Asiens Börsen uneins

An den asiatischen Aktienmärkten zeigt sich am Montag keine einheitliche Tendenz. Sowohl der heimische als auch der deutsche Markt verzeichneten am Freitag Abgaben. Vor dem Wochenende konnten sich die US-Börsen von ihren Vortagesverlusten erholen.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Handel am Freitag schwach.

Der ATX fiel bereits kurz nach der Eröffnung ins Minus und schloss letztlich 0,15 Prozent im Minus bei 3.566,61 Punkten.

Aussagen von Fed-Banker Neel Kashkari versetzten den Märkten einen Dämpfer. "Wenn sich die Inflation weiterhin seitwärts bewegt, dann würde ich infrage stellen, ob wir diese Zinssenkungen überhaupt vornehmen müssen", sagte Kashkari in einem Interview mit dem Finanzportal Pensions & Investments. "Die Wirtschaft hat im Moment viel Schwung." Die Finanzmärkte spekulierten zuletzt auf eine erste Senkung im Juni.

In Wien ging indessen die Berichtssaison weiter: Rosenbauer hat im abgelaufenen Jahr wieder Gewinne geschrieben.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex fuhr im Freitagsgeschäft Verluste ein.

Der DAX startete quasi unverändert, fiel letztlich aber bei 1,24 Prozent auf 18.175,04 Punkte ins Minus zurück.

Aussagen des Präsidenten der regionalen US-Notenbank Minneapolis hatten am Vorabend an der Wall Street Sorgen über ein Ausbleiben von Zinssenkungen in diesem Jahr ausgelöst. Das derzeit nicht stimmberechtigte Fed-Mitglied Neel Kashkari hatte gesagt, dass es 2024 womöglich keinen Zinsschritt geben könnte, falls die Inflation hoch und das Wachstum robust bleibe. Dies hatte am Donnerstag zu deutlichen Verlusten an der Wall Street geführt. Der Arbeitsmarktbericht aus den USA am Nachmittag dürfte vor diesem Hintergrund noch genauer unter die Lupe genommen werden.

Dass ein Fed-Banker die Bedeutung der Inflationsbekämpfung betont, überraschte zwar nur bedingt. Allerdings rechnet die Mehrheit der Marktteilnehmer immer noch mit einer ersten Leitzinssenkung im Sommer.

"Am Markt wird seit drei Monaten inzwischen über die Diskrepanz zwischen den Zinssenkungserwartungen und der wirtschaftlichen Realität diskutiert", hatte Stephen Innes, Managing Partner bei SPI Asset Management, tags zuvor erklärt.

WALL STREET

Der US-Aktienmarkt zeigte sich nach seinen Vortagesverlusten am Freitag freundlich.

Der Dow Jones Index beendete die Sitzung 0,8 Prozent höher bei 38.904,04 Punkten. Der NASDAQ Composite entwickelte sich ebenfalls positiv und legte um 1,24 Prozent auf 16.248,52 Zähler zu.

Die US-Börsen haben am Freitag mit deutlichen Aufschlägen geschlossen und sich damit von den kräftigen Vortagesverlusten wieder etwas erholt. Im Fokus stand der US-Arbeitsmarktbericht, der deutlich besser als erwartet ausgefallen ist. Mit 303.000 neu geschaffenen Stellen fiel der Zuwachs bedeutend stärker aus als die von Ökonomen erwarteten 200.000 Stellen. Bereits der ADP-Arbeitsmarktbericht im Wochenverlauf war deutlich besser als prognostiziert ausgefallen. Der US-Arbeitsmarkt zeigt sich damit trotz hoher Zinsen weiter in einer guten Verfassung und dürfte die US-Notenbank nicht zu baldigen Zinssenkungen drängen.

Schon die jüngsten Aussagen aus den Reihen der US-Notenbank hatten nahegelegt, dass es die Fed mit dem Beginn von Zinssenkungen wohl nicht eilig haben dürfte. Neel Kashkari, Präsident der Federal Reserve Bank of Minneapolis, stellte am Donnerstag Zinssenkungen in diesem Jahr in Frage, sollte sich die Inflation weiter seitwärts bewegen. Seine Aussagen hatten die US-Börsen am Vortag im späten Geschäft belastet. Die Präsidentin der Federal Reserve von Dallas, Lorie Logan, hat am Freitag davor gewarnt, dass es viel zu früh sei, über eine Zinssenkung nachzudenken. Die Inflation könne auf einem Niveau verharren, das zu weit über dem 2-Prozent-Ziel der US-Notenbank liege.

ASIEN

Am Montag finden die asiatischen Aktienmärkte keine gemeinsame Richtung.

In Tokio gewinnt der japanische Leitindex Nikkei 225 gegen 07:00 MESZ 0,87 Prozent auf 39.330,04 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite 0,17 Prozent auf 3.063,95 Zähler nach. In Hongkong notiert der Hang Seng marginale 0,09 Prozent tiefer bei 16.709,68 Einheiten.

Keine einheitliche Tendenz zeigt sich zu Wochenbeginn an den Aktienmärkten in Ostasien. Während sich der Nikkei-225 etwas von den Verlusten am Freitag erholt, geht es an den chinesischen Börsen mit neuen Sorgen im Immobilien-Sektor leicht nach unten.

Der deutlich besser als erwartet ausgefallene US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag sorgt für keinen größeren Impuls. Dieser zeigt sich trotz hoher Zinsenweiterhin in einer guten Verfassung und dürfte die US-Notenbank nicht zu baldigen Zinssenkungen drängen. Schon vor dem Arbeitsmarktbericht hatten Aussagen aus den Reihen der US-Notenbank nahegelegt, dass es die Fed mit dem Beginn von Zinssenkungen wohl nicht eilig haben dürfte.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX