Der heimische und der deutsche Aktienmarkt erzielen am Freitag Gewinne. Die US-Börsen notieren im Handel höher. Der Nikkei folgte den guten US-Vorgaben.

AUSTRIA

Die Wiener Börse zieht am Freitag an.

Der ATX legt nach einem freundlichen Start weiter zu.

Die Wiener Börse hat am Freitag im Vormittagsverlauf zugelegt. Angetrieben wurden die Börsen von guten Vorgaben der US-Börsen, sowie einer möglichen Verschiebung der US-Strafzöllen auf mexikanische Produkte. Der unter Erwartungen ausgefallene US-Arbeitsmarktbericht zeigte keine größere Auswirkung auf den heimischen Markt.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex verbucht am Freitag einen Gewinn.

Der DAX eröffnete 0,4 Prozent stärker bei 12.003,92 Zählern und steht auch anschliessend im Plus und über der vielbeachteten Marke von 12.000 Punkten.

Der deutsche Aktienmarkt hat am Freitagnachmittag mit einem leichten Gewinnrückgang auf die Bekanntgabe der US-Arbeitsmarktdaten reagiert. Positive Neuigkeiten zum Thema Handelsstreit brachten die Kurse kurz darauf aber wieder zurück zum Ausgangsniveau. Medien zufolge wollen die USA die Frist vor neuen Zöllen für bestimmte Produkte aus China ein wenig verlängern.

"Die Lage am Arbeitsmarkt ist gut, auch wenn das Stellenplus geringer ausfällt als erwartet", kommentierte Helaba-Volkswirt Ulrich Wortberg in einer ersten Reaktion. Immerhin seien seit Jahresanfang monatlich durchschnittlich gut 160 000 Stellen neu geschaffen. Die Arbeitslosenquote sei weiterhin sehr niedrig und die Stundenlöhne stiegen. "Da die heutigen Zahlen die Markterwartungen aber verfehlt haben, dürften Zinssenkungsspekulationen nicht gedämpft werden", so Wortberg.

Neuigkeiten gab es von konjunktureller Seite: So haben die deutschen Unternehmen im April weniger Waren ins Ausland verkauft - sowohl im Vergleich zum Vorjahresmonat als auch im Vergleich zum März des laufenden Jahres. Nachdem die Europäische Zentralbank mit ihrem geldpolitischen Kurs am Vortag den Markt enttäuscht hatte, stand nun am Nachmittag der US-Arbeitsmarktbericht im Fokus.

WALL STREET

Die Anleger an der Wall Street greifen am Freitag zu.

Der Dow Jones begann den Handel mit einem kleinen Zuschlag von 0,19 Prozent bei 25.768,72 Punkten und kann im Anschluss weiter steigen. Der NASDAQ Composite konnte zum Börsenstart etwas deutlicher zulegen und verbuchte einen Gewinn von 0,49 Prozent bei 7.652,97 Zählern. Auch im weiteren Verlauf baut er seine Zuschläge aus.

Nach dem US-Arbeitsmarktbericht verzeichnet die Wall Street am Freitag einen Gewinn. Gleich nach der Veröffentlichung der Jobdaten waren die vorbörslich erwarteten Gewinne zunächst deutlich abgeschmolzen.

Die US-Wirtschaft hat im Mai deutlich weniger Arbeitsplätze geschaffen als erwartet. Die Löhne und Gehälter sind zwar weiter gestiegen, allerdings weniger als gedacht. "Dieser Arbeitsmarktbericht wird vielen Anlegern so gar nicht gefallen", kommentierte Experte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Der Jobaufbau in den USA habe den Höhepunkt überschritten. Der andauernde Handelskonflikt lasse die Unternehmen vorsichtiger werden.

Die US Notenbank Fed werde den Arbeitsmarkt zur Entscheidung über Zinssenkungen sicherlich genau im Blick behalten, führte Altmann weiter aus. Je schwächer sich der Jobmarkt entwickele, desto wahrscheinlicher würden Zinssenkungen. Diese schieben in der Regel den Aktienmarkt an.

ASIEN

Der japanische Aktienmarkt entwickelte sich am Freitag freundlich.

In Tokio schloss der Leitindex Nikkei 225 0,53 Prozent stärker bei 20'884,71 Punkten. Rückenwind kam vom Yen, der zum Vortag schwächer tendierte.

In China fand feiertagsbedingt kein Handel statt. Am Donnerstag hatte der Shanghai Composite noch um 1,17 Prozent auf 2'827,80 Zähler nachgegben. Dagegen war der Hang Seng in Hongkong um 0,26 Prozent auf 26'965,28 Indexpunkte gestiegen.

Die Börsen in Asien folgten überwiegend den positiven US-Vorgaben, gestützt von Berichten über Fortschritte bei den laufenden Gesprächen zwischen den USA und Mexiko. Damit könnten möglicherweise die angedrohten Strafzölle gegen Mexiko noch verhindert werden.

Für etwas Zurückhaltung sorgte die Veröffentlichung der oft richtungweisenden US-Arbeitsmarktdaten im späteren Tagesverlauf. Sie könnten Hinweise über die Entwicklung der US-Wirtschaft und damit potenziell den weiteren geldpolitischen Kurs der US-Notenbank liefern, hieß es.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa