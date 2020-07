Asiens Börsen uneinheitlich

Die Märkte in Fernost weisen am Mittwoch unterschiedliche Tendenzen aus. Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Dienstag mit negativen Vorzeichen. Der DAX bewegte sich auf rotem Terrain. Die US-Börsen gaben am Dienstag nach.

AUSTRIA

Am heimischen Aktienmarkt dominierten nach der Rally am Vortag die Bären.

Der ATX tendierte bereits kurz nach Handelsbeginn in der Verlustzone und gab schlussendlich um 1,10 Prozent auf 2.317,36 Punkte nach.

Nach der Kursrally vom Vortag kehrte damit die Vorsicht wieder an den heimischen Aktienmarkt zurück. Zum Wochenauftakt war der österreichische Leitindex in einem starken europäischen Börsenumfeld um mehr als drei Prozent nach oben gezogen.

Bereits bekannt wurde in der Früh, dass sich die deutsche Industrieproduktion im Mai etwas von dem scharfen Einbruch in der Corona-Krise erholt hat.

Unterdessen hat die Europäische Kommission ihre Sommerprognose für die Wirtschaftsentwicklung in der EU und der Eurozone vorgestellt und ist darin etwas pessimistischer geworden. Hierzulande rechnet die Brüsseler Behörde nun mit einem Einbruch des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 7,1 Prozent, im Frühjahr war noch ein Einbruch von 5,5 Prozent erwartet worden. Die Coronapandemie habe Österreichs Wirtschaft stark getroffen, was bereits im ersten Quartal zu einem BIP-Rückgang von 2,6 Prozent gegenüber dem Vorquartal geführt habe, so die EU-Kommission in ihrem Prognosebericht. Als Folge des Lockdowns sei die Arbeitslosenrate im März und April in die Höhe geschnellt und sei, obwohl sie seitdem sinke, noch immer auf hohem Niveau. Auch die hohe Kurzarbeitsrate zeige, wie sehr der heimische Arbeitsmarkt unter der Corona-Krise leide.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich am Dienstag schwächer.

Der DAX eröffnete den zweiten Handelstag der Woche tiefer, fiel im Verlauf dann noch weiter zurück, bis er schließlich 0,92 Prozent schwächer bei 12.616,80 Punkten aus dem Handel ging.

Am Montag hatten starke Kursgewinne an den Aktienmärkten in China und Hongkong auch die europäischen Börsen angetrieben. Angefeuert wurde die Rally in Asien von einem Bericht der chinesischen Finanzzeitung "Securities Times", der Reformen des chinesischen Aktienmarktes und eine hohe Liquidität als positiv für Aktien hervorhob. Diese Aussagen und die stabile wirtschaftliche Erholung haben den Analysten der Bank Credit Suisse zufolge die Zuversicht der Anleger gestärkt, dass die Rally noch lange anhalten könnte.

Ausgelöst wurden die jüngsten Konjunktursorgen durch tendenziell enttäuschende Daten zur deutschen Industrieproduktion. Diese hatte sich im Mai nicht so deutlich von dem scharfen Einbruch in der Corona-Krise erholt wie von Analysten erhofft. "Die staatlichen Hilfsprogramme fruchten nicht so, wie es sich die Initiatoren im Vorfeld erhofft hatten", schrieb Marktexperte Andreas Lipkow von der Comdirect Bank. Der Schaden in der Realwirtschaft sei enorm und habe tiefe Spuren bei etlichen Unternehmen aus fast allen Branchen hinterlassen. Es werde sich zeigen müssen, auf welchem Kursniveau sich der Dax einpendeln könne.

WALL STREET

Anleger in den USA agierten im Dienstagshandel vorsichtig.

Der US-Leitindex Dow Jones rutschte im Verlauf aber ins Minus und ging mit einem Abschlag von 1,51 Prozent bei 25.890,53 Punkten in den Feierabend. Auch der NASDAQ Composite schloss daneben 0,86 Prozent schwächer bei 10.343,89 Punkten. NASDAQ 100 erreichte unterdessen bei 10.704,93 einen neuen Höchststand, bevor es auch hier abwärts ging - um 0,75 Prozent auf 10.524,01 Indexpunkte.

Nach dem starken Wochenauftakt mangelte es an Impulsen. Die Saison der Quartalsberichte in den USA kommt erst in der kommenden Woche langsam in Fahrt. Mit Blick auf die Konjunktur stehen erst am Donnerstag mit Zahlen vom Arbeitsmarkt wieder potenziell kursbewegende Daten auf der Agenda. Auch Unternehmensnachrichten, die die Kurse stärker bewegen könnten, waren am Dienstag Mangelware.

Die Berichte der US-Unternehmen zum zweiten Quartal werden wegen der Corona-Krise "natürlich ein Desaster werden", wie Analyst Craig Erlam vom Broker Oanda in einem Marktkommentar schrieb. Investoren schauten aber vielmehr darauf, wie positiv die Unternehmen die Corona-Lockerungen einschätzen. In puncto Lockerungen habe es jedoch zuletzt in wichtigen Bundesstaaten wieder Rückschläge gegeben. Erlam sprach von einer "zweiten Welle der Angst", die den wirtschaftlichen Optimismus zu dämpfen drohe.

ASIEN

Am Mittwoch präsentieren sich die wichtigsten asiatischen Indizes mit unterschiedlichen Vorzeichen.

In Tokio gibt der Nikkei gegen 07:00 MESZ 0,72 Prozent nach auf 22.451,66 Punkte.

Der Shanghai Composite steigt derweil um 0,74 Prozent auf 3.370,23 Zähler. In Hongkong notiert der Hang Seng 0,34 Prozent höher bei 26.063,51 Einheiten.

Die asiatischen Aktienmärkte können sich am Mittwoch den schwachen Vorgaben der Wall Street weitgehend entziehen. Die Anleger agieren weiter im Umfeld von Hoffnungen auf eine rasche konjunkturelle Erholung aus der Corona-Krise und Sorgen vor neuen Pandemiewellen.

In Schanghai, wo die Woche mit einem fast 6-prozentigen Kursfeuerwerk begonnen hatte, stiegen die Kurse sogar weiter.

Der Ausblick für den Hongkonger Aktienmarkt dürfte positiv bleiben, kommentieren derweil die Analysten von KGI Securities das Geschehen und sehen eine Unterstützung bei der Marke von 25.500 Punkten und einen Widerstand bei 26.500.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX