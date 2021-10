Börsen in Fernost auf Erholungskurs

An den asiatischen Märkten geht es am Donnerstag aufwärts. Während es am heimischen Markt zu Wochenmitte steil bergab ging, musste auch der deutsche Leitindex herbe Verluste einstecken. Die US-Börsen konnten ihre zeitweise kräftigen Verluste schließlich wettmachen.

AUSTRIA

Die Wiener Börse präsentierte sich zur Wochenmitte tief im Minus.

Der ATX rutschte am Mittag zeitweise um rund drei Prozent ab und verharrte auch den restlichen Tag in der Verlustzone. Zum Handelsschluss gab er noch 1,66 Prozent auf 3.687,50 Punkte ab.

Auch an den europäischen Leitbörsen herrschte am Berichtstag eine sehr negative Anlegerstimmung vor. Die weiter angewachsenen US-Anleihenrenditen und damit verbundene Umschichtungen belasteten international die Aktienkurse, hieß es von Marktbeobachtern.

"Die Sorgenfalten der Marktteilnehmer und Analysten sind zuletzt tiefer geworden", formulierten die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar. Die Experten verwiesen auf steigende Renditen, die hohen Rohstoffpreise, die Lieferkettenproblematik und weiter zunehmende Inflationssorgen. Zudem stehe ein Kollaps des chinesischen Immobilienriesen Evergrande im Raum.

Besser als erwartet ausgefallene US-Arbeitsmarktdaten ließen die Abschläge aber etwas abschmelzen. In den USA hat sich der Stellenaufbau in der Privatwirtschaft im September laut Arbeitsmarktdienstleister ADP stärker als erwartet beschleunigt.

DEUTSCHLAND

Für den DAX ging es am Mittwoch erneut unter die 15.000 Punkte-Marke.

Der DAX begann den Mittwochshandel bereits mit einem deutlichen Minus und rutschte anschließend tiefer in den roten Bereich. Im Handelsverlauf war der DAX aufgrund zunehmender Inflationsängste um bis zu 2,5 Prozent auf den niedrigsten Stand seit Mai gefallen. Bis zum Handelsende konnte er seine hohen Verluste etwas verringern und notierte letztlich 1,46 Prozent tiefer bei 14.973,33 Punkten.

Analyst Christian Henke vom Broker IG sieht mehrere Belastungsfaktoren für die Börsen: Die finanzielle Schieflage des chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande, den US-Haushaltsstreit mit einem drohenden Zahlungsausfall der US-Regierung und vor allem die zunehmenden Inflationssorgen. "Angesichts steigender Energiepreise dürfte die Teuerungsrate von Dauer auf einem hohen Niveau verharren. Allzu lange dürfte sich die Notenbank Fed dies nicht anschauen", glaubt Henke. Zinserhöhungen würden an den Börsen aber Öl ins Feuer gießen.

Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege beim Handelshaus RoboMarkets, richtete den Blick voraus: "Am Freitag stehen die Arbeitsmarktdaten auf dem Terminkalender, die neben den steigenden Inflationserwartungen ihren Beitrag zur Antwort auf die Frage leisten dürften, wann die US-Notenbank damit beginnen wird, den Geldhahn langsam aber sicher zuzudrehen."

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich am Mittwoch mit freundlicher Tendenz.

So eröffnete der US-Leitindex Dow Jones mit einem Verlust von 0,34 Prozent bei 34.198,96 Punkten. Im Verlauf konnte er jedoch ins Plus klettern und beendete die Sitzung 0,30 Prozent höher bei 34.417,98 Punkten. Auch der NASDAQ Composite konnte im Verlauf in die Gewinnzone drehen und notierte zum Handelsende 0,47 Prozent stärker bei 14.501,91 Zählern.

Dies ging einher mit fallenden Preisen für Öl und Gas, nachdem diese anfangs noch weiter gestiegen waren und ihre Mehrjahreshochs ausgebaut hatten. Für den Umschwung und damit für Erleichterung unter den Aktienmarktanlegern sorgte vor allem, dass Russland der wachsenden weltweiten Erdgaskrise entgegentreten will. Zur Stabilisierung der Energiemärkte sollen "Rekordmengen" an Gas nach Europa geliefert werden, was indirekt auch den Bedarf an Rohöl dämpfen würde.

Nach monatelanger Kursrally - insbesondere in den USA - befinden sich die weltweiten Aktienmärkte zunehmend im Würgegriff von Inflations- und Konjunktursorgen und leiden zugleich unter Befürchtungen, dass in Bälde die Zinsen angehoben werden. Die zuletzt kräftig gestiegenen Ölpreise spielen dabei eine wichtige Rolle. Am Montag hatte dann auch noch die Gruppe OPEC+ mitgeteilt, sie werde ihre Fördermenge trotz der weltweiten Ölknappheit nicht stärker als geplant erhöhen.

Die deutlich stärker als erwartet ausgefallenen Beschäftigungsdaten für September aus dem US-Privatsektor, die an diesem Tag veröffentlicht wurden, quittierten die Anleger mit Vorsicht. Dass der Arbeitsmarktdienstleister ADP im Vergleich zum August einen Beschäftigungszuwachs von knapp 570.000 meldete, während Volkswirte nur mit 430.000 neuen Stellen gerechnet hatten, sorgte nicht für Euphorie.

JPMorgan-Volkswirt Ian Shepherdson sieht in ihnen keine zuverlässige Aussagekraft für die am Freitag anstehenden Arbeitsmarktdaten der Regierung. Zudem fehlten Details, aus denen sich folgern liesse, warum die Schätzungen der Volkswirte so deutlich übertroffen wurden. "Wir wissen nicht, ob das Überschießen nur modellgetrieben oder tatsächlich stärkeren Beschäftigungsdaten der ADP-Kunden zu verdanken ist", gab Shepherdson zu bedenken.

ASIEN

An den Märkten in Fernost zeigen sich die Kurse am Donnerstag erholt.

Der japanische Leitindex Nikkei steigt gegen 6:55 Uhr unserer Zeit um 0,71 Prozent auf 27.725 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland befindet sich der Shanghai Composite weiterhin in einer Feiertagspause. Am vergangenen Donnerstag wurde zuletzt gehandelt, da legte er um 0,90 Prozent auf 3.568,17 Einheiten zu. Der Hang Seng steigt am Donnerstag gegen 6:55 Uhr unserer Zeit um 2,41 Prozent auf 24.543 Zähler.

Nach der schlechten Stimmung der vergangenen Tagen sind die Börsen in Asien am Donnerstag stramm auf Erholungskurs. Dazu trägt bei, dass es im Schuldenstreit in den USA Bewegung gibt und sich andere Belastungsfaktoren zunächst zumindest nicht intensiviert haben. Die oppositionellen Republikaner im Senat haben nun eine Übergangslösung bis Dezember vorgeschlagen und wollen eine Erhöhung des Schuldendeckels für die laufenden Ausgaben bis Dezember zulassen. Damit dürfte zumindest die drohende Zahlungsunfähigkeit der USA zunächst abgewendet sein.

Eine positive Entwicklung gibt es auch mit Blick auf die angespannten Energiemärkte. So hätten die USA und Russland zugesichert, genügend Energie bereitstellen zu können, um negative Auswirkungen auf die Konjunktur zu vermeiden. Die Ölpreise geben darauf moderat nach. Daneben stützt die im Tagesverlauf am Vortag zu sehende kräftige Erholungsbewegung an der Wall Street.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX