ATX und DAX starten mit Gewinnen -- Asiens Börsen freundlich

Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigen sich am Dienstag von ihrer freundlichen Seite. An den Börsen in Fernost dominieren am Dienstag die Bullen.

AUSTRIA

In Wien sind die Anleger am Dienstag in Kauflaue.

So eröfnete der ATX 1,0 Prozent fester bei 3.781 Punkten.

Für gute Stimmung sorgt die Nachricht über mildere Symptome von Omikron. Auf Konjunkturseite standen Industriezahlen aus Deutschland im Fokus. So haben die deutschen Industrieunternehmen ihre Produktion im Oktober überraschend deutlich ausgeweitet.

Unternehmensseitig rückt der Leuchtenhersteller ZUMTOBEL nach vorgelegten Halbjahreszahlen 2021/22 (bis Oktober) in den Mittelpunkt.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex präsentiert sich am Dienstag mit kräftigen Zuwächsen.

So startete der DAX 1,08 Prozent im Plus bei 15.546,770 Zählern.

Die Marktstrategen der Credit Suisse sehen bei den Anlegern wieder eine etwas größere Bereitschaft, Risiken einzugehen. Wichtig seien zu Wochenbeginn vor allem die Signale zur Omikron-Variante des Coronavirus gewesen, durch die sie sich als weniger bedrohlich für Menschen und Märkte darstellt, als zunächst befürchtet. Die Nachricht über mildere Symptome von Omikron sei genau das gewesen, was die Märkte hätten hören wollen, kommentierte Analyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda. Gut angekommen sind auch die geldpolitischen Maßnahmen von Chinas Notenbank zur Stützung der Konjunktur.

Am Dienstag gab es aus China Daten zum Außenhandel: Zwar verloren die Exporte etwas an Dampf, doch die Importe übertrafen die Erwartungen deutlich. Hierzulande stehen neben besser als prognostiziert ausgefallenen Daten zur Industrieproduktion am Vormittag noch die Konjunkturerwartungen des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) auf dem Programm. Nach Einschätzung der Dekabank dürfte das Auftreten der Omikron-Variante die Konjunkturindikatoren belastet haben.

WALL STREET

Anleger in den USA wurden am Montag wieder optimistischer.

Der Dow Jones konnte im Montagshandel deutlich zulegen und schloss 1,87 Prozent höher bei 35.227,89 Zählern. Der Techwerteindex NASDAQ Composite verbesserte sich daneben um 0,93 Prozent auf 15.225,15 Indexpunkte.

An den US-Börsen favorisierten die Anleger am Montag weiter klassische Industriewerte. Laut Marktbeobachtern schichteten Anleger zunehmend von Technologie- und Wachstumswerten in Papiere zyklischer Industriebranchen um. Sie führten dies auf sich mehrende Anzeichen für eine schnellere Rückführung der Anleihekäufe durch die US-Notenbank Fed zurück. Laut der NordLB bereiten sich die Notenbanker vor der nächsten Sitzung Mitte Dezember genau darauf vor.

Die neue Coronavirus-Variante Omikron hat derweil an den Märkten ein wenig von ihrem Schrecken verloren - auch wegen hoffnungsvollerer Nachrichten aus Südafrika, wonach die gesundheitlichen Auswirkungen geringer als befürchtet sein sollen. Die Datenlage zu der neuen Variante gilt aber weiter als dünn.

ASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte ziehen am Dienstag kräftig an.

In Japan verbucht der Nikkei aktuell (06:34 Uhr) einen Gewinn von 2,14 Prozent bei 28.526,39 Punkten.

Auch in China ist die Stimmung gut. Der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland steigt um 0,02 Prozent auf 3.590,18 Stellen, während der Hang Seng in Hongkong um 1,83 Prozent auf 23.775,79 Zähler klettert.

Freundliche Vorgaben von der Wall Street ziehen am Dienstag Aufschläge an den Börsen in Ostasien und Australien nach sich. Dabei stützt die Hoffnung auf einen glimpflichen Verlaufen der Corona-Pandemie auch mit der Virusvariante Omikron. In Hongkong zeigen sich Anleger über eine mögliche Restrukturierung der Schulden des angeschlagen Immobilienkonzerns Evergrande erleichtert.

An den chinesischen Börsen stützt ferner die Senkung der Mindestreserveanforderung für Banken um 50 Basispunkte durch die chinesische Zentralbank. Sie war am Montag nach Handelsschluss mitgeteilt worden. Damit steigt die Liquidität im Bankensystem und senkt die Finanzierungskosten der Unternehmen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX