Verkaufsdruck wegen Powell-Aussagen: ATX und DAX zu Handelsstart in Rot -- Asiens Börsen überwiegend mit Verlusten - Tokio schließt in Grün

Der heimische wie auch der deutsche Aktienmarkt starten am Mittwoch mit Verlusten in den Handel. Die asiatischen Börsen befinden sich nach Powell-Zinssignal mehrheitlich im Verkaufsmodus.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch mit Abschlägen.

Der ATX notiert kurz nach Handelsstart 0,51 Prozent tiefer bei 3.519,70 Einheiten.

Nach den gestrigen Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell, die als falkenhaft empfunden wurden, trübt sich die Stimmung auch an den europäischen Aktienmärkten ein. Powell hat seine Bereitschaft zu stärkeren Zinsanhebungen angedeutet. Im Redetext für Powells halbjährliche Anhörung vor dem Bankenausschuss des Senats hieß es: "Die jüngsten Konjunkturdaten sind besser ausgefallen als erwartet, was darauf hindeutet, dass das endgültige Zinsniveau wahrscheinlich höher ausfallen wird als bisher angenommen." Sollte die Gesamtheit der Daten darauf hindeuten, dass eine schnellere Straffung gerechtfertigt sei, wäre die Fed bereit, das Tempo der Zinserhöhungen zu beschleunigen.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt zeigen sich zur Wochenmitte Verluste.

Der DAX verliert zur Handelseröffnung 0,2 Prozent auf 15'528,81 Punkte.

Am Dienstagvormittag hatte der DAX mit 15.706 Punkten einen weiteren Höchststand seit Februar des Vorjahres erreicht, dieses Niveau aber nicht halten können. Mit der Wall Street war er dann deutlicher ins Minus gedreht. US-Notenbankchef Jerome Powell habe mit seinen Aussagen vor dem Bankenausschuss des US-Senats für Befürchtungen vor einem wieder größeren Zinsschritt auf der nächsten Sitzung gesorgt, hieß es bei der Credit Suisse. "Die jüngsten Wirtschaftsdaten sind besser ausgefallen als erwartet, daher wird der Zinsgipfel wahrscheinlich höher ausfallen als bisher angenommen", hatte Powell gesagt.

Aktuell nun zeichne sich erneut eine längere Periode mit höheren Zinsen ("Higher-for-longer") ab, schrieben die Experten der Credit Suisse. Und die daraus resultierenden negativen Einflüsse für die Aktienmärkte seien zu gross, um ignoriert zu werden, kommentierte Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners. Denn dadurch stiegen die Finanzierungskosten für Unternehmen weiter an und die Gewinne sänken. "Gleichzeitig werden Anleihen zur immer grösseren Konkurrenz für Aktien." Unter den Einzelwerten rückten erneut die Papiere von Brenntag adidas und Continental in den Blick.

WALL STREET

Die US-Märkte gaben nach der Rede von Fed-Chef Jerome Powell nach.

Der Dow Jones schloss am zweiten Handelstag der Woche 1,72 Prozent bei 32.856,79 Punkten. Der NASDAQ Composite sackte daneben 11.530,33 Zähler ab.

Die Aussicht auf ein entschiedeneres Vorgehen im Kampf gegen die hohe Inflation hat die US-Börsen am Dienstag belastet. "Die jüngsten Wirtschaftsdaten sind besser ausgefallen als erwartet, daher wird der Zinsgipfel wahrscheinlich höher ausfallen als bisher angenommen", sagte der Vorsitzende der US-Notenbank Fed Jerome Powell vor dem Bankenausschuss des US-Senats. "Wenn die Gesamtheit der Daten darauf hindeuten sollte, dass eine schnellere Straffung gerechtfertigt ist, wären wir bereit, das Tempo der Zinserhöhungen zu erhöhen." Er wiederholte zudem die Aussage, dass weitere Zinserhöhungen angemessen seien.

"Die Äusserungen des Fed-Chefs erhöhen das Mass an Unsicherheit über die US-Leitzinsentwicklung in den kommenden Monaten", schrieb Analyst Elmar Völker von der Landesbank Baden-Württemberg. Auf der jüngsten Zinssitzung vom 1. Februar schien die Botschaft relativ klar gewesen zu sein, dass es nun mit "kleineren" Schritten von 0,25 Prozentpunkten weiter zum ultimativen Zielpunkt gehe. Der unerwartet robuste Start der US-Wirtschaft ins neue Jahr und neue Zweifel an einer zügigen Entspannung in puncto Inflation hätten jedoch den Handlungsdruck auf die Währungshüter wieder erhöht.

ASIEN

Die Börsen in Asien zeigen sich am Mittwoch überwiegend in Rot.

In Tokio legte der japanische Leitindex Nikkei zu Handlesende um 0,48 Prozent auf 28.444,19 Punkte zu.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite währenddessen 0,16 Prozent auf 3.279,94 Einheiten. In Hongkong gibt der Hang Seng derweil 2,28 Prozent ab und landet bei 20.066,16 Zählern (8.00 Uhr).

Der falkenhafte Auftritt von US-Notenbankchef Jerome Powell am Dienstag vor dem Bankenausschuss des Senats sorgt am Mittwoch auch an den Börsen Asien für Verkaufsstimmung - wie zuvor schon an der Wall Street. Powell hatte angesichts zuletzt vielfach robuster Konjunkturdaten bei gleichzeitig hartnäckig hoher Inflation nicht ausgeschlossen, dass die nächsten Zinserhöhungen wieder aggressiver ausfallen könnten.

Am besten hält sich der Tokioter Aktienmarkt, der Nikkei liegt trotz des ungünstigen Zinsumfelds im Plus. Für Unterstützung sorgt der im Zuge der Zinsspekulation deutlich festere US-Dollar. Damit verbessern sich die Exportaussichten japanischer Unternehmen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX