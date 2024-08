ATX und DAX höher -- Asiens Märkte schließen in Grün

Der heimische und deutsche Aktienmarkt notieren am Mittwoch etwas höher. Die Börsen in Fernost verbuchten zur Wochenmitte Gewinne.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Mittwoch freundlich.

Kurz nach Handelsbeginn zeigte sich der ATX 0,83 Prozent höher bei 3.497,12 Zählern. Anschließend bleibt er in der Gewinnzone.

Der heimische Aktienmarkt setzt am Mittwoch seine Vortageserholung fort. Bereits am Dienstag hatte er im Zuge einer internationalen Erholungsbewegung Gewinne aufgewiesen, nachdem es zuvor vier Handelstage in Folge merklich abwärts gegangen war.

Nach einem von Turbulenzen und hoher Risikoaversion geprägten Wochenbeginn ist wieder etwas mehr Ruhe an den Finanzmärkten eingekehrt, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Positive Vorgaben lieferte am Vorabend zudem die Wall Street und nun in der Früh die Börse in Tokio, nach den Kurstalfahrten am Montag.

Auf Unternehmensebene sorgt Continental für Schlagzeilen, denn der Automobilhersteller hat im zweiten Quartal bei leicht geringeren Umsätzen dank einer besseren Profitabilität sowohl im Reifengeschäft und ContiTech als auch bei Automotive einen Gewinnsprung erzielt.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt notiert am Mittwoch im Plus.

Der DAX eröffnete quasi unverändert bei 17.438,65 Punkten und steigt dann direkt an.

Auch die Aktien-Anleger in Deutschland fassen am Mittwoch wieder etwas Mut. Bereits am Vortag war die erste Panik vom Wochenanfang nach den heftigen, von Rezessionssorgen in den USA ausgelösten Turbulenzen aus dem Markt gewichen, die Gemüter hatten sich beruhigt. Für eine wirkliche Erholung hatte es aber noch nicht gereicht.

Aus Japan, wo der Leitindex Nikkei am Montag im Zuge des gestiegenen Yen und der Furcht vor Zinserhöhungen noch um mehr als zwölf Prozent abgestürzt war, kamen nun beschwichtigende Signale von der Notenbank. Diese werde die Zinsen nicht anheben, sollte der Markt sich instabil zeigen, hieß es. Dies genügte, um den Aktienkursen in Tokio weiter deutlichen Auftrieb zu verleihen.

WALL STREET

Nach der dreitägigen Talfahrt der Wall Street setzte am Dienstag eine Erholung ein.

So eröffnete der Dow Jones mit einem marginalen Gewinn und baute diesen im weiteren Handelsverlauf deutlich aus. Er beendete den Tag letztlich 0,76 Prozent stärker bei 38.996,60 Punkten.

Auch der NASDAQ Composite legte im Verlauf kräftig zu, nachdem er zum Start bereits leicht gestiegen war. Sein Schlussstand: 16.366,85 Zähler (+1,03 Prozent).

An den zuletzt gebeutelten New Yorker Börsen griffen wieder zunehmend Käufer zu. Laut Handelsdaten von Goldman Sachs hatten schon zu Wochenbeginn Hedge-Fonds die Talfahrt insbesondere bei Technologieaktien für Käufe genutzt. "Etliche Hedge-Fonds sehen den Ausverkauf als Kaufgelegenheit", sagte Jonathan Caplis vom Research-Unternehmen Pivotalpath. Die Mehrheit der Investoren, mit der er gesprochen habe, betrachte die aktuellen Probleme als kurzfristig und stimmungsabhängig und nicht als langfristiges Problem der Fundamentaldaten börsennotierter Unternehmen oder gar der Wirtschaft insgesamt. Trotz heftiger Verluste hatten die US-Börsen am Montag klar oberhalb ihrer Tagestiefs geschlossen.

ASIEN

Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch mit Zuschlägen.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss schliesslich 1,19 Prozent höher bei 35.089,62 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland beendete der Shanghai Composite den Handel letztlich 0,09 Prozent im Plus bei 2.869,83 Zählern. Auch der Hang Seng gewann schlussendlich 1,38 Prozent auf 16.877,86 Einheiten hinzu.

Nach einem turbulenten Wochenbeginn zeigten sich die Aktienmärkte in Ostasien am Mittwoch mit Aufschlägen. Positive Impulse kamen von der Wall Street. Dort waren die Börsen nach einer dreitägigen Talfahrt auf Erholungskurs gegangen. Grund für die jüngste Abwärtsbewegung waren Befürchtungen, dass die US-Notenbank zu spät die Zinsen senken könnte und die US-Wirtschaft in eine Rezession abgleiten könnte.

"Im Gegensatz zum Prozess der Leitzinserhöhungen in Europa und den Vereinigten Staaten befindet sich die japanische Wirtschaft nicht in einer Situation, in der die Bank hinter die Kurve fallen könnte, wenn sie den Leitzins nicht in einem bestimmten Tempo anhebt", sagte Uchida. Die jüngsten Entwicklungen an den Märkten seien "extrem volatil" gewesen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX