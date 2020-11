US-Wahlausgang weiter unsicher: ATX legt zu -- DAX im Minus -- Anleger in Asien unentschlossen

Der heimische Markt legt am Freitag zu. Der deutsche Leitindex beginnt den Freitagshandel mit einem Abschlag. Mit uneinheitlichen Tendenzen präsentieren sich die größten Börsen in Asien am letzten Handelstag der Woche.

AUSTRIA

Anleger in Wien bleiben auch am Freitag noch zuversichtlich.

Der Leitindex ATX notiert kurz nach Börseneröffnung mit einem Plus von 0,49 Prozent auf 2.186,48 Punkte.

Ein möglicher Sieg von Joe Biden bei den US-Präsidentschaftswahlen hatte bei den Anlegern zuletzt für Kauflaune gesorgt. Doch der Gewinner der US-Wahl steht noch immer nicht fest - auch wenn alles auf einen Sieg von Biden hindeutet. Inmitten der Hängepartie um den Ausgang der US-Wahl bereitet die Notenbank Fed den Boden für neue Konjunkturhilfen. Sie beließ den Leitzins am Donnerstag in der Spanne von null bis 0,25 Prozent und hielt zugleich die Tür für neue Nothilfen in der Corona-Pandemie offen.

Auch konjunkturseitig sind zum Wochenausklang alle Blicke auf die USA gerichtet: Dort wird am Nachmittag der viel beachtete Arbeitsmarktbericht für den Monat Oktober veröffentlicht. Unternehmensseitig stehen heute Zahlen zum dritten Quartal von Polytec an. Zu Andritz, die am Vortag Ergebnisse vorgelegt hatten, kamen Analysen der Commerzbank und der Deutschen Bank. Beide Institute haben ihr Kursziel auf 38 Euro erhöht und empfehlen die Papiere mit "Buy".

DEUTSCHLAND

Anleger in Deutschland lassen am Freitag die Finger von Aktien.

Der DAX startete mit einem Minus von 0,22 Prozent bei 12.531,74 Punkten in den Handel.

Die fulminante Erholung des deutschen Aktienmarkts verliert vor dem Wochenende an Schwung. Immerhin hat der Leitindex DAX in der laufende Woche um mehr als 1.000 Punkte oder fast neun Prozent zugelegt - und damit die überaus schwache Vorwoche nahezu vergessen gemacht. Die Aussicht auf einen Wahlsieg des demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden hatte die Investoren in Kauflaune versetzt.

WALL STREET

Die Wall Street verzeichnete am Mittwoch kräftige Zuwächse.

Der Dow Jones konnte seinen anfänglichen Gewinn von 0,12 Prozent bei 27.512,83 Punkten im weiteren Handelsverlauf deutlich vergrößern und überstieg sogar die Marke von 28.000 Punkten. Letztlich ging er 1,34 Prozent höher bei 27.847,93 Punkten aus dem Handel. Auch der technologielastige NASDAQ Composite zog zum Börsenschluss 3,85 Prozent an auf 11.590,78 Zähler, nachdem er zum Start schon kräftig geklettert war.

US-Präsident Donald Trump und sein demokratischer Herausforderer Joe Biden liefern sich noch immer ein Kopf-an-Kopf-Rennen uns Weiße Haus. Schon vor dem Ende der Stimmauszählung hat sich der Amtsinhaber zum Sieger erklärt. Sollte er tatsächlich im Amt bestätigt werden, so dürften davon Technologiewerte profitieren, denn die Gefahr einer stärkeren Regulierung wäre dann für sie geringer.

Viele Marktteilnehmer sorgen sich derzeit jedoch vor einer langen Hängepartie bis ein endgültiges Wahlergebnis feststeht. "Wir haben eine lange Phase der Unsicherheit vor uns", sagte etwa Jon Jonsson, Portfoliomanager für festverzinsliche Wertpapiere bei der Neuberger Berman Group und ergänzt: "Dem Markt wird dies nicht gefallen."

ASIEN

In Asien zeigen sich die Börsen uneinheitlich.

Der japanische Leitindex Nikkei rückt um rund ein Prozent auf 24.346,32 Zähler vor.

Auf dem chinesischen Festland üben sich die Anleger unterdessen in Zurückhaltung. Der Shanghai Composite liegt mit 0,55 Prozent bei 3.301,76 Punkten im Minus. In Hongkong sind ebenfalls leichte Verluste zu sehen, dort notiert der Hang Seng 0,18 Prozent schwächer bei 25.650,17 Indexpunkten.

Die Aktienrally an den asiatischen Börsen rund um die US-Wahlen zeigt am Freitag erste Ermüdungserscheinungen. Anleger scheinen sich langsam mit dem Gedanken vertraut zu machen, dass in den USA nun doch die befürchtete Hängepartie eintritt und es bis zur Klärung der Präsidentschaft noch dauen könnte. Während der noch laufenden Auszählung der Stimmen rückt der demokratische Kandidaten Joe Biden zwar immer näher ans Weiße Haus, doch US-Präsident Donald Trump will gegen die laufende Auszählung vorgehen. Tendenziell Unterstützung für die Aktienmärkte kommt von der US-Notenbank, die weitere fiskal- und geldpolitische Hilfen zumindest in Aussicht stellte.

Wieder stärker ins Bewusstsein rückt die immer stärker grassierende Corona-Pandemie, die vor allem in Europa und den USA wütet. Erstmals wurden in den USA über 100.000 Neuinfektionen an einem Tag gezählt. US-Notenbankchef Powell warnte daher vor den Folgen der Pandemie und sieht den ökonomischen Erholungsprozess in Gefahr. "Ein wenig Unsicherheit über die Risiken macht sich am Markt breit", sagt Marktstratege Stephen Innes von Axi und verweist vor allem auf die unklaren politischen Verhältnisse in den USA.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX