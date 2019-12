ATX in Grün -- DAX verzeichnet kleine Zuwächse -- Asiens Börsen schließen freundlich

Der heimische Markt bewegt sich im Plus. Anleger am deutschen Aktienmarkt zeigen sich verhalten optimistisch. Die Börsen in Fernost hielten sich in der Gewinnzone am Freitag.

AUSTRIA

Die Wiener Börse präsentiert sich zum Wochenschluss gut behauptet.

Der Leitindex ATX notierte zum Ertönen der Startglocke leicht in der Gewinnzone und weist auch weiterhin grüne Vorzeichen aus.

Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Freitag mit befestigter Tendenz begonnen. Eine freundliche europäische Börsenstimmung zieht auch den ATX mit nach oben. Marktteilnehmer verweisen auf leicht positive Vorgaben von der Wall Street und aus Tokio. Für eine leicht gestiegene Risikobereitschaft sorgen jüngste Aussagen zum US-chinesischen Handelskonflikt. So hatte US-Präsident Donald Trump gesagt, dass die Handelsgespräche mit China "gut vorankommen" und "etwas am 15. Dezember passieren könnte". Weiter liess er sich allerdings nicht in die Karten blicken. Der wichtigste Termin des Tages ist allerdings der US-Arbeitsmarktbericht am frühen Nachmittag. Nach dem schwachen ADP-Bericht zur Wochenmitte birgt er ein gewisses Enttäuschungspotenzial.

Die starken Handelsimpulse wurden jedoch noch vermisst. Zum heimischen Markt liegt eine anhaltend dünne Meldungslage vor.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt dominiert vor dem Wochenende vorsichtiger Optimismus.

Der DAX verbuchte zur Handelseröffnung Zuwächse in Höhe von 0,25 Prozent auf 13.087,51 Punkte. Auch im weiteren Verlauf zeigt er sich etwas fester.

Das Auf und Ab am Aktienmarkt hat sich am Freitag mit moderaten Gewinnen für den DAX fortgesetzt. Marktexperten sprachen von einer leichten Risikoscheu der Anleger, da Mitte Dezember womöglich neue US-Strafzölle gegen China in Kraft treten könnten.

Immer neue, widersprüchliche Meldungen zum Zollstreit der beiden weltgrössten Volkswirtschaften hatten den DAX in dieser Woche auf Achterbahnfahrt geschickt. Zeitweise war er dabei auch wieder unter 13.000 Punkte gesackt. "In den nächsten Tagen muss sich zeigen, ob es die USA und China schaffen, sich vor der nächsten, für den 15. Dezember geplanten Zollrunde auf ein Phase-1-Abkommen zu einigen", sagte Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Daher sind "Kursausschläge in beide Richtungen jederzeit möglich", warnten zugleich die Experten der Helaba. Immerhin müsse beachtet werden, "dass bereits sehr viel positive Erwartung auf dem aktuell erreichten Marktniveau eingepreist ist".

So lange es hier jedoch keine Neuigkeiten gibt, dürfte an diesem Freitag der offizielle US-Arbeitsmarktbericht für November besondere Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Schliesslich war der Bericht des privaten Arbeitsmarktdienstleisters ADP am Mittwoch schwach ausgefallen. Eine geringere Nachfrage nach neuen Arbeitskräften wäre zugleich ein weiteres Anzeichen dafür, dass sich die Wirtschaftsaktivität in den Vereinigten Staaten abschwächt.

WALL STREET

Die Wall Street befand sich am Donnerstag ohne neue Nachrichten zum Handelskonflikt auf Richtungssuche.

Der Dow Jones begrüßte Anleger mit einem kleinen Aufschlag, gab seine gewinne zwischenzeitlich komplett wieder ab. Zum Handelsende notiert er 0,11 Prozent stärker bei 27.678,46 Punkten. Auch der NASDAQ Composite eröffnete noch mit einem kleinen Aufschlag, fiel dann aber zurück, bis er schlussendlich um marginale 0,05 Prozent auf 8.570,70 Zähler gestiegen war.

Laut einem Sprecher des chinesischen Handelsministeriums befanden sich die beiden volkswirtschaftlichen Giganten weiter in intensiven Verhandlungen. Am Vortag hatte US-Präsident Donald Trump gesagt, die Gespräche liefen sehr gut. Allerdings war am Markt nach zahlreichen ähnlichen Ankündigungen und gegenteiligen Meldungen in der Vergangenheit die Skepsis groß, was zugleich für eine gewisse Ermüdung sorgt.

ASIEN

Die Hoffnung auf eine Einigung im Handelsstreit stützte die asiatischen Indizes am Freitag wieder etwas.

In Japan legte der Nikkei am letzten Handelstag vor dem Wochenende um 0,23 Prozent zu auf 23.354,40 Punkte.

Während der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland letztendlich 0,43 Prozent höher stand bei 2.912,01 Zählern, kletterte der Hang Seng in Hongkong 1,07 Prozent auf 26.498,37 Einheiten.

Die Aktienmärkte in Asien haben auch zum Wochenausklang die fragile Hoffnung auf ein baldiges Ende des Handelsstreits zwischen den USA und China gespielt. Die Kurse legten zwar auf breiter Front zu, die Aufschläge fielen dabei aber einmal mehr eher zaghaft aus. Am Devisenmarkt wertete der Yuan zum Dollar auf und setzte damit die Bewegung der beiden Vortage fort.

Während des Späthandels war aus Peking zu hören, dass daran gearbeitet werde, einen Teil der aus den USA importierten Sojabohnen sowie des Schweinefleischs von Strafzöllen auszunehmen. Chinas Handelsministerium hatte am Donnerstag erklärt, dass die Handelsgespräche auf Kurs seien und die entsprechenden Zölle gesenkt werden sollten, wenn beide Länder ein sogenannntes "Phase-eins-Abkommen" abschlössen.

Investoren hoffen, dass die beiden grössten Volkswirtschaften der Welt ein Handelsabkommen noch in trockene Tüchern bekommen, ehe neue US-Zölle auf einige Produkte aus China, wie etwa Smartphones, am 15. Dezember in Kraft treten.

Für etwas Zurückhaltung könnte gesorgt haben, dass später am Tag der US-Arbeitsmarktbericht für November vorgelegt wird. Er gilt als eines der wichtigsten US-Konjunkturbarometer. Zuletzt hatte es am Donnerstag positiv überraschende Konjunkturdaten aus den USA gegeben, worauf dort die Aktienkurse mit einer leicht positiven Tendenz aus dem Tag gegangen waren.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa