Ruhiger Handel erwartet: ATX vorbörslich etwas höher -- DAX steht vor wenig verändertem Auftakt -- Asiens Börsen uneinheitlich

Am heimischen Aktienmarkt dürfte am Mittwoch eine etwas festere Eröffnung zu beobachten sein. Der DAX bewegt sich vorbörslich kaum. Die asiatischen Anleger können sich am Mittwoch nicht auf eine gemeinsame Richtung einigen.

AUSTRIA

Am Wiener Aktienmarkt dürfte es am Mittwoch zum Sitzungsstart leicht bergauf gehen.

Der ATX wird im vorbörslichen Handel etwas fester gesehen.

Weiterhin wenig Bewegung herrscht am österreichischen Aktienmarkt. Nach zuletzt guten Handelstagen gönnen sich die Anleger eine Verschnaufpause, die zur Lageeinschätzung genutzt wird. Der US-Schuldenstreit ist als Belastungsfaktor ausgeschieden, nun drückt weiterhin die schwache Globalkonjunktur die Kauflaune. Ebenfalls für große Aufmerksamkeit sorgen die weiteren Zinspläne der Fed, EZB & Co.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt steht am Mittwoch vor einem ruhigen Handelsauftakt.

Der DAX notiert vorbörslich wenig verändert.

Der DAX dürfte sich am Mittwoch erneut an der Hürde um 16'000 Punkte versuchen. Das bisherige Wochenhoch wartet dann bei 16'114 Punkten. Wie zuletzt in Europa verlief der Handel an der Wall Street in ruhigen Bahnen. In dieser Woche stehen nach Einschätzung von Experten keine wichtigen Daten mehr an. Die Investoren würden sich daher vor Zahlen zur Inflation in den Vereinigten Staaten am kommenden Dienstag und die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed in einer Woche zurückhalten.

WALL STREET

Die US-Börsen beendeten den Handel am Dienstag im Plus - wenn auch teilweise nur knapp.

Der Dow Jones Index startete minimal tiefer und gab im Verlauf weiter nach. Zum Handelsschluss konnte er sich jedoch knapp über die Nulllinie retten und beendete den Tag um 0,03 Prozent höher bei 33.573,28 Punkten. Der technologielastige NASDAQ Composite notierte zur Startglocke tiefer, drehte im Handelsverlauf jedoch in die Gewinnzone und schloss bei 13.276.42 Zählern um 0,36 Prozent höher.

Nach einem verhaltenen Wochenauftakt waren die New Yorker Aktienkurse auch am Dienstag kaum in Schwung gekommen. Nach der Beilegung des US-Schuldenstreits stehen neuerdings die unsicheren Konjunkturperspektiven und der am 14. Juni erwartete Zinsentscheid der US-Notenbank Fed im Mittelpunkt des Interesses. Anleger agierten deshalb wieder vorsichtiger.

Neuerdings sei es das Credo der Anleger, dass die konjunkturellen Risiken durch den US-Schuldendeal nicht kleiner geworden sind. "Der Kompromiss in den USA sieht eine spürbare Reduzierung der Staatsausgaben vor, was die Wahrscheinlichkeit einer Rezession erhöht", hieß es am Dienstag vom Chefvolkswirt der LBBW, Moritz Krämer.

Außerdem gab es Zweifel daran, ob die Fed wirklich schon am Ende ihres Zinszyklus steht. Der UBS-Ökonom Jonathan Pingle erwartete zwar Mitte Juni zunächst keine Zinserhöhung, sehr wohl aber dann im Juli. Er verwies dabei auf die im Mai nach wie vor hohe Inflation und die zuletzt robuste Entwicklung am Arbeitsmarkt der Vereinigten Staaten. Den Zeitpunkt für eine von ihm erwartete Zinssenkung schob er in einer Studie auf Dezember nach hinten.

Auf Unternehmensseite bleiben Kryptobörsen im Fokus wegen Klagen der US-Börsenaufsicht SEC. Ähnlich wie der Konkurrentin Binance wirft die Behörde nun auch Coinbase Verstöße gegen das Wertpapiergesetz vor. Das Unternehmen habe Anlagen zum Handel angeboten, die die SEC als Wertpapiere einstufe und die vom Unternehmen entsprechend hätten registriert werden müssen, hieß es in der Klageschrift.

ASIEN

An den asiatischen Börsen zeichnet sich zur Wochenmitte ein gemischtes Bild.

Der japanische Leitindex Nikkei verliert stellenweise 0,98 Prozent auf 32.189,30 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite zwischenzeitlich minimale 0,02 Prozent nach oben auf 3.195,88 Zähler. Der Hang Seng stieg daneben zuletzt um 0,97 Prozent auf 19.285,10 Einheiten.

Der zuletzt ruhige Handel setzt sich auch zur Wochenmitte in Asien fort. Besonders die japanischen Anleger nehmen nach dem Mehrjahreshoch des Nikkei Gewinne mit. Mit Spannung blicken die Marktteilnehmer bereits auf kommende Woche, in der die nächsten Zinssitzungen der EZB und Fed anstehen. Viele Experten erwarten zumindest für die USA eine Zinserhöhungspause.

