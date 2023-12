Gewinnmitnahmen: ATX und DAX tiefer erwartet -- Asiens Börsen überwiegend im Rückwärtsgang

Der heimische Aktienmarkt dürfte am Donnerstag weiter nachgeben und auch der deutsche Leitindex wird zum Start im Minus erwartet. Die asiatischen Indizes geben am Donnerstag mehrheitlich nach. Die Wall Street verlor am Mittwoch Zähler.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt dürfte am Donnerstag weiter fallen.

Der ATX steht in vorbörslichen Indikationen zeitweise um 0,47 Prozent tiefer bei 3.291 Punkten. Am Vortag ging er 0,19 Prozent tiefer bei 3.306,51 Punkten in den Feierabend.

Marktteilnehmer dürften sich am Donnerstag vor der Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts für November am Freitag zurückhalten. Der ADP-Bericht über die neuen Stellen in der US-Privatwirtschaft war am Mittwoch etwas unter Erwarten ausgefallen und passte zu den am Dienstag berichteten sogenannten Jolts-Daten, die einen stärker als erwarteten Rückgang der offenen Stellen für Oktober gezeigt hatten. Die Anzeichen für eine Abkühlung am US-Arbeitsmarkt verdichteten sich also, was die Zinssenkungsfantasie untermauerte. Weil zudem zuletzt einige Konjunkturdaten positiv überraschten, hoffen Marktteilnehmer zunehmend auf eine weiche Landung der US-Konjunktur.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex wird am Donnerstag schwächer erwartet.

Der DAX verliert in vorbörslichen Indikationen zeitweise 0,26 Prozent auf 16.613 Punkte. Zum Handelsschluss am Mittwoch standen 16.656,44 Punkte an der Tafel in Frankfurt (plus 0,75 Prozent). Mit 16.727,07 Punkten notierte der deutsche Leitindex im Handelsverlauf zeitweise so hoch wie nie zuvor.

Die Rekordjagd des DAX gerät am Donnerstag wohl etwas ins Stocken. Markteilnehmer sprachen von einer gesunden Atempause und halten die Marktlage teils für überkauft. Die Entwicklung der Übersee-Börsen lädt am Donnerstag zu Gewinnmitnahmen ein. So schloss am Vortag in den USA der marktbreite S&P 500 mit leichten Verlusten am Tagestief. Er hatte es in den letzten Tagen nicht geschafft, die letzten Meter auf ein neues Jahreshoch zu gehen, und scheint stattdessen noch einmal zu korrigieren. Auch in Asien dominieren am Morgen die Verkäufer. Chinas Importe enttäuschten im November deutlich. Anstelle eines erwarteten deutlichen Anstiegs sanken die Einfuhren um 0,6 Prozent.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich am Mittwoch etwas tiefer.

Der Dow Jones Index schloss mit einem Abschlag von 0,19 Prozent bei 36.056,94 Punkten. Der technologielastige NASDAQ Composite ging daneben mit einem Abschlag von 0,58 Prozent bei 14.146,71 Zählern in den Feierabend.

Der Zinstrend leistete dem Aktienmarkt weiter Unterstützung. An den vergangenen 13 Handelstagen zeigte die Richtung der US-Marktzinsen 10-mal nach unten. Weil zugleich zuletzt einige Konjunkturdaten positiv überraschten, hoffen Marktteilnehmer zugleich zunehmend auf eine weiche Landung der US-Konjunktur.

Der vorbörslich publizierte ADP-Bericht signalisierte einen schwächeren Arbeitsmarkt als erwartet. Der Stellenzuwachs in der privaten Wirtschaft belief sich lediglich auf 103.000 statt der erwarteten 128.000. Nachdem am Vortag die sogenannten Jolts-Daten einen stärker als erwarteten Rückgang der offenen Stellen für Oktober anzeigten und zugleich auf ein 28-Monatstief fielen, verdichten sich somit die Anzeichen, dass der Arbeitsmarkt nicht mehr so heißläuft wie noch vor kurzer Zeit. Dies befeuert zwar weiter die Zinssenkungsfantasie, doch die Anleihen tendieren am Mittwoch wenig verändert - dies zumal der ADP-Bericht nicht als zuverlässiger Indikator für den offiziellen Arbeitsmarktbericht am Freitag gilt.

ASIEN

Die asiatischen Börsen weisen am Donnerstag überwiegend Verluste aus.

In Japan sackte der Nikkei 225 bis zum Handelsschluss um 1,76 Prozent auf 32.858,31 Punkte ab.

Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der Shanghai Composite gegen 7:50 Uhr unserer Zeit kaum bewegt bei 2.969 Zählern (+0,02 Prozent). Der Hang Seng fällt gleichzeitig um 1,02 Prozent auf 16.295 Einheiten.

Die Börsen in Asien schließen sich am Donnerstag der leichteren Tendenz der Wall Street vom Vortag an. Börsianer berichten von Zurückhaltung vor den US-Arbeitsmarktdaten am Freitag. Dazu sorgten die am Vortag kräftig gesunkenen Ölpreise für Verunsicherung im Hinblick auf die Konjunktur. Auch von Gewinnmitnahmen ist die Rede. Als Belastungsfaktor an den chinesischen Börsen machen Teilnehmer zudem die Abstufung des Ausblicks für 8 Banken des Landes und 18 weitere Gesellschaften aus.

Durchwachsen sind derweil die Export- und Importdaten Chinas für November ausgefallen. Die Exporte übertrafen die Erwartung mit einem kleinen Anstieg leicht, die Importe sanken dagegen wider Erwarten.

In Japan sorgt auch der festere Yen für Gegenwind. Für Unterstützung für sorgen hier Aussagen des Vize-Notenbankchefs. Er hatte gesagt, dass die japanische Notenbank einen reibungslosen Ausstieg aus der geldpolitischen Lockerung vollziehen könne, sobald eine nachhaltige Inflation von 2 Prozent erreicht sei. Der Kommentar deute darauf hin, dass der Markt auf einen möglichen Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik vorbereitet werden soll, kommentiert UOB Global Economics & Markets Research.

