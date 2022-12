Asiens Börsen mit unterschiedlichen Vorzeichen

Unentschlossen präsentieren sich die Märkte in Fernost am Dienstag.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt tendierte zum Wochenstart höher.

Nach einem ruhigen Start bewegte sich der ATX im weiteren Handelsverlauf in der Gewinnzone und schloss 0,13 Prozent fester bei 3.211,71 Zählern.

Dem positiven Wochenauftakt hierzulande waren gute Vorgaben aus Asien vorausgegangen und auch Stimmungsdaten aus Europa verhalfen den Indizes nach oben.

In einer monatlichen Umfrage des deutschen Beratungsunternehmens Sentix unter Börsianern zeigte sich erneut eine Stimmungsaufhellung. So stieg der entsprechende Indikator, der die Konjunkturstimmung misst, um annähernd zehn Punkte auf minus 21,0 Zähler. Auch die Unterindikatoren für die Lagebewertung und für die Konjunkturerwartungen hellten sich auf.

Das Wachstum der österreichischen Wirtschaft setzte sich indes auch im dritten Quartal fort, das Plus fiel allerdings kleiner aus als in den Vorquartalen. Die Wirtschaftsleistung wuchs im Jahresvergleich real um 1,7 Prozent, gegenüber dem zweiten Quartal 2022 entspricht das einem BIP-Anstieg um 0,2 Prozent. Das zeigte das "Austrian Recovery Barometer" der Statistik Austria.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex ist am Montag mit Verlusten in die neue Börsenwoche gestartet.

Der DAX blieb nach einer schwachen Eröffnung auch weiterhin im Minus und ging letztlich 0,56 Prozent tiefer bei 14.447,61 Punkten in den Feierabend.

Der DAX hat nach seiner zuletzt schon stockenden Klettertour am Montag den Rückwärtsgang eingelegt. Die vormittags veröffentlichten Einkaufsmanager-Indizes aus der Eurozone drückten nur kurz auf die Kurse. Die Übersee-Börsen gaben derweil keine klare Richtung vor. In China und insbesondere Hongkong standen deutliche Gewinne zu Buche, was Analyst Christian Henke vom Broker IG "auch auf die Aussicht auf Lockerungen der Null-COVID-Politik in China" zurückführte. Zudem habe die Aussicht auf einen kleineren Zinsschritt in Europa die Anleger ein wenig beruhigt.

WALL STREET

Die Wall Street wies am Montag Verluste aus.

Der Dow Jones verlor im Handelsverlauf 1,40 Prozent und schloss bei 33.946,51 Punkten. Auch der NASDAQ Composite gab nach und ging mit einem Abschlag von 1,93 Prozent bei 11.239,94 Zählern in den Feierabend.

Im Fokus stand weiter die Zinspolitik der US-Notenbank. In Asien hatten die chinesischen Börsen indessen kräftig zugelegt. Grund hierfür waren neue Lockerungen der strikten Corona-Massnahmen in der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt. Allerdings mahnten Analysten, dass China übergeordnet weiter an der Null-COVID-Politik festhalte. Daher hatten die lokalen Schritte ausserhalb Chinas auch nicht gestützt.

Am Freitag hatten deutlich besser als erwartet ausgefallene US-Arbeitsmarktdaten die Anleger verunsichert und Sorgen vor einer anhaltend straffen Zinspolitik der US-Notenbank geschürt. Nicht nur der Stellenaufbau lag deutlich über den Erwartungen, auch die Stundenlöhne zogen spürbar stärker als prognostiziert an. Dies könnte der Fed Gründe geben, zur Bekämpfung der hohen Inflation weiter an ihrem straffen Zinskurs festzuhalten, hiess es. Weiterhin wird jedoch mit rund 80-prozentiger Wahrscheinlichkeit in der kommenden Woche eine US-Zinserhöhung um 50 und nicht etwa 75 Basispunkte erwartet.

ASIEN

Die Börsen in Fernost finden am Dienstag keine einheitliche Richtung.

Der Nikkei gewinnt in Tokio zeitweise leicht um 0,34 Prozent auf 27'914,81 Indexpunkte.

Leichte Abschläge sind unterdessen auf dem chinesischen Festland auszumachen, wo der Shanghai Composite zwischenzeitlich 0,11 Prozent auf 3'208,13 Zähler einbüßt. Kräftiger abwärts geht es unterdessen in Hongkong: Der Hang Seng fällt zeitweise 1,20 Prozent in die Verlustzone und notiert bei 19'283,86 Punkten.

Die asiatischen Börsen reagieren insgesamt eher gelassen auf die deutlichen Verluste der Wall Street vom Vortag. Dort hatten erneut starke Konjunkturdaten Sorgen vor weiteren aggressiven Zinserhöhungen befeuert. Dass die australische Notenbank ihren Leitzins erneut um 25 Basispunkte erhöht hat, belastet derweil kaum, zumal dies auch erwartet worden war. Der australische Dollar erholt sich ganz leicht von den Vortagesverlusten.

Etwas belastet werde die Stimmung aber von der Möglichkeit neuer Zölle auf chinesische Stahl- und Aluminumexporte in die EU und die USA, sagen Marktteilnehmer.

Nach den vorsichtigen Lockerungsschritten in China von der strikten Null-Covid-Politik könnten die Behörden weitere Maßnahmen "in kleinen Schritten" bis März einleiten, schürt Nomura-Volkswirt Ting Lu Hoffnung für den Markt. Ab März könnten sich die Lockerungen dann beschleunigten. Die weiteren Lockerungen stützten die chinesischen Börsen aber bereits am Vortag, nun werden mit den schwachen US-Vorgaben Gewinne mitgenommen.

