Abwarten vor Powell-Rede: ATX startet höher -- DAX steigt auf Vortagesniveau in den Handel ein-- Asiens Anleger unentschlossen

Am heimischen Aktienmarkt geht es zum Auftakt etwas aufwärts. Am deutschen Aktienmarkt zeigt sich unterdessen wenig Bewegung. An den größten Börsen in Asien zeigen sich die Anleger im Dienstagshandel unentschlossen.

AUSTRIA

Der Wiener Handel zeigt sich zum Auftakt etwas höher.

Der ATX gewinnt im frühen Verlauf 0,33 Prozent auf 3.365,52 Punkte.

Der Wiener Aktienmarkt steigt damit nach den Verlusten zum Wochenauftakt am Dienstag wieder etwas. Im Fokus stehen heute die Aktien der Telekom Austria. Die rund 15.000 Mobilfunkmasten des Unternehmens werden abgespalten. Das gaben die Staatsholding ÖBAG und der mexikanische Mehrheitseigentümer America Movil am Montagabend bekannt. Die neue Funkmastengesellschaft soll ebenfalls an der Wiener Börse notieren.

Am späten Dienstagnachmittag steht dann eine Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell auf der Agenda, bei der die Marktteilnehmer angesichts neuerlicher Zinssorgen wohl besonders genau zuhören werden. In der Früh wurde bereits bekannt, dass die deutsche Produktion im Dezember wesentlich stärker zurückging, als von Ökonomen erwartet.

Belastend wirkten laut Marktbeobachtern vor allem die wieder wachsenden Zinssorgen nach dem sehr starken US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag. Zudem wurde auf neue geopolitische Spannungen zwischen den USA und China nach dem Abschuss eines mutmaßlichen chinesischen Spionageballons vor der Atlantikküste der USA durch das US-Militär verwiesen.

DEUTSCHLAND

Der Frankfurter Aktienmarkt zeigt sich zum Handelsstart am Dienstag wenig bewegt.

Der DAX steigt wenig bewegt in den Handel ein.

Nach dem schwachen Wochenstart geht der DAX damit kaum verändert ins Rennen. Am Dienstag steht eine Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell auf der Agenda, bei der die Marktteilnehmer angesichts neuerlicher Zinssorgen wohl besonders genau zuhören werden.

Weiterhin geht an den Märkten die Sorge um, dass die US-Notenbank Fed angesichts des robusten Jobmarktes restriktiver als zuvor gedacht gegen die hohe Inflation vorgehen könnte. Zudem drückten geopolitische Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und China auf die Stimmung.

WALL STREET

An den US-Börsen ging es am Montag bergab.

Der Dow Jones verlor 0,11 Prozent auf 33.889,63 Punkte. Der NASDAQ Composite verlor daneben 1,0 Prozent auf 11.887,45 Zähler.

Zum Start in die neue Woche lasteten einmal mehr die Befürchtungen vor höheren Zinsen auf den Aktien-Indizes in New York. Der starke Arbeitsmarktbericht vom vergangenen Freitag wirke noch nach, hieß es am Markt. Anleger fürchteten am Montag weiterhin, dass die US-Notenbank Fed angesichts des robusten Jobmarktes restriktiver als zuvor gedacht gegen die hohe Inflation vorgehen könnte. Zudem drücken geopolitische Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und China auf die Stimmung, nachdem ein mutmasslicher Spionage-Ballon vor der Küste der USA durch amerikanisches Militär abgeschossen worden war.

ASIEN

An den größten Börsen in Asien zeigen sich die Anleger am Dienstag abwartend.

In Tokio zeigte sich der japanische Leitindex Nikkei nahezu unverändert und schloss mit einem marginalen Abschlag von 0,03 Prozent bei 27'685,47 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland ging es für den Shanghai Composite unterdessen 0,29 auf 3'248,09 Zähler nach oben. In Hongkong geht es leicht nach oben: Der Hang Seng gewinnt zeitweise 0,35 Prozent auf 21'296,46 Indexpunkte.

Mit den negativen Vorgaben der US-Börsen ist es an den Aktienmärkten am Dienstag meist leicht nach oben gegangen. Anleger hielten sich in Erwartung einer Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powell im späteren Tagesverlauf zurück, wie es hieß. Die überraschend starken US-Arbeitsmarktdaten vom Freitag hatten für weitere Zinserhöhungen gesprochen. Nun warten die Investoren gespannt darauf, ob Powell dies untermauert.

Von der chinesischen Zentralbank erwarte man hingegen eine fortgesetzt eher lockere Geldpolitik , hieß es weiter. "Die Verbraucherpreisinflation in China dürfte in diesem Jahr moderat bleiben", prognostizierte Louis Kuijs, Volkswirt bei S&P Global Research. Er glaube daher nicht, dass die People's Bank of China die Zinsen erhöhen werde. Diese Annahme wurde auch von vielen anderen Anlegern geteilt und stützte die chinesischen Börsen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX