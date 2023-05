Asiens Börsen mehrheitlich mit Gewinnen

Die Börsen in Fernost präsentieren sich am Montag mehrheitlich fester. Der heimische sowie der deutsche Aktienaktienmarkt bewegten sich am Freitag aufwärts. Die Wall Street wies zum Wochenschluss grüne Vorzeichen aus.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Freitag deutlich fester.

Der ATX hatte den Handel mit klaren Kursgewinnen aufgenommen und weitete diese im Anschluss noch weiter aus. Schlussendlich ging er 1,88 Prozent stärker bei 3.216,88 Zählern ins Wochenende.

Der heimische Leitindex beendete damit die bereits drei Sitzungen andauernde Negativserie. Getragen wurde die Aufwärtsbewegung zum Wochenschluss von starken Zugewinnen bei den Ölwerten und den Bankaktien.

Der US-Arbeitsmarktbericht, der am Nachmittag veröffentlicht wurde, übertraf die Markterwartungen und dürfte die zuletzt aufgekommenen Spekulationen um geldpolitische Lockerungen erst einmal dämpfen. Andererseits hatte Fed-Chef Jerome Powell diese Wochen durchblicken lassen, dass die Zeit der Zinserhöhungen zu Ende sein könnte.

Die durchschnittlichen US-Stundenlöhne legten im Vergleich zum Vormonat um 0,5 Prozent zu, Ökonomen hatten mit einem Anstieg um 0,3 Prozent gerechnet. Die Arbeitslosenquote ging im April überraschend zurück. Außerdem wurden mehr Arbeitsplätze geschaffen als erwartet.

In Wien standen die Papiere von Raiffeisen Bank International (RBI) im Fokus, das Institut hatte am Vorabend nach Börsenschluss Zahlen zum 1. Quartal vorgelegt, die von den Anlegern offensichtlich gut aufgenommen wurden.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt erholte sich zum Wochenabschluss.

So konnte der DAX sein frühes Plus noch vergrößern und beendete den Freitagshandel somit 1,44 Prozent höher bei 15.961,02 Punkten.

Robuste Arbeitsmarktdaten aus den USA änderten nichts daran, dass starke Zahlen von Apple und die deutschen Industriestrompreis-Pläne bei Anlegern die Stimmung besserten.

"Der Arbeitsmarkt in den USA ist erstaunlich widerstandsfähig", betonte Ulrich Wortberg von der Helaba in einem Kommentar, nachdem bekannt wurde, dass in den USA mit 253.000 mehr Stellen geschaffen wurden als gedacht. Dies hat aber auch eine Kehrseite, die Anleger zunächst ohne Achselzucken hinnahmen. "Solange es keine klaren Anzeichen einer Abkühlung gibt, wird es die Fed wohl vermeiden, das Ende des Zinserhöhungszyklus klar auszurufen oder gar erste Zinssenkungen in Aussicht zu stellen", so der Helaba-Ökonom.

Aktienseitig profitierten einige Unternehmen, die von hohen Strompreisen geplagt sind, von den vorgestellten Industriestrompreis-Plänen des Bundeswirtschaftsministers Robert Habeck (Grüne). Bis 2030 soll es zunächst einen Strompreis von sechs Cent pro Kilowattstunde für einen "klar definierten" Empfängerkreis geben. Wolfgang Grosse Entrup vom Verband der Chemischen Industrie (VCI) sieht darin einen klaren "Gamechanger" für die internationale Wettbewerbsfähigkeit seiner Branche.

WALL STREET

Die US-Börsen haben sich am Freitag freundlich ins Wochenende verabschiedet.

Der Dow Jones Index erzielte zum Sitzungsende einen Tagesgewinn von 1,65 Prozent und schloss auf 33.674,38 Punkten. Besonders stark ging es mit dem NASDAQ Composite bergauf, der sich um 2,25 Prozent auf 12.235,41 Zähler verbessert hat.

Die Beschäftigung in den USA hat sich im April deutlicher als erwartet ausgeweitet. Während die Arbeitslosenquote stärker als prognostiziert zurückging, stiegen die Stundenlöhne mehr als erwartet. Trotz dessen zeigt sich Thomas Gitzel von der VP Bank gegenüber der Deutschen Presse-Agentur überrascht angesichts der Kursgewinne an den Börsen: "Unglaublich, welch guten Lauf der Arbeitsmarkt hat. An den Börsen liebäugelt man bereits mit einem schon bald wieder niedrigeren Zinsniveau".

Stark aufwärts ging es für die Aktien von Apple. Der iKonzern glänzte im ersten Quartal insbesondere mit dem iPhone und behauptete sich auf dem Markt für Smartphones. Damit sorgte das Unternehmen für Rückenwind an den US-Börsen.

ASIEN

In Asien präsentieren sich die Börsen zum Wochenstart mehrheitlich fester.

Der japanische Leitindex Nikkei notiert gegen 07:00 MESZ 0,63 Prozent im Minus bei 28.974,86 Punkten.

Der Shanghai Composite legt dagegen 1,56 Prozent auf 3.386,59 Zähler zu. Der Hang Seng gewinnt derweil 0,75 Prozent auf 20.199,09 Einheiten.

Die Börsen in Ostasien schließen sich zum Wochenstart den festen Kursen vom Freitag an der Wall Street an und tendieren freundlich. In den USA hatten ein starker Arbeitsmarktbericht, starke Quartalszahlen von Apple und vor allem Entspannung der Sorgen um die Lage der Regionalbanken für Kaufstimmung gesorgt.

Eine Ausnahme macht Tokio, nachdem an den vergangenen drei Tagen in Japan wegen Feiertagen nicht gehandelt worden war. Die Anleger dort haben somit noch die Zinserhöhungen der US-Notenbank und der EZB aufzuarbeiten.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX