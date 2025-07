ATX voraussichtlich auf Richtungssuche -- DAX vorbörslich etwas höher -- Asiens Börsen etwas tiefer

Der ATX dürfte zunächst auf Richtungssuche gehen. Am deutschen Aktienmarkt zeichnen sich leichte Gewinne ab. In Fernost sind zum Wochenstart leichte Verluste zu sehen.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt wird wohl ohne klare Richtung starten.

Der ATX schloss am Freitag 1,07 Prozent niedriger bei 4.384,34 Punkten.

e Anleger bleiben angesichts eines bevorstehenden Stichtags und der Unsicherheit im Zollstreit mit den USA angespannt. US-Präsident Donald Trump kündigte an, rund ein Dutzend Schreiben an verschiedene Länder zu senden - ob auch EU-Staaten betroffen sind, ist bislang unklar. Details dazu nannte er nicht, stellte jedoch für Montag weitere Informationen in Aussicht.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Montag etwas fester starten.

Der DAX hatte am Freitag bei 23.787,45 Punkten geschlossen, mit einem Abschlag von -0,61 Prozent.

Der DAX steuert nach der mässigen Vorwoche am Montag auf eine freundliche Eröffnung zu. Allerdings dürfte die nahende Deadline für eine Lösung des Handelskonflikts zwischen den USA und der EU der Kaufbereitschaft Zügel anlegen. Ab diesem Mittwoch könnten nach früheren Aussagen von US-Präsident Donald Trumps weitere Zölle bei Einfuhren aus der EU in Kraft treten, falls diese ihm in Handelsfragen nicht entgegenkommt.

"Die Zölle stehen wieder einmal im Zentrum des Börsengeschehens und werden dem Dax das Leben weiterhin schwer machen ", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Frankfurter Vermögensverwalter QC Partners. "Die Börsenwelt spekuliert, an wen die ersten 12 Zoll-Drohbriefe adressiert sein werden. Und es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die EU unter den Empfängern ist. Gerade für die exportorientierten europäischen Volkswirtschaften wären die Zölle eine immense Belastung."

WALL STREET

Die Wall Street bleibt am Freitag feiertagsbedingt geschlossen.

Der Dow Jones schloss am Donnerstag um 0,77 Prozent höher bei 44.828,53 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite ging 1,02 Prozent fester bei 20.601,10 Zählern in den Feierabend.

Die US-Wirtschaft schuf im Juni mit 147'000 neuen Stellen mehr Arbeitsplätze außerhalb der Landwirtschaft als erwartet. Der Beschäftigungsaufbau in den beiden Vormonaten wurde zudem um insgesamt 16'000 Stellen nach oben revidiert. Die Arbeitslosenquote sank von 4,2 auf 4,1 Prozent. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem leichten Anstieg auf 4,3 Prozent gerechnet. Die durchschnittlichen Stundenlöhne stiegen um 0,2 Prozent und damit etwas weniger als erwartet.

Helaba-Chefvolkswirt Ralf Umlauf sprach in einer ersten Reaktion von einem soliden Beschäftigungsaufbau. "Die Stellendynamik gegenüber dem nach oben revidierten Maiwert ist sogar gestiegen und die Konsensschätzung wurde deutlich übertroffen. Zudem ist die Arbeitslosenquote gesunken, während sich die Lohnentwicklung leicht abgeschwächt hat." Die US-Notenbank dürfte sich dadurch in ihrer abwartenden Haltung hinsichtlich einer möglichen Zinssenkung bestätigt sehen. Damit sollten die Wetten auf eine US-Zinssenkung noch im Juli und darüber hinaus gedämpft werden, glaubt der Experte.

ASIEN

Die Börsen in Fernost zeigen sich am Montag mehrheitlich schwächer.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 verliert zeitweise 0,55 Prozent auf 39.593,34 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland zeigt sich für den Shanghai Composite wenig Bewegung, zuletzt war ein marginales Plus von 0,01 Prozent auf 3.472,49 Punkte zu sehen.

In Hongkong verliert der Hang Seng unterdessen zeitweise 0,24 Prozent auf 23.857,50 Indexpunkte.

Die Anleger reagierten verunsichert, nachdem US-Finanzminister Scott Bessent ein neues Fristdatum für den Abschluss von Handelsabkommen mit den USA bekanntgegeben hatte.

Kurz darauf bestätigte auch US-Präsident Donald Trump, dass ab dem 1. August höhere Einfuhrzölle auf Waren aus Ländern ohne entsprechendes Abkommen mit den USA erhoben werden sollen. Wenige Stunden später erklärte Trump zusätzlich, dass Staaten, die sich der Politik der BRICS-Staaten anschließen, mit weiteren Zollmaßnahmen rechnen müssten.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX