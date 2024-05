Märkte in Fernost uneinig

Die asiatischen Börsen tendieren am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich zum Wochenstart freundlich.

Kurz nach Handelsbeginn zeigte sich der ATX bereits etwas höher. Anschließend legte er kräftig zu und verabschiedete sich mit einem Plus von 0,66 Prozent bei 3.614,61 Zählern aus dem Handel.

Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Montag im Verlauf von seiner freundlichen Seite gezeigt. Auch das europäische Umfeld zeigte sich mit festeren Notierungen. Rückenwind kam von überraschend guten Stimmungsdaten aus der Eurozone. So blicken Börsianer laut einer Umfrage des Beratungsunternehmens sentix so zuversichtlich auf die Konjunktur im Euroraum wie seit Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine vor gut zwei Jahren nicht mehr. Auch S&P Global revidierte seinen Einkaufsmanagerindex für April nach einer zweiten Umfragerunde nach oben.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich zum Wochenstart auf grünem Terrain.

Der DAX notierte zur Startglocke noch nahezu unbewegt. Im weiteren Verlauf konnte er jedoch Gewinne machen. Er verabschiedete sich letztlich 0,96 Prozent fester bei 18.175,21 Zählern.

Gestützt auf wieder größer werdende Zinshoffnung hat der DAX am Montag noch ein paar Punkte zugelegt. Mit zunehmenden Gewinnen setzte sich der Leitindex von der Marke von 18.000 Punkten nach oben ab. Neuerdings macht ein relativ schwacher Arbeitsmarktbericht aus den USA wieder mehr Hoffnung auf baldige Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed. Am Markt gehen die Anleger verstärkt davon aus, dass eine geldpolitische Lockerung der amerikanischen Währungshüter nicht erst im November, sondern schon im September kommen könnte. Laut der DZ Bank sind die Notenbanken in Europa und den USA auf unterschiedlichen Wegen, weil von der EZB bereits im Juni eine Leitzinssenkung erwartet wird.

WALL STREET

Der Wall Street-Handel war am Montag von Gewinnen geprägt.

Der Dow Jones Index baute seinen frühen Gewinn noch etwas aus und kletterte bis zum Ertönen der Schlussglocke um 0,46 Prozent auf 38.852,27 Punkte. Auch der NASDAQ Composite konnte sein anfängliches Plus vergrößern und schloss letztlich 1,19 Prozent höher bei 16.349,25 Zählern.

Nach der zuletzt schwungvollen Erholung sind die US-Börsen am Montag weiter nach oben geklettert. Positiv aufgenommene Quartalsberichte von Apple und Amgen sowie ein schwacher US-Arbeitsmarktbericht, der die Hoffnungen auf eine baldige geldpolitische Lockerung wieder nährte, hatten vor dem Wochenende die Indizes angeschoben.

Am Markt hieß es, nach den Jobdaten gingen etliche Investoren von einer ersten Zinssenkung der US-Notenbank Fed im September statt wie bisher im November aus. Fed-Mitglied und Präsident der regionalen Notenbank von Richmond, Thomas Barkin, sagte am Montag, die Auswirkungen hoher Zinsen schlügen erst noch auf die Wirtschaft durch. Er geht davon aus, dass sich die Inflation in Richtung des von der Fed vorgegebenen Ziels von zwei Prozent abkühlen wird.

Am Montag sorgten zudem Übernahmen für Freude bei Investoren.

ASIEN

Die wichtigsten asiatischen Indizes können sich am Dienstag nicht für eine gemeinsame Richtung entscheiden.

In Tokio wurde am Montag feiertagsbedingt nicht gehandelt. Am Dienstag klettert der Leitindex Nikkei 225 nun um 1,26 Prozent auf 38.719.02 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite leicht um 0,07 Prozent nach unten auf 3.142.82 Einheiten. In Hongkong verliert der Hang Seng indes 0,67 Prozent auf 18.453.46 Zähler.

In Japan gibt es am Dienstag Nachholbedarf. Wegen eines Feiertags am Montag kann dort erst verspätet auf die von den günstigen US-Arbeitsmarktdaten für April wieder angefachten Zinssenkungshoffnungen reagiert werden. Dazu kommen aber auch schon wieder freundliche Vorgaben der Wall Street, die ihre Rally am Vortag fortsetzte.

In Hongkong dürften laut Marktteilnehmern nach zehn Sitzungen in Folge mit Aufschlägen, Gewinne mitgenommen werden. Es ist die längste Gewinnstrecke seit 2018. Eine niedrige Bewertung, Untergewichtungen und Spekulationen über eine für Aktien günstige Politik nach der jüngsten Sitzung des chinesischen Politbüros seien die Treiber der Rally, sagt Saxo-Marktstratege Redmond Wong.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX