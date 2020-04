ATX und DAX vorbörslich im Plus -- Börsen in Fernost mit Kursaufschlägen

Am deutschen und am heimischen Aktienmarkt sind Kursaufschläge zu erwarten. In Asien greifen Anleger am Dienstag zu.

AUSTRIA

Der Wiener Handel dürfte behauptet eröffnen.

Der Leitindex ATX beendete den Montagshandel 4,15 Prozent stärker bei 2.046,55 Punkten und dürfte heute an diese Tendenz anschließen.

Die europäischen Aktienmärkte werden am Dienstag mit einer gut behaupteten Eröffnung erwartet. "Die Frage ist, ob nach dem Hausse-Tag gestern weitere Kauforders folgen", so ein Aktienhändler am frühen Morgen. Entscheidend werde nun zum einen, wann das öffentliche Leben und die Produktion in Europa wieder aufgenommen würden. Aus Österreich gab es bereits am Vortag einen Termin, wann ein Teil des öffentlichen Lebens wieder startet.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt dürfte der Handelsstart in Grün verlaufen.

Der DAX übersprang am Vortag die psychologisch wichtige 10.000-Punkte-Marke und dürfte heute weiter zulegen.

Bei den Anlegern am deutschen Aktienmarkt scheint die Zuversicht mit Blick auf die Coronavirus-Krise zu wachsen. Aktuell schauten die Investoren vor allem auf die Anzahl der Neuinfektionen sowie der neuen Todesopfer durch Covid 19, erklärte Analyst Stephen Innes vom Broker AxiCorp. Da komme es gut an, dass New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo für den besonders heftig vom Coronavirus getroffenen Bundesstaat Licht am Ende des Tunnels sieht.

WALL STREET

Auch an der Wall Street nahmen am Montag die Bullen das Ruder in die Hand.

Der Dow Jones begann die Sitzung stärker und konnte auch im Anschluss weiter in die Gewinnzone vordringen. Zuletzt stand ein kräftiger Zuschlag von 7,73 Prozent auf 22.679,99 Punkte an der Kurstafel. Der Nasdaq Composite präsentierte sich zum Wochenstart ebenfalls deutlich fester und ging um 7,33 Prozent höher bei 7.913,24 Punkten in den Feierabend.

Hoffnung machten erste Anzeichen, dass das Herunterfahren des öffentlichen Lebens zu einer allmählichen Verlangsamung bei der Coronavirus-Ausbreitung führt. Allerdings steht gerade den Amerikanern noch eine schwere Woche mit neuen Rekordständen bei den Infektionen bevor. Immerhin wurde aus New York, dem Epizentrum in den USA, erstmals bei der Zahl der Toten ein Rückgang zum Vortag berichtet. Zudem warnte Gouverneur Andrew Cuomo vor eiligen Rückschlüssen. Aktuell ist mindestens ein Viertel der US-Wirtschaft stillgelegt.

Vor allem die Entwicklung in Europa stimme optimistisch und könnte ein Vorreiter für die USA sein. In den stark betroffenen Ländern Italien und Spanien zeigen sich Hoffnungszeichen einer Verlangsamung. "Der Markt wird von dem heftigen Verlangen getrieben, Zeichen einer Wende bei der Ausbreitung des Virus zu erkennen", sagte Govinda Finn von Aberdeen Standard Investments. Im Übrigen bleiben viele Investoren vorsichtig, und es ist mit andauernd hoher Volatilität zu rechnen.

ASIEN

An den Aktienmärkten in Asien stehen die Vorzeichen auf grün.

In Japan gewinnt der Nikkei 0,92 Prozent auf 18.747,98 Indexpunkte.

Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der Shanghai Composite 1,79 Prozent stärker bei 2.813,47 Zählern. In Hongkong geht es für der Hang Seng um 0,58 Prozent auf 23.886,45 Einheiten nach oben.

Positive Vorgaben von der Wall Street, wo die Indizes Kursfeuerwerke zündeten, stützen auch die Kauflaune in Fernost.

