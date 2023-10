Vor Daten vom US-Arbeitsmarkt: ATX freundlich -- DAX fährt Gewinne ein -- Asiens Börsen uneins

Der heimische und der deutsche Aktienmarkt bewegen sich im Freitagshandel nach oben. Die wichtigsten asiatischen Indizes entwickeln sich am Freitag unterschiedlich. Die US-Börsen bewegten sich im Donnerstagshandel kaum.

AUSTRIA

Am Freitag geht es am Wiener Aktienmarkt nach einem stabilen Start aufwärts.

Der ATX bewegte sich kurz nach Handelsstart bei 3.090,54 Punkten (-0,03 Prozent) um die Nulllinie. Aktuell kann er jedoch Gewinne einfahren

Mit Spannung wird auf den am Nachmittag anstehenden US-Arbeitsmarktbericht gewartet, der Hinweise auf die Geldpolitik der Federal Reserve liefern könnte. Der heutige Datensatz wird darüber entscheiden, ob eine weitere Zinsanhebung der Fed vom Tisch sei, schrieb das Deutsche-Bank-Team von Jim Read und Henry Allen zum anstehenden Arbeitsmarktbericht. Mit Blick auf bereits veröffentlichte US-Jobdaten mache man Signale in beide Richtungen aus. Die Deutsche Bank erwartet unter anderem eine Arbeitslosenquote von 3,7 Prozent für September.

Die Auftragseingänge der deutschen Industrie stiegen im August unterdessen kräftig um 3,9 Prozent. "Damit haben sich die Auftragseingänge nach einem zweijährigen Rückgang stabilisiert.", schrieb Commerzbank-Experte Dr. Ralph Solveen in einem ersten Kommentar. Dies verbessere für sich genommen die Aussichten für die kommenden Monate. "Allerdings zeigt der Trend bei den Stimmungsindikatoren weiter nach unten."

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt legt am Freitag zu.

Der DAX eröffnete um 0,26 Prozent fester bei 15.109,16 Punkten und steigt im Anschluss höher in die Gewinnzone.

Gespannt wird zum Wochenausklang auf den offiziellen US-Arbeitsmarktbericht gewartet, nachdem am Mittwoch überraschend schwache Jobdaten des privaten Dienstleisters ADP die Zinsangst etwas gedämpft hatten.

"Laut unseren Volkswirten verliert der Arbeitsmarkt zunehmend an Schwung, der Stellenaufbau dürfte aber auf soliden Niveaus bleiben", schrieb am Morgen die Analystin You-Na Park-Heger von der Commerzbank. Nach den ADP-Daten habe sich der Markt wohl auf etwas schlechtere Daten eingerichtet. Allerdings gebe es in dem Jobbericht mit der Arbeitslosenquote und der Lohnentwicklung weitere Aspekte, die oftmals kein eindeutiges Bild ergäben. Es sei daher fraglich, inwiefern die Finanzmärkte aus dem Bericht eindeutige Erkenntnisse gewinnen können.

Die Helaba sieht derweil ein "erhöhtes Eventrisiko". Von der Landesbank heißt es, die Zinserhöhungserwartung in den USA sei weiter präsent und laste latent auf dem Marktgeschehen. Sollte der Arbeitsmarktbericht schlechter als erwartet ausfallen, könnte nach Einschätzung der Experten zum Ende der Woche weiteres Erholungspotenzial bestehen. Schwache Daten verringern tendenziell das Risiko weiterer Zinserhöhungen in den USA.

WALL STREET

An den US-Börsen hat am Donnerstag die Erholung vom Vortag schon wieder einen Dämpfer bekommen.

So eröffnete der Dow Jones Index die Sitzung mit einem minimalen Abschlag und bewegte sich auch anschließend weitgehend nur um die Nulllinie. Letztlich schloss der US-Leitindex 0,03 Prozent leichter bei 33.119,57 Punkten. Auch der NASDAQ Composite kam nach einem relativ stabilen Start kaum vom Fleck und ging letztlich mit einem geringfügigen Minus von 0,12 Prozent bei 13.219,83 Zählern in den Feierabend.

Im Blick bleibt der US-Arbeitsmarkt. Nachdem zur Wochenmitte noch unerwartet schwache Daten des privaten Dienstleisters ADP für Auftrieb gesorgt hatten, stiegen nun die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe etwas weniger als erwartet. Am meisten Beachtung findet der offizielle Arbeitsmarktbericht der US-Regierung, der am Freitag für den Monat September veröffentlicht wird und für das weitere geldpolitische Vorgehen der US-Notenbank Fed besondere Bedeutung hat.

Bleibt der Jobmarkt robust und steigen die Löhne, kann dies die Inflation anheizen, sodass die Fed weitere Zinsanhebungen ins Auge fassen könnte. Zeigt der Arbeitsmarkt hingegen wie von vielen Marktteilnehmern erhofft Risse, könnte die Zinspause verlängert werden. Dadurch würde Druck von den Renditen am Anleihemarkt genommen, wodurch Aktien-Anlagen wieder etwas attraktiver erscheinen könnten. Laut einem Händler dürften die Jobdaten zusammen mit den Zahlen zur Inflation in der kommenden Woche darüber entscheiden, ob die Rendite der zehnjährigen Staatspapiere in Richtung fünf Prozent steigen oder in Richtung 4,5 Prozent sinken wird.

ASIEN

Am Freitag finden die asiatischen Börsen keine gemeinsame Richtung.

In Tokio ging der japanische Leitindex Nikkei 225 um 0,26 Prozent tiefer bei 30.994,67 Punkten ins Wochenende. Dass die Ausgaben der privaten Haushalte im August nicht so stark rückläufig waren wie erwartet, stützte nicht.

Auf dem chinesischen Festland wird feiertagsbedingt weiterhin nicht gehandelt. Der Shanghai Composite verharrte daher weiter auf seinem Schlussstand von Donnerstag vor einer Woche bei 3.110,48 Zählern (+0,1 Prozent). In Hongkong geht es vor dem Wochenende klar aufwärts. Der Hang Seng verbucht gegen 9:30 Uhr unserer Zeit Gewinne in Höhe von 1,39 Prozent auf 17.453 Zähler.

Für etwas Erleichterung sorgt der Ölpreis, der am Vortag erneut gesunken war, was Inflationssorgen etwas dämpft. Im Vorfeld der US-Arbeitsmarktdaten herrscht dennoch Unsicherheit, nachdem andere Daten vom Arbeitsmarkt im frühene Wochenverlauf kein einheitliches Bild gezeichnet hatten. Während die Zahl der offenen Stellen die Stärke des Arbeitsmarkts belegt hatte, war der ADP-Arbeitsmarktbericht über den Stellenzuwachs in der Privatwirtschaft schwach ausgefallen.

Die Daten gelten als wichtiges Kriterium für die Geldpolitik der US-Notenbank. Zuletzt hatten Fed-Vertreter betont, dass die Zinsen für längere Zeit auf erhöhtem Niveau verbleiben oder sogar nochmals erhöht werden müssen. An der Wall Street war es am Donnerstag in diesem Umfeld zu einem volatilen Geschäft mit wenig veränderten Schlussständen gekommen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX