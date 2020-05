Positiver Wochenausklang: ATX und DAX freundlich erwartet -- Börsen in Fernost legen zu

Am heimischen Markt und in Deutschland sind am letzten Handelstag der Woche vorbörslich Gewinne zu sehen. In Asien stehen die Börsenampeln am Freitag auf Grün. Die Wall Street präsentierte sich am Donnerstag mit grünen Vorzeichen.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt wird vorbörslich feseter erwartet.

Der ATX dürfte laut vorbörslichen Indikationen um 0,93 Prozent höher bei 2.245 Einheiten in den Handel gehen. Den Donnerstagshandel beendete er 1,80 Prozent stärker bei 2.224,57 Punkten.

Am Freitag wird positiv gesehen, dass die Vertreter der USA und China bei der Umsetzung von Phase-Eins des Handelsabkommens nun wieder vorankommen. Damit scheint diese Gefahr für die Börsen zunächst gebannt und sorgt für eine steigende Risikobereitschaft bei den Investoren. Nach den nicht ganz so schlecht wie erwartet ausgefallenen US-Erstanträgen am Vortag besteht die Hoffnung, dass auch der offizielle US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag weniger schlimm ausfällt als befürchtet. Allgemein wird mit einem etwas dünnerem Handelsvolumen an den europäischen Aktienmärkten zum Wochenschluss gerechnet, da in Großbritannien und Dänemarkt feiertagsbedingt kein Börsenhandel stattfindet.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt sieht es vorbörslich nach einem festeren Einstieg in den Freitagshandel aus.

Der DAX dürfte laut vorbörslichen Indikationen mit einem klaren Plus von 1,1 Prozent in den Handel gehen. Erwartet wird ein Startkurs bei 10.879 Punkten. Am Donnerstag verabschiedete er sich mit einem Aufschlag von 1,44 Prozent auf 10.759,27 Punkte in den Feierabend.

Aufwärts dürfte es am letzten Handelstag der Woche am deutschen Aktienmarkt gehen. Anleger setzen auf Aktien in der Hoffnung auf eine Wiederbelebung der weltweiten wirtschaftlichen Aktivitäten in der Corona-Krise. "Das weltweite große Wiedereröffnen nimmt Gestalt an", schrieb Analyst Stephen Innes vom Broker Axicorp. mmer mehr Staaten lockerten die Restriktionen, die sie wegen der Pandemie des Coronavirus erlassen hatten. Gleichzeitig werde am US-Anleihenmarkt das Thema negative Zinsen heiß diskutiert.

Auch die unverändert niedrige Verzinsung von Staatsanleihen infolge der Billionen schweren Stützungsprogramme von Regierungen und Notenbanken rund um den Globus lässt Aktien unverändert als die attraktivere Alternative erscheinen.

WALL STREET

Die US-Börsen konnten am Donnerstag Gewinne verzeichnen.

Der Dow Jones schloss mit einem Plus von 0,89 Prozent bei 23.875,89 Punkten, musste die 24.000-Punkte-Marke, die er im frühen Handel übersprungen hatte, aber wieder aufgeben. Für den NASDAQ Composite ging es daneben um 1,41 Prozent auf 8.979,66 Indexpunkte nach oben.

Nach der eher durchwachsenen Entwicklung vom Vortag ging es am Donnerstag an den US-Börsen nach oben. Zentrales Thema an den Märkten blieb zwar unverändert die Corona-Pandemie mit ihren heftigen Folgen für die Weltwirtschaft, doch sehen Anleger wieder Licht am Ende des Tunnels. Immer mehr Länder kehren allmählich zur Normalität zurück und lockern die Beschränkungen, die sie zur Bekämpfung der Pandemie angeordnet hatten. Auch US-Präsident Donald Trump hat am Mittwoch angekündigt, die Anstrengungen zum Wiederhochfahren der heimischen Wirtschaft und zur Entwicklung eines Impfstoffs gegen das Coronavirus zu verstärken.

Zudem scheint die Arbeitslosigkeit in den USA nicht mehr ganz so rasant zu steigen wie in den zurückliegenden Wochen. Demnach beantragten in der vergangenen Woche 3,169 Millionen Amerikaner erstmals Arbeitslosenhilfe. Das waren zwar mehr als die 3,05 Millionen, mit denen Volkswirte gerechnet hatten, aber weniger als in der Woche davor, als nach revidierten Angaben 3,846 Millionen Erstanträge gestellt wurden.

Am Freitag wird die US-Regierung den offiziellen Arbeitsmarktbericht für April veröffentlichen, doch der könnte weniger schlimm ausfallen als befürchtet. Schon der am Mittwoch veröffentlichte Arbeitsmarktbericht des privaten Dienstleisters ADP zeugte zwar von einem drastischen Stellenabbau , doch war dieser etwas geringer als von Ökonomen vorhergesagt.

Zeitgleich mit den Erstanträgen wurden die Daten zur Produktivität außerhalb der Landwirtschaft aus dem ersten Quartal veröffentlicht. Sie schrumpfte zum Vorquartal um 2,5 Prozent; Ökonomen hatten einen Rückgang um 5,5 Prozent prognostiziert.

Gute Nachrichten kamen am Donnerstag auch aus China. Dort sind die Exporte im April wider Erwarten gestiegen, was auf eine Erholung der chinesischen Wirtschaft von dem coronabedingten Einbruch hindeutet.

Geschäftszahlen haben schon am Mittwoch nach Börsenschluss unter anderem PayPal und Lyft veröffentlicht.

ASIEN

Vor dem Wochenende sind die Anleger in Asien noch einmal in Kauflaune.

In Japan verbucht der Nikkei gegen 7:45 Uhr unserer Zeit einen Gewinn in Höhe von 2,34 Prozent und steigt auf 20.135 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland ist beim Shanghai Composite derweil ein Aufschlag von 0,94 Prozent auf 2.898 Zähler zu sehen. In Hongkong zeigt sich der Hang Seng zur gleichen Zeit um 1,17 Prozent höher. Es stehen 24.261 Punkte an der Kurstafel.

Gute Vorgaben aus den USA, wo die Arbeitslosigkeit laut ADP-Bericht nicht mehr so schnell zu steigen scheint wie zuvor, helfen auch den asiatischen Börsen am Freitag ins Plus. Anleger hoffen nun, dass auch der offizielle Arbeitsmarktbericht der US-Regierung, der heute vorgelegt wird, weniger schlimm ausfallen wird als bislang befürchtet.

Die USA und China haben zudem trotz ihres Streits über die Corona-Pandemie laut Angaben aus Peking vereinbart, die Umsetzung ihrer Handelsvereinbarungen vom Januar voranzubringen. Das Handelsministerium in Peking teilte am Freitag mit, bei einem Telefonat hätten beide Seiten versichert, eine "günstige Atmosphäre" und die Bedingungen für die Umsetzung der Vereinbarung schaffen zu wollen. An dem Gespräch hatten den Angaben zufolge der chinesische Vize-Regierungschef Liu He sowie der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer und Finanzminister Steven Mnuchin teilgenommen. Damit schwindet die Sorge um einen neuen Handelsstreit zwischen den beiden Ländern etwas.

Daneben sorgen die weltweit immer stärkeren Lockerungen nach der Coronavirus-Pandemie bei Investoren für Zuversicht, dass sich die Konjunktur recht schnell wieder erholt. "Die globale große Wiedereröffnung nimmt allmählich Gestalt an", so Stephen Innes, Chief Global Markets Strategist bei AxiCorp. "Selbst wenn die wirtschaftlichen Wolken viel düsterer sind als erwartet, werden uns die Gelddruckmaschinen der Zentralbanken und der endlose Strom staatlicher finanzieller Unterstützung durch die Dämmerung helfen", ergänzt der Teilnehmer.

