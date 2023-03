Warten auf Powell-Rede: ATX dürfte stabil starten -- DAX minimal tiefer erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich

Der heimische Aktienmarkt wird am Dienstag kaum verändert erwartet, während der DAX leicht nachgeben dürfte. Die wichtigsten Börsen in Asien finden am Dienstag keine gemeinsame Richtung. Die Wall Street erlebte am Montag einen kaum bewegten Handelstag.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt dürfte am Dienstag zunächst auf der Stelle treten.

Der ATX steht in vorbörslichen Indiktionen zeitweise bei 3.549,50 Punkten um 0,08 Prozent höher. Am Vortag standen letztlich leichte Aufschläge in Höhe von 0,19 Prozent auf einen Schlussstand von 3.546,65 Zähler an der Tafel.

Mit einem verhaltenen Start rechnen Händler am Dienstag. "So richtig Aufwärtsmomentum will nicht aufkommen und uns geht die Zeit aus", kommentierte ein Händler. Die internationalen Börsen dürften daher die Wartezeit bis zum mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktbericht am Freitag mit einer ausgedehnten Seitwärtsbewegung verbringen. Die Handelsbilanzdaten aus China sehen indes erklärungsbedürftig aus. Sie zeigten im Januar und Februar einen starken Einbruch der Importnachfrage, was keine gute Nachricht für Exporteure aus Europa sei. "Der Markt könnte dies aber noch als verzeihlich betrachten, wenn er das auf Neujahr und Anlaufprobleme nach Corona zurückführt", so ein anderer Kommentar dazu.

Im Fokus stehen im Tagesverlauf zunächst einige Geschäftszahlen. Für Deutschland achtet man besonders auf den Auftragseingang im Januar. Die Prognosen sehen nur ein geringes Minus, was aber angesichts des Einbruchs bei den VDMA-Aufträgen als zunehmend unwahrscheinlich gilt. Bei den Notenbanken steht am Nachmittag die Anhörung von Fed-Chef Powell im Rahmen des halbjährlichen Berichts zur Geldpolitik vor dem Bankenausschuss des Senats im Fokus.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt dürfte zum Start in den Dienstagshandel zunächst leicht nachgeben.

Der DAX steht in vorbörslichen Indikationen zeitweise 0,15 Prozent tiefer bei 15.630 Punkten. Am Vortag ging er bei 15.653,58 Punkten (plus 0,48 Prozent) in den Feierabend.

Der DAX dürfte mit leichten Verlusten in den Dienstag starten und sich in der Nähe des am Montag markierten Jahreshochs bei 15.677 Punkten halten. In den USA hatte die Erholung an ihrem dritten Tag nach dem europäischen Handelsende an Schwung verloren. Die Experten der Credit Suisse sahen bereits eine gewisse Anspannung vor dem Auftritt des US-Notenbankchefs Jerome Powell vor dem Bankenausschuss des US-Senats, der an diesem Dienstag stattfindet.

WALL STREET

Anleger an den US-Börsen agierten am Montag letztlich mit Vorsicht.

Der Dow Jones notierte zum Handelsstart höher und hielt sich weitestgehend im Plus. Im Späthandel bröckelten die Gewinne jedoch ab und schlussendlich stand ein kleiner Aufschlag von 0,12 Prozent auf 33.431,44 Punkte an der Tafel. Für den NASDAQ Composite ging es letztlich 0,11 Prozent auf 11.675,74 Zähler nach unten, nachdem er zunächst sichtliche Gewinne verbucht hatte.

Die US-Börsen knüpfen am Montag an ihre starke Vorwoche an. Für gute Laune sorgen weiterhin die zuletzt gesunkenen Renditen im Anleihehandel. Der Fokus der Anleger richtet sich bereits auf den Auftritt des Fed-Chefs Jerome Powell vor dem Bankenausschuss des Senats am Dienstag.

Bei der Rede Powells vor dem Bankenausschuss dürften die Marktakteure auf jede Nuance in Sachen Zinspolitik der US-Notenbank achten, schrieb Analyst Jim Reid von der Deutschen Bank. Weil am Freitag mit dem Arbeitsmarktbericht für den Februar und in der kommenden Woche mit den Verbraucherpreisen ebenfalls für Februar zwei konjunkturelle Höhepunkte anstehen, dürfte sich Powell wohl nicht allzu zuversichtlich geben, so Reid.

ASIEN

Die Börsen in Asien zeigen sich am Dienstag uneinheitlich.

In Tokio legte der japanische Leitindex Nikkei bis zum Handelsende um 0,25 Prozent auf 28.309,16 Punkte zu.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite gegen 7:50 Uhr unserer Zeit 0,83 Prozent auf 3.294 Einheiten. In Hongkong fällt der Hang Seng derweil um 0,79 Prozent auf 20.440 Zähler.

Für Sorgenfalten bei den Anlegern sorgen die Export- und Importdaten aus China für Februar. Die Exporte gingen weniger stark zurück als Ökonomen geschätzt hatten, dafür sanken die Importe stärker als gedacht. Thema an den chinesischen Börsen ist außerdem vor allem weiter das vom Nationalen Volkskongress ausgegebene, allgemein eher als moderat bezeichnete Wachstumsziel von 5 Prozent. Die Kurse bewegt dies aber zumindest in der Breite ebenso kaum wie die überraschend offene Kritik von Präsident Xi Jinping an den USA. Nach Angaben von Staatsmedien prangerte er eine "Unterdrückung" seines Landes durch die USA an.

Die Märkte warteten nun gespannt auf den Auftritt von US-Notenbankchef Jerome Powell vor dem Bankenausschuss des US-Senats im späteren Tagesverlauf und ob er anlässlich seines halbjährlichen Berichts zur Geldpolitik neue Erkenntnisse bezüglich des weiteren Zinskurses liefern wird. Matthew Well von Citi erwartet, dass Powell einen stärkeren Zinsanstieg als zuletzt erwartet signalisieren wird angesichts jüngst besser als erwartet ausgefallener US-Konjunkturdaten.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX