halten sich Anleger am Mittwoch zurück.

Der ATX bewegt sich im frühen Geschäft auf negativem Terrain, nachdem er bereits zum Start kräftig nachgegeben hatte.

Die Wiener Börse ist am Mittwoch mit deutlichen Verlusten in die Sitzung gestartet. Nach den deutlichen Vortageszuwächsen geht es wieder klar ins Minus.

"Die Sorgenfalten der Marktteilnehmer und Analysten sind zuletzt tiefer geworden", schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar. Die Experten verweisen auf steigende Renditen, die hohen Rohstoffpreise, die Lieferkettenproblematik und weiter zunehmende Inflationssorgen. Zudem stehe ein Kollaps des chinesischen Immobilienriesen Evergrande im Raum.

Am heimischen Aktienmarkt gestaltet sich die Meldungslage auf Unternehmensebene noch sehr dünn.

DEUTSCHLAND

Für den DAX geht es am Mittwoch erneut unter die 15.000 Punkte-Marke.

Der DAX begann den Mittwochshandel mit einem Minus von 1,02 Prozent bei 15.040,10 Punkten. Er hält sich auch weiterhin klar im roten Bereich.

Der deutsche Leitindex findet aktuell keinen klaren Trend. Nach der Erholung am Dienstag kommt es zur Wochenmitte zu einem erneuten Rückschlag. Es gelingt dem DAX aktuell nicht, sich nachhaltig vom Unterstützungsbereich um 15.000 Punkte abzusetzen. Hier liegen aktuell auch die 200-Tage-Linien als längerfristige Trendbarometer. Ein Rutsch darunter würde das Chartbild deutlich eintrüben.

Auch an der Wall Street geht es für die Indizes aktuell hin und her. Die Technologiewerte, die zuletzt besonders unter steigenden Anleiherenditen gelitten haben, konnten sich im US-Handel wieder etwas fangen. In Asien war davon allerdings am Morgen bereits nichts mehr zu spüren. Jeffrey Halley, Marktanalyst beim Broker Oanda, sprach von nervösem Handel vor den US-Arbeitsmarktdaten am Freitag. Der Weg des geringsten Widerstands führe aktuell aber nach unten, so der Experte.

WALL STREET

Die US-Börsen sind am Dienstag auf Erholungskurs gegangen.

So eröffnete der US-Leitindex Dow Jones schon mit einem kleinen Gewinn und vergrößert diesen im weiteren Handelsverlauf deutlich. Aus dem Handel verabschiedete dich der Dow dann letztlich Prozent 0,92 fester bei 34.15,99 Punkten. Auch der NASDAQ Composite legte kräftig zu, nachdem er zum Start bereits leicht gestiegen war. Sein Schlussstand: 14.433,83 Zähler (+1,25 Prozent.

Die US-Börsen haben am Dienstag ihre deutlichen Vortagesverluste wieder wettgemacht. Die Erholung wurde gestützt von besser als erwartet ausgefallenen Stimmungsdaten aus dem Dienstleistungsgewerbe. Marktbeobachter sahen in den steigenden Kursen dennoch kein Vorzeichen für eine ausgeprägte weitere Aufholjagd. Die Erholung sei vor allem von den zuletzt besonders schwachen Technologiewerten getragen, weshalb der Markt weiter angeschlagen bleibe, hieß es. Zudem, so schrieb Analyst Edward Moya vom Broker Oanda, bestünden die Unsicherheiten rund um die Zahlungsschwierigkeiten des chinesischen Immobiliengiganten Evergrande fort und der Streit um die Schuldenobergrenze zwischen Demokraten und Republikanern werde wohl noch einige Wochen andauern.

ASIEN

An den Märkten in Fernost geht es am Mittwoch auf breiter Front bergab.

Der japanische Leitindex Nikkei büßte am Mittwoch 1,05 Prozent ein auf 27.528,87 Zähler.

Auf dem chinesischen Festland legte der Shanghai Composite am vergangenen Donnerstag um 0,90 Prozent auf 3.568,17 Einheiten zu. Er befindet sich weiterhin in einer Feiertagspause. Der Hang Seng verliert derweil 0,69 Prozent auf 23.938,30 Punkte.

Gute Vorgaben der Wall Street haben zur Wochenmitte an den asiatischen Aktienmärkten nur zu Beginn des Handels gewirkt. Auf breiter Front haben im Handelsverlauf die Indizes nach unten abgedreht, wobei die Belastungsfaktoren die altbekannten sind, nämlich die hohe Inflation, steigende Marktzinsen und Sorgen um eine abnehmende Wirtschaftsdynamik. Wie bereits in den USA haben mittlerweile auch die Renditen japanischer Anleihen das höchste Niveau seit Juni erreicht, wenn auch auf einem deutlich niedrigeren Niveau.

Zugleich schwelt die Unsicherheit über die Entwicklung im chinesischen Immobiliensektor weiter. Die Aktien von China Evergrande sind ebenso weiter ausgesetzt wie die von Hopson - das Unternehmen ist offenbar im Begriff, Teile von Evergrande zu erwerben - und dem kleineren Immobilienunternehmen Fantasia, das zuletzt Anleihen nicht fristgerecht zurückzahlte.

Während in China wegen der sogenannten Goldenen Woche bis einschliesslich Donnerstag erneut nicht gehandelt wird, gibt der HSI in Hongkong leicht nach und hält sich damit noch mit am besten. Der Tokioter Nikkei-Index stand erneut stärker unter Druck. Hier berichteten Marktteilnehmer auch von schwindenden Hoffnungen, die mit der Neubesetzung des Regierungschefpostens und Blick auf die bevorstehende Unterhauswahl verbunden gewesen seien.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX