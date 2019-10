ATX startet wenig verändert -- DAX verliert zum Auftakt leicht -- Japan-Börse mit leichten Verlusten - Feiertagsbedingt kein Handel in China und Hongkong

Hierzulande steht die gescheiterte OSRAM-Übernahme im Fokus. In Deutschland geht es zum Auftakt leicht abwärts. In Asien rückten die in dieser Woche anstehenden Handelsgespräche wieder in den Blick.

AUSTRIA

Die Wiener Börse startet kaum verändert in den Handel.

Der Leitindex ATX notiert im frühen Handel 0,02 Prozent fester bei 2.923,82 Punkten.

Der Handel dürfte heute in ruhigen Bahnen verlaufen.Weder stehen Konjunkturdaten mit größerer Marktrelevanz zur Veröffentlichung an noch lagen in Wien kursrelevante Unternehmensnachrichten vor. Die Vorgaben aus Übersee sind nicht eindeutig: Während die US-Börsen am Freitag noch deutliche Kursgewinne verzeichnet hatten, gab es in Tokio zum Wochenauftakt ebenfalls nur wenig Bewegung zu sehen.

Auf Unternehmensseite dürfte eine gescheiterte Großübernahme im Fokus stehen: ams ist bei OSRAM trotz der geschickt orchestrierten Übernahmeschlacht nicht über die Ziellinie gekommen: Der Sensor-Spezialist aus Premstätten in der Steiermark konnte nicht die erforderlichen 62,5 Prozent des OSRAM-Kapitals hinter sich bringen, damit seine Offerte wirksam wird. Angedient wurden am Ende nur 51,6 Prozent der Aktien. Aufgeben wollen die Österreicher jetzt aber nicht.

DEUTSCHLAND

Nach einer eher schwachen Vorwoche könnte der DAX zum Start am Montag zunächst Stabilisierungstendenzen zeigen.

DEUTSCHLAND

In Deutschland gibt die Börse zum Handelsstart am Montag etwas nach.

Der DAX verliert im frühen Verlauf rund 0,1 Prozent.

Die Vorgaben sind durchwachsen: Während an der Wall Street am Freitag Kauflaune vorherrschte, halten sich Anleger in Asien zum Wochenstart etwas zurück. Zum Wochenauftakt geht es zunächst eher ruhig los sowohl was die marktbewegenden Themen als auch die Tagesagenda betrifft. Der Blick geht bereits voraus: "Die Handelsgespräche zwischen den USA und China diese Woche werden zur Herkulesaufgabe", sagte Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners. Ausserdem beginnt so langsam die Quartalsberichtssaison der Unternehmen.

WALL STREET

Am Freitag ging es an der Wall Street nochmal bergauf.

Der Dow Jones startete bereits fester in den Handel und gewann anschließend noch weiter hinzu. Sein Schlussstand: plus 1,42 Prozent bei 26.573,72 Punkten. Der Techwerteindex NASDAQ Composite eröffnete den Tag ebenfalls mit einem Plus und verblieb auch weiterhin auf grünem Terrain. Er beendete den Handelstag 1,4 Prozent fester bei 7.982,47 Einheiten.

Die US-Arbeitsmarktdaten für den Monat September waren robust ausgefallen. Für eine Überraschung sorgte insbesondere die gesunkene Arbeitslosenquote von 3,5 Prozent. Dies ist der tiefste Stand seit 50 Jahren. Zwar wurden ansonsten etwas weniger Jobs als erwartet geschaffen, allerdings wurden die Daten für die beiden Vormonate nach oben korrigiert. Die Situation bleibt demnach solide. Nach den schwachen Konjunkturdaten zum Wochenbeginn machte sich aufgrund dessen Erleichterung am Markt bemerkbar.

ASIEN

Mit Verlusten begrüßte der japanische Aktienmarkt die neue Handelswoche.

In Japan beendete der Nikkei den Tag 0,16 Prozent schwächer bei 21.375,25 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland fand feiertagsbedingt weiterhin kein Handel statt. Zuletzt war der Shanghai Composite am Montag vergangener Woche um 0,92 Prozent auf 2.905,19 Zähler gefallen. In Hongkong verlor der Hang Seng am gleichen Tag 1,11 Prozent auf 25.821,03 Punkte - auch hier blieben die Märkte heute geschlossen.

Die starke Entwicklung an den US-Börsen am Freitag schlug sich an den Märkten kaum durch. Eine überraschend niedrige Arbeitslosenquote in den USA hatte Rezessionsängste etwas vermindert, ohne die Hoffnung auf Zinssenkungen einzutrüben. Sollte sich der US-Arbeitsmarkt weiter positiv entwickeln, würde dies Konjunkturimpulse von Konsumseite hervorrufen, was die US-Ökonomie im Gegensatz zu anderen Ländern weiter stärken würde.

Nun gerieten die in dieser Woche anstehenden Handelsgespräche zwischen den USA und China in den Blick. Bereits leise Hinweise auf die Entwicklung der Gespräche dürften die Märkte in Bewegung bringen. Derweil hat Bloomberg am Sonntag berichtet, dass chinesische Vertreter den Umfang der zu besprechenden Themen reduziert haben, was die Chancen für eine breite Vereinbarung vermindert.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa